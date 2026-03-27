Bei Zürcher Zweitliga-Klub kommt zu Veränderungen an Seitenlinie

SC Veltheim: Ein weiteres Jahr mit Oswald. Der SC Veltheim gibt die Vertragsverlängerung von Trainer Richard Oswald um ein weiteres Jahr bekannt. An seiner Seite bleiben auch Assistent Diego Ciccone und Coach Cüneyt Secme. Oswald zählt zu den dienstältesten Trainern an der Seitenlinie. Bereits seit 2016 betreut er das Fanionteam des Winterthurer Vereins. Unter der Regie des 59-Jährigen, der zuvor die B-Junioren im Verein coachte, schaffte der SCV 2021 den Wiederaufstieg in die 2. Liga . Seither zählt Veltheim regelmässig in der Gruppe 2 zum Kreis der möglichen Aufstiegsanwärter. In der laufenden Meisterschaft ist das Flüeli-Team sogar derzeit an der Spitze klassiert.

FC Küsnacht: Wechsel auf Trainerposten. Das Trainerteam des Zweitligisten Küsnacht hat sich letzte Woche entschieden, auf Ende der laufenden Saison zurückzutreten. Das Team besteht aus Chef-Trainer Marcio De Araujo, Co-Trainer Enver Klaiqi sowie Assistent Claudio Corda. "Ich danke den drei im Namen des ganzen FCK einerseits für ihren langjährigen Einsatz für den FCK, andererseits aber auch für den frühen Zeitpunkt ihrer Entscheidung. Somit können wir uns mit Vollgas auf die Nachfolgesuche machen", sagt das für die sportlichen Belange zuständige Vorstandsmitglied Dominic Schneider. Marcio De Araujo übernahm das Team im Winter der Saison 2022/2023 als Chef-Trainer in der 3. Liga und führten es vergangenen Sommer in die 2. Liga. Aufsteiger Küsnacht ist derzeit am Tabellenende der Gruppe 2 klassiert.

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Blue Stars Youth Cup: Comeback in diesem Mai. Der Blue Stars Youth Cup soll nach dem Ausstieg des Weltverbandes Fifa im 2026 zurückkehren."Die Vorbereitungen sind auf Kurs. Das Interesse der Sponsoren ist gross, die Stadt unterstützt uns, und das Teilnehmerfeld nimmt Formen an", lässt Blue-Stars-Präsident und OK-Chef Abi Pranjes via der Verbandszeitung "Zürisport" verlauten. Als Austragungsdaten für die bereits 85. Austragung des Nachwuchsturniers wurden der 13. und 14. Mai bekannt gegeben. Gesetzt seien die Teams des Gastgebervereins sowie des FC Zürich und der Grasshoppers. Auch Basel und Winterthur werden als mögliche Teilnehmer gehandelt. Gemäss Pranjes laufen derzeit die Gespräche mit diversen Grossklubs aus dem Ausland. Besonders: Das Turnier findet nicht nur auf der Sportanlage Buchlern in Zürich-Altstetten statt, sondern am Finaltag auch im Letzigrund. "Die Stadt Zürich kommt uns grosszügig entgegen", sagt Pranjes.

USV Eschen/Mauren: Winkler wird Polverino beerben. Mitten im Abstiegskampf der "Zürcher" Erstliga-Gruppe 3 sorgt die Trainerfrage bei Eschen/Mauren weiterhin für Gesprächsstoff (wir berichteten). Die Bekanntgabe, dass ab der kommenden Saison mit Patrick Winkler als neuen Verantwortlichen weitergearbeitet wird, kam für Noch-Trainer Michele Polverino weniger überraschend als deren Zeitpunkt. "Ob das förderlich ist, ist fraglich. Ich glaube, es wird erneut Unruhe im Team geben", sagte Polverino gegenüber "vaterland.li". Erste Reaktionen aus der Mannschaft habe er bereits erhalten. Nun gelte es, die Nebengeräusche auszublenden und den Fokus voll auf den Sport zu legen: "Wir werden im Team darüber reden. Ich will nicht, dass wir das auf den Platz mitnehmen – eine Garantie gibt es aber nie." Auch eine Passage in der Medienmitteilung irritierte den ehemaligen Nationalspieler, in der von einer angeblichen Erpressung die Rede war. "Falls ich damit gemeint bin, macht mich das sprachlos. Ich habe nie jemanden erpresst und weiss nicht, was damit gemeint ist." Bis Saisonende wolle er sich vollständig auf die sportlichen Ziele konzentrieren und die Rückrunde erfolgreich abschliessen. Sportlich sind die Liechtensteiner tatsächlich bislang solide unterwegs. Zuletzt gab es ein 1:0-Sieg über die U21 des FC Winterthur. Am Samstag geht es für den Tabellenelften zum FC Kosova.

FC Seuzach: Appassito bleibt Trainer. Der FC Seuzach setzt weiterhin auf Kontinuität an der Seitenlinie: Der Vertrag mit Cheftrainer Gianluca Appassito wurde im Rahmen des Trainingslagers auf Gran Canaria um ein weiteres Jahr verlängert. Damit wird der 43-Jährige die 1. Mannschaft in seine fünfte Saison führen. Appassito war 2021 vom FC Bülach zum FC Seuzach gewechselt und übernahm zunächst die in der 3. Liga spielende 2. Mannschaft. Ab April 2022 führte er das Fanionteam zunächst interimistisch, ehe er fest als Cheftrainer bestätigt wurde. Zwar konnte er den Abstieg in die 2. Liga regional nicht mehr verhindern, führte das Team jedoch im vergangenen Sommer zurück in die höhere Spielklasse. Nach dem Wiederaufstieg geht der FC Seuzach nun als Tabellenneunter der Gruppe 5 in die Rückrunde. Zum Auftakt wartet am Samstag gleich ein Kantonsduell auswärts beim FC Seefeld – ein erster Härtetest in der zweiten Meisterschaftshälfte.