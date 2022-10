Sowohl die SpVgg Schirmitz (helles Trikot), als auch der Gast aus Kulmain (in Blau) wollen zurück in die Erfolgsspur. Unser Bild stammt aus einem Duell im Jahr 2019. – Foto: Dagmar Nachtigall

Beide Bezirksligaabsteiger wollen den Turnaround Sowohl Herbstmeister SpVgg Schirmitz, als auch der kommende Gegner SV Kulmain haben zuletzt wertvolle Punkte liegen gelassen.

Vier der fünf Mannschaften, die am oberen Rand der Tabelle in der Kreisliga Nord platziert sind, prallen in direkten Vergleichen am Wochenende aufeinander. Tabellenführer FC Vorbach (1./31) will im Match gegen die DJK Weiden (4./25) mit einem Dreier seinen "Platz an der Sonne" verteidigen und gleichzeitig Revanche nehmen für die 0:2-Niederlage im Hinspiel. Und im Duell der beiden Bezirksligaabsteiger aus Schirmitz (2./28) und Kulmain (5./23) prallen zwei Verfolger der Vorbacher aufeinander, die zuletzt zwei Mal (SpVgg) beziehungsweise drei Mal (SVK) in Folge den Platz als Verlierer verlassen haben. Für sie heißt es dran zu bleiben, eine weitere Einbuße kann sich keines der beiden Teams leisten. Aus dem Führungsquintett fehlt noch der TSV Erbendorf (3./27), der sich beim Schlußlicht VfB Mantel (14./6) sicherlich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen will.

In Erbendorf zog die Klempau-Elf nach zuletzt zwei Unentschieden und einem Sieg wohl den Kürzeren, doch macht die dort gezeigte Leistung - nach der Pause steigerte sich der SC und kam nach 0:3-Rückstand bis auf 2:3 heran - Mut, um an die sicherlich heikle Hausaufgabe - es geht gegen den vom ehemaligen SCK-Coach Bernd Häuber betreuten TSV Eslarn - mit Selbstbewußtsein heranzugehen. Gegen die Elf von der Landesgrenze zu Tschechien will man nun verhindern, erst gar nicht in Rückstand zu geraten, sondern von der ersten Minute an die gewohnte Heimstärke auf den Platz zu bringen, mit der man zuletzt den SV Kulmain in die Knie zwingen konnte. Da der Schleudersitzinhaber ASV Haidenaab mit den "Dumbächern" am letzten Spieltag nach Punkten gleichziehen konnte, ist ein Heimsieg fast schon Pflicht. Gegen die zuletzt zehn Punkte aus den letzten vier Partien holenden Gäste wird dies allerdings kein Zuckerschlecken. Mit dem Spiel seiner Mannschaft war Bernd Häuber zuletzt nicht zufrieden, im Heimspiel gegen Kohlberg war letztlich wichtig, am Ende nicht verloren zu haben, immerhin blieb die Grenzlandelf seit vier Spieltagen unbesiegt, alleine das zählt. Nun steht die weite Reise nach "Dumba" an zu einer Mannschaft, die sich überraschenderweise im Abstiegskampf befindet. Der Eslarner Coach weiß, was seinen Mannen an seiner früheren Wirkungsstätte erwartet: "Ich erwarte ein komplett anderes Spiel, wie am vergangenen Wochenende. Der SCK besitzt gute Einzelakteure und versucht in erster Linie spielerisch zum Erfolg zu kommen. Für uns ist es wichtig, dagegen zu halten und eine gute Chancenverwertung an den Tag zu legen. Unser Minimalziel ist es, einen Punkt ins Heimgepäck zu schnüren".

Die nach dem Coup in Kulmain aufkommende Euphorie, jetzt endlich besseren Zeiten entgegen zu gehen, wich beim VfB nach der 0:6-Pleite gegen bärenstarke Tremmersdorfer am letzten Sonntag einer doch großen Ernüchterung. So kann, ja es muß an diesem Sonntag und dem zweiten Heimspiel in Folge einiges, fast alles besser werden, denn die Gäste aus Erbendorf sind nicht einen Deut schwächer einzuschätzen als die Ferstl-Elf, im Gegenteil, sie schlagen aktuell eine scharfe Klinge, die sie bis auf Rang 3 hochgehievt hat. Nun weiß man um die Stärken des Gegners, stellt sich darauf ein, zudem soll das 2:2 aus dem Hinspiel Mut machen, dem Favoriten auch dieses Mal Zählbares abzuknöpfen. Auch wenn es nach einer 3:0-Führung am Ende gegen "Dumba" fast noch einmal "eng" geworden ist, trotz personeller Probleme hat der TSV endlich einmal wieder vor eigenem Publikum überzeugen können und den achten Dreier eingefahren. Der Lohn der letzten Wochen: Die Steinwaldelf schnuppert Höhenluft und möchte dies auch weiter tun. In Mantel schlüpft man natürlich in die Favoritenrolle, zudem ist man eine von zwei Mannschaften, die in der Fremde im bisherigen Saisonverlauf am meisten "Angst und Schrecken" verbreitet haben (neben Vorbach). Schon alleine deshalb ist Roland Lang optimistisch: "In Mantel wollen wir unsere Auswärtsstärke in die Waagschale werfen. Unterschätzen werden wir dabei den VfB sicher nicht. Heindl, Heisig und Tuna sollten wieder in den Kader zurückkehren, hinter dem Einsatz von Blohmann und Frischholz stehen Fragezeichen".

Mit dem nicht unbedingt zu erwartenden 2:1 in Kulmain hat der ASV den Anschluß zum rettenden Ufer herstellen können. Gegen die zusammen mit Vorbach offensivstärkste Truppe der Liga aus Tremmersdorf soll nun der durch den Auswärtscoup erzeugte Schwung auf den Platz und damit der nächste Dreier auf dem Weg heraus aus dem "Sumpf" eingefahren werden. Wie es gehen kann, hat man im Hinspiel im Klosterdorf bis zur 67. Minute gezeigt, denn bis dahin führte die Elf von Klaus Schinner mit 2:0, um am Ende wohl mit 2:3 den Kürzeren zu ziehen. Man weiß also, was zu tun ist und geht mit Optimismus an die schwere Hausaufgabe heran. Das Team von Norbert und Christian Ferstl muss sich am kommenden Sonntag wieder auf eine Auswärtsreise begeben. Diesmal geht es für die Elf um Kapitän Michael Diepold in den Landkreis Bayreuth zum ASV Haidenaab/Göppmannsbühl. Mit dem ASV kreuzte man am 2. Spieltag der Hinrunde die Klingen, lag über eine Stunde mit zwei Toren im Hintertreffen und erarbeitete sich dann mit viel Mühe durch Tore von C. Ferstl (2) und F. Diepold noch einen 3:2- Sieg. Dieser schwer erkämpfte Sieg in der Hinrunde und der letztwöchige Auswärtssieg des ASV beim SV Kulmain dürften Dittner, Gradl und Co. Warnung genug sein. In der Frankenpfalz gilt es der Truppe von Klaus Schinner von Anfang an mit vollem Engagement gegenüberzutreten. Die flinken und geradlinigen Offensivkräfte und die guten offensiven Standardsituationen des ASV sind im Gedächtnis geblieben und werden dem FC eine mannschaftlich geschlossene Defensivleistung abverlangen. Das Trainerduo muss weiterhin auf die längerfristig verletzt ausfallenden M. Wolf und J. Frank verzichten. Auch wenn man sich aktuell ein wenig im Niemandsland der Tabelle wiederfindet, muss es das Ziel sein, den Abstand nach oben nicht größer werden zu lassen und sich nach Möglichkeit auch von den unteren "Schleudersitzplätzen" abzusetzen. Dazu wäre ein Auswärtssieg bestens geeignet und würde entsprechend Selbstvertrauen geben vor den noch in diesem Jahren anstehenden Herausforderungen Schirmitz (H), Vorbach (A) und Dießfurt (H). (Quelle: Roland Lins, FCT)

Nach der verdienten Auswärtsniederlage im Derby bei der DJK Weiden will die SpVgg unbedingt wieder in die Spur. "Wir haben vieles vermissen lassen - mich ärgert vor allem das wir im spielerischen Bereich bei siebzig Prozent Ballbesitz nicht einmal annähernd Torchancen erspielen konnten. Ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber die letzten beiden Auswärtsauftritte machen mir schon ein Stück weit sorgen, denn es ist noch keine Winterpause und wir sollten schnellstens wieder den Hebel umlegen. Mit dem SV Kulmain gastiert nun ein Gegner, der genau so wie wir seiner Form aktuell hinterher hinkt, hat der doch gleich drei Niederlagen in Folge einstecken müssen. Unser Ziel ist es, weiterhin zuhause ungeschlagen zu bleiben. Wir werden diese Woche hart arbeiten und auch das vergangene Spiel aufarbeiten Wie heißt es so schön: Nach jedem Tief kommt auch mal wieder ein Hoch. Personell wird es einige Veränderungen in der Startelf geben, fehlen werden Michael Herrmann Michael und Fabian Hirmer Fabian, wahrscheinlich auch Torhüter Bertelshofer, über dessen Sperre noch nicht entschieden war", so SpVgg-Coach Turan Bafra vor dem Duell mit dem Mitabsteiger aus Kulmain. Was ist nur mit dem SV Kulmain los? Sicherlich spielen Personalsorgen eine nicht unerhebliche Rolle, doch hat man sich zuletzt immerhin gleich drei Mannschaften beugen müssen, die um ihre Existenz in der Liga kämpfen. Nun steht der SVK vor einer Aufgabe ganz anderen Kalibers, es geht nach Schirmitz zum aktuellen "Vize". Auch der hat zuletzt "Federn" gelassen und scheint seine zuvor gezeigte Stabilität auch ein wenig verloren zu haben. Eins ist klar, es geht für die Mannen von Elvir Zekic um viel am Sonntag, denn eine weitere Einbuße dürften bei dann acht Punkten Rückstand auf die SpVgg das vorläufige Ende der Träume von einem sofortigen Wiederaufstieg bedeuten. So lautet die Devise: "Verlieren verboten!"

Vor dem Spiel 1 nach Übernahme der Tabellenführung bleibt die personelle Situation beim FC - wie schon über weite Strecken der Hinrunde - weiter angespannt. "Aber die Jungs haben gezeigt, dass wir das im Kollektiv ausgleichen können", sagt Coach Michael Kaufmann ein wenig stolz. Nun prallt der frischgebackene Primus auf einen Gegner, dessen Defensivverhalten imponiert, wie der FC-Trainer bemerkt: "Nicht umsonst stellt die DJK die beste Abwehr der Liga, hinzu kommt, dass einer der besten Torhüter im Bezirk zwischen den Pfosten steht. Wir stehen also vor der nächsten sehr schweren Aufgabe, wollen aber gerade zuhause nichts verschenken und bauen dabei auf unsere Zuschauer, um drei Punkte in Vorbach zu behalten." Seit sieben Spieltagen ist die DJK nun unbezwungen, der "Aufzug nach oben" hat sie bis auf Rang 4 vorstossen lassen. Stolz auf das bisher Geleistete, hebt man am Flutkanal nicht ab, sondern schaut von Spiel zu Spiel. Die kommende Aufgabe nun ist eine besondere Herausforderung, geht es doch zum Tabellenführer: "Eine sehr schwere Aufgabe wartet auf uns in Vorbach, trotzdem versuchen wir, dagegen zu halten und Paroli zu bieten. Einen Punkt mitzunehmen, wäre großartig", sagt der Coach der Elf vom Flutkanal, Stefan Krebs.

Das 2:1 von Plößberg war eminent wichtig für die Männer von Werner Eisenhut. Einmal konnte man den Vorsprung gegenüber dem ersten Direktabstiegsplatz auf komfortable acht Zähler vergrößern, zudem konnte der TSV verhindern, nach dem Dreier der Haidenaaber auf dem Schleudersitz Platz nehmen zu müssen. Mit dem Gast aus Dießfurt wartet nun eine knifflige Hausaufgabe auf den Liganeuling. Der FC verfügt über eine kreisligaerfahrene Truppe, die sich nach anfänglichen Problemen in dieser Spielzeit stabilisiert, gesteigert und sich damit nach vorne vorgearbeitet hat, unter anderem wurde dabei der Herbstmeister aus Schirmitz geschlagen. So gilt es, hochkonzentriert und hochmotiviert ans Werk zu gehen und die eigenen Qualitäten vollends auf den Platz zu bringen. Gelingt das, ist der Wunsch, Zählbares zu behalten, keineswegs ein utopischer. Neun Minuten Tiefschlaf haben die Dießfurter Niederlage gegen den FC Vorbach begünstigt, Wolfgang Stier und seine Mannen haben die Fehler analysiert, die sie auf die Verliererstraße gebracht haben. Nun gilt es, einen Haken dahinter zu setzen und den Blick nach vorne zu richten: "Im schweren Auswärtsspiel gegen Reuth müssen wir versuchen, schnell wieder in die Spur zu kommen. Wir müssen uns auf unsere Stärken konzentrieren und diese auf den Platz bringen. Unser Ziel ist es, den Punkteabstand auf Reuth zu halten. Die Aufgabe wird allerdings dadurch erschwert, das wir personell dieses Wochenende einige Ausfälle haben. Wells ist im Urlaub, Beierl und Rabar werden ausfallen und der Einsatz von Mosin und Herrmann entscheidet sich erst kurz vor dem Spiel. Aber nichtsdestotrotz versuchen wir einen Punkt aus Reuth mitzunehmen", so der FC-Coach.