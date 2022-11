Beide Abwehrreihen mit Note 1+

"Ein Spiel auf Messers Schneide. Lommersum, sowie auch Wir hätten gewinnen können. Der Punkt ist unterm Strich verdient", so Coach Hilger nach dem Spiel. Beide Mannschaften zollten sich Respekt und beschnupperten sich zunächst. Angeführt von unserem Abwehrchef Max wurde die komplette Offensivabteilung der Lommersumer fast über 90 Minuten aus dem Spiel genommen. Oft versuchten die Gäste das Leder über ihre linke Seite zu spielen, um Brausch ins Spiel zu bekommen, aber in Durchgang eins hat Brausch seinen Meister in René Schorn gefunden. Eng beim Mann, kein Tempo aufnehmen lassen und die Schnittstellen zu gelaufen, waren Schorn's Rezept gegen Brausch. Als Lommersum merkte, dass die linke Seite zu ist, versuchte man die Taktik, lang auf Lambertz. Auch Lambertz war heute in Begleitung. Der giftige Daniel Thiel nahm Lambertz über 90 Minuten aus dem Spiel. Auf der anderen Seite war Abwehrchef Schnitzer mit seinen Nebenleuten, die unsere Offensivabteilung ebenfalls komplett aus dem Spiel genommen hat. In den ersten 45 Minuten war Lommersum zwar leicht feldüberlegen aber beide Offensivreihen fanden kein Rezept gegen beide Defensivreichen. In der gesamten Ersten Halbzeit gab es keine einzige Torchance und somit ging es mit einem gerechten 0:0 in die Pause. Nach der Pause dann ein unverändertes Bild. Beide Abwehrreihen standen weiterhin sehr sicher. In der 55. Spielminute dann das 0:1 aus dem Nichts für die Gäste. Marian mit der Flanke, die noch unglücklich abgefälscht wird, die zufällig vor die Füße von Brausch am zweiten Pfosten landet. Brausch erwischt die Kugel im Flug auf dem Knie, gegen die Laufrichtung von Keeper Lamb und die Kugel findet ihr Ziel hinter der Linie. Nach der Führung drückte Frauenberg auf den Ausgleich, scheiterte aber oft im letzten Abschnitt mit dem letzten Pass. Dreesbach hatte in der 69. Minute die ganz große Chance, das Spiel zu entscheiden. Nach Flanke von Brausch steht Dreesbach blank am langen Pfosten, trifft aber nur das Außennetz. In der 74. Minute ein Freistoß für Frauenberg aus gut 25 Metern von der linken Außenbahn. Strnad peilt den langen Pfosten an, Torwart hat den Ball eigentlich sicher aber lässt den Ball durch die Hände ins Tor flutschen. Frauenberg jetzt mit der stärksten Drangphase. Sefedin scheiterte in der 80. Minute an Schilli aber der Schuss war leider auch zu zentral geschossen. In der 90. Lommersum noch mit einer Flanke aus dem Halbfeld, aber diese wurde sicher vom Lamb runtergefischt. Die letzte Aktion im Spiel war ein Eckball für Frauenberg, ohne Gefahr. Danach war Schluss im Loch. Stimmen nach dem Spiel

Sebastian Hecker (SSV Lommersum): Wir wussten aufgrund der Ergebnisse der letzten Wochen, dass uns ein starker Gegner erwartet. Leider bekommen wir unser Spiel, auf Rasen, nicht gut umgesetzt. Es fehlte ein wenig die Durchschlagskraft und der letzte Wille „Geilheit“ das Spiel gewinnen zu wollen. Im Endeffekt eine Partie auf Augenhöhe und ein verdientes Remis. So sollte es unter Freunden auch sein, obwohl in den 90 Minuten diese auch mal ruhen musste. PS: Grüße an den Robinson-Club Andreas Strnad (SV Frauenberg): Ich freu mich riesig das ich wieder gegen Lommersum getroffen habe aber heute geht das Komplement an beide Abwehrreihen die Bombenfest standen. Im gesamten Spiel haben diese nur jeweils 1 Chance auf beiden Seiten zugelassen. Eigentlich ein typisches 0:0 Spiel, da auch beide Tore einfach nur purer Zufall waren. Am kommenden Sonntag gastiert die zweite Mannschaft beim BC Bliesheim II um 13. Die Mannschaft freut sich über jede Unterstützung.