Bei zwei Platzverweisen – Altenerding quält sich zum Sieg

Gegen das punktlose Tabellenschlusslicht FC Fatih Ingolstadt reichte es trotz enttäuschender Vorstellung zu einem 1:0-Erfolg für die SpVgg Altenerding . Erst nach 17 Minuten kam erstmals Torgefahr auf. Als die Gäste einen Eckball nicht entscheidend klären konnten, zog Pedro Flores im Strafraum ab, doch Boubacarr Saho konnte den Ball zur Ecke blocken.

Die SpVgg führte diesen Eckstoß kurz aus, ehe Leart Bilalli die Kugel nach innen zog, doch der Kopfball des aufgerückten Nihad Mujkic ging über die Latte.

Mit zunehmender Spieldauer wuchs die Überlegenheit der Gastgeber, ohne jedoch zu klaren Chancen zu kommen. Nach 25 Minuten spielte Bilalli einen herrlichen Pass auf Wiam Takruri, doch Keeper Daniel Wolf war einen Schritt vor dem Altenerdinger Angreifer am Ball. Wenig später hätte es für die SpVgg fast die kalte Dusche gegeben. Nach einem zu kurz geratenen Rückpass von Samuel Kronthaler ging Murat Sucuoglu an Keeper Loher vorbei, doch fand die Flanke von der linken Eckfahne keinen Abnehmer (37.).

Als man sich schon auf ein torloses Halbzeitergebnis einstellte, schlug die SpVgg doch noch zu. Nach einer Freistoßflanke von Alexander Weiher köpfte der am langen Pfosten lauernde Mario Dipalo die Kugel ins Zentrum. Dort bedankte sich der sträflich freistehende Takruri auf seine Weise und sorgte für die Pausenführung.

Ein unbefriedigendes Fußballspiel

Wer gehofft hatte, dass die Gastgeber nach Wiederbeginn eine andere Vorstellung zeigen würden, sah sich getäuscht. Zwar war Keeper Wolf schon früh bei einem abgefälschten Bilalli-Schuss gefordert, doch dies sollte die einzige Möglichkeit für lange Zeit bleiben (47.). Erst ein Lattentreffer von Dipalo nach einer Freistoßflanke sorgte bei den Anhängern für einen Weckruf, doch der Treffer hätte keine Anerkennung gefunden, war doch der Altenerdinger Mittelstürmer mit der Hand am Ball (60.).

Die Gäste versuchten gar nicht, zum Ausgleich zu kommen, sondern nahmen durch zahlreiche Verletzungsunterbrechungen jeglichen Spielfluss aus der Partie. Für Fatih-Angreifer Murat Sucuoglu war die Partie dann früher beendet, denn er ließ sich gegen Kronthaler zu einer Tätlichkeit hinreißen (94.).

Wenig später folgte ihm sein Kollege Saho vorzeitig in die Kabine, denn nach einem langen Ball von Leonardo Tunjic konnte er den frei auf das Tor zulaufenden Bilalli kurz vor dem Strafraum nur noch unfair bremsen. Den Freistoß von der Strafraumgrenze setzte Tunjic über die Latte, sodass man sich mit einem mageren 1:0 begnügen musste.