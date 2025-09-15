Bei zwei Platzverweisen – Deisenhofen bringt Sieg über Zeit

Deisenhofen – Endlich wieder mal die volle Ausbeute holte der FC Deisenhofen aus dem Gastspiel beim Tabellennachbarn TuS Geretsried. Durch den 2:1 (2:1)-Erfolg haben sich die zuletzt dreimal sieglosen Blauhemden erst einmal ins sichere Mittelfeld abgesetzt, mit jeweils fünf Punkten Abstand zur Aufstiegs- wie zur Abstiegsrelegationszone. „Das war nach den vielen Unentschieden wichtig, dass wir mal wieder einen Dreier einfahren“, zeigte sich auch Trainer Andreas Pummer erleichtert.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase gingen die Deisenhofner durch einen guten Umschaltmoment in Front: Paul Schemat wurde mit einem schönen Pass auf die Reise geschickt, der Stürmer behielt frei vor TuS-Torwart Cedomir Radic die Nerven und schob zum 0:1 ein (22.).

Lange hielt die Führung nicht, denn die FCD-Deckung ließ nach einer per Kopf verlängerten Ecke Geretsrieds Torjäger Srdan Ivkovic am zweiten Pfosten sträflich frei zum Ausgleich einschießen (30.). „Zum Glück haben wir prompt wieder die Antwort gegeben“, durfte sich Pummer über die fast postwendende erneute Führung seiner Elf freuen.

Eine Kombination im gegnerischen Strafraum schloss Routinier Yasin Yilmaz bei seinem ersten Startelf-Einsatz der Saison ganz cool mit dem 1:2 ab (33.). „Zum Glück konnten wir das Ergebnis über die Zeit bringen, was uns ja zuletzt nicht so gelungen ist“, zeigte sich Pummer zufrieden mit der Defensivarbeit seiner Elf, die Ende August nach einem 2:0- und einem 3:0-Vorsprung gegen Ismaning und Nördlingen noch jeweils in der Nachspielzeit den Ausgleich hatte hinnehmen müssen.

Arbeitssieg statt feiner Klinge

Dass es diesmal zum Sieg reichte, war vor allem der Arbeitseinstellung der Blauhemden zu verdanken. „Nach unserem 2:1 war es viel Kampf und, ehrlich gesagt, auch Krampf. Der Ball ging kaum einmal über mehrere Stationen“, gab Pummer zu. Trotzdem gefiel ihm die Vorstellung seiner Truppe: „Der Kampf war wichtig und es war gut zu sehen, dass wir nicht nur mit der feinen Klinge erfolgreich sein können, wenn in einem Spiel etwas anderes gefragt ist.“

Dabei versäumten es die Deisenhofner bei ihren wenigen guten Chancen, etwa im Anschluss an eine Ecke durch einen Schuss des eingewechselten Tobias Seidl, den Keeper Radic stark aus dem Kreuzeck holte, den Sack zuzumachen. Aber auch Geretsried hatte in der Schlussphase noch eine gute Ausgleichsmöglichkeit, Ivkovic traf zum Glück für den FCD den Ball aus 18 Metern nicht richtig.

Nur noch gegen neun Geretsried-Spieler

Am Ende standen die Hausherren nur noch zu neunt auf dem Platz, weil Isni Redjepi nach einem taktischen Foul Gelb-Rot sah (82.), Sebastian Rosina sich in der Nachspielzeit mit Rot verabschiedete (90.+5), wegen eines Frustfouls.

Bei Pummer war von Frust hingegen nichts zu merken: „Es war ein hart umkämpftes Spiel und sicher kein Leckerbissen. Das ist normalerweise nicht unsere Stärke, umso mehr muss ich meiner Mannschaft ein Kompliment aussprechen. Jeder hat sich voll reingehauen und alles gegeben.“

TuS Geretsried - FC Deisenhofen 1:2 (1:2) FC Deisenhofen: Obermeier - Jungkunz (65. Seidl), Edenhofer, Köber, Gkasimpagiazov, Jung, Semmler (75. Krettek), Müller-Wiesen (90.+2 Yimez), Yilmaz (89. Perneker), Schmid, Schemat (80. Weber) Tore: 0:1 Schemat (22.), 1:1 Ivkovic (30.), 1:2 Yilmaz (33.) Gelb-Rot: Redjepi/Geretsried (82., wiederholtes Foulspiel) Rot: Rosina/Geretsried (90.+5, grobes Foulspiel)