Beide blasen zur Aufholjagd

– Foto: Marcel Eichholz

Die SG Rockenau und der VfL Heiligkreuzsteinach stecken beide in einer schwierigen Situation. Doch sie sind fest entschlossen, diese zu verändern. Das macht ihr Aufeinandertreffen zu einem ganz besonderen.

Am Sonntag treffen die beiden Klubs nun um 15 Uhr in Rockenau aufeinander. Und bei genauem Hinsehen lassen sich noch deutlich mehr Gemeinsamkeiten erkennen. Durch diese wird das Duell so richtig spannend.

Es gibt viele Gemeinsamkeiten zwischen dem VfL Heilkigkreuzsteinach und der SG Rockenau. Dies zeigt bereits ein Blick auf das Hinrundenfazit der sportlichen Leitung beider Vereine. "Wir können nicht zufrieden sein auf einem Abstiegsplatz zu stehen. Wir möchten schleunigst da unten raus", sagt Rüdiger Abfalterer, Sportlicher Leiter des VfL Heiligkreuzsteinach. Nahezu deckunsgleich die Aussage von Robin Menges, Spielausschussvorsitzender der SG Rockenau. "Wir sind mit der Vorrunde nicht zufrieden und trauen unserer Mannschaft deutlich mehr zu."

"Heilig" konnte in den folgenden Elf Partien lediglich einmal die volle Punktzahl einfahren, beim 4:2 gegen den TSV Pfaffengrund. Die SGR blieb für den Rest der Vorrunde sogar gänzlich sieglos. Negativerlebnisse wie beim 1:12 in Wiesloch oder beim 1:9 in Eppelheim drückten die Stimmung weiter in den Keller. Zur Winterpause standen beide auf einem Abstiegsplatz.

SG wie VfL starteten im letzten Jahr noch in einer anderen Klasse. Rockenau in der B-Klasse und Heiligkreuzsteinach in der Kreisliga. Nun finden sie sich in der Kreisklasse A wieder und hatten vor der Saison eigentlich einen Mittelfeldplatz als Ziel ausgerufen. Ausgerechnet nach dem Hinspiel, letztes Jahr im September, startete leider sowohl für die SG als auch für den VfL aber eine Sieglosserie.

Nun könnte man von gedrückter Stimmung hüben wie drüben ausgehen. Doch hier kommt eine ganz entscheidende Gemeinsamkeit der Teams zum Tragen - und die macht Vorfreude auf das kommende Match. Denn so sehr die Vorrunde Rückbschläge bereithielten, im neuen Jahr blasen sie unisono zur Aufhohljagd.

Bei der SG Rockenau hat man nichts unversucht gelassen, sogar das Trainerteam wurde ausgetauscht. Von Aufstiegstrainer Bock übernahmen Singleton/Dick/Wäsch. Mit dem gestandenen Kreisligaspieler Tim Hillesheim konnte zudem ein absoluter Top-Transfer an Land gezogen werden. "Hille gibt uns Stabilität und war ab dem ersten Spiel eine tragende Säule", berichtet Menges. Zum Auftakt gewann die SGR 3:2 in Mönchzell und setzte ein dickes Ausrufezeichen hinter die eigenen Ambitionen.

Der VfL kam vergleichsweise schläfriger aus dem Winter. Im Duell mit dem VfR Walldorf gab es eine 4:0-Pleite. Abfalterer hebt aber hervor: "Wir haben nur zu viele individuelle Fehler gemacht, waren nicht schlechter als der Gegner." Der Funktionär hält sogar einen Platz im unteren Mittelfeld noch für erreichbar.

Entscheidend werden für ihn aber die kommenden Wochen. "In den nächsten vier Spielen haben wir drei unmittelbare Konkurrenten, Rockenau, Wiesloch und Wieblingen. Das sind ganz entscheidende Wochen und wir müssen punkten", so der 59-Jährige.

Hilfreich wird sein, dass Spielertrainer Dennis Neuert endlich wieder fit ist. "Dennis verstärkt die Abwehr sehr und hat zudem eine sehr gute Spieleröffnung", lobt Abfalterer.

Es ist also alles angerichtet für einen heißen Tanz am Ledelsweg. Für beide gilt: "Nur ein Sieg hilft weiter." Der Heimelf kommt sicherlich der kleine, schwierig zu spielende Platz zu Gute. "Jeder, der Rockenau kennt, weiß: Wir sind daheim deutlich stärker als auswärts", hegt Menges große Hoffnungen auf das bekannte Geläuf. Heiligkreuzsteinach dagegen setzt Hoffnung in die Rückkehr ihrer Rekonvaleszenten. "Der ein oder andere Verletzte kommt zurück. Das wird uns gut tun", sagt Abfalterer.

Eines ist auf jeden Fall sicher: Es werden sich beide Teams auf das Match freuen. Denn die ganz wichtigen Spiele machen ja bekanntlich am meisten Spaß. Das ist in Rockenau so und auch in Heiligkreuzsteinach. Wieder eine Gemeinsamkeit.