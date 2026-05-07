Bei Wildsteig/Rottenbuch „wird vieles hinterfragt“

Hubert Hungmann – Foto: Oliver Rabuser

Das behielt er lieber für sich. Klar ist, dass er auch in der kommenden Saison zusammen mit Martin Hennebach das Team betreuen wird. Klar ist aber auch, dass er die allgemeine Lethargie, die sich seit dem März in seinem Kader breitgemacht hat, nicht länger hinnimmt. Deshalb wurde nach dem Training am Dienstagabend Tacheles geredet.

Die gute Laune, die er stets verbreitet, war auf einmal wie verflogen. Es ließ sich schwer sagen, ob Hubert Jungmann richtig angefressen war. Aber irgendwie klang der Trainer des FC Wildsteig / Rottenbuch auf einmal ungewohnt nachdenklich. „Mit einer leblosen Mannschaft kann ich nicht leben“, machte der Coach seiner Enttäuschung Luft. Was das genau bedeutet, führte er nicht aus.

Die jüngste 0:2-Pleite seiner Elf in Peißenberg hat den Coach härter getroffen, als er sich das anmerken ließ. Ausgerechnet gegen den TSV zogen seine Kicker den Kürzeren. Diese Mannschaft hatte er in der vergangenen Saison noch trainiert. In Peißenberg wohnt er, im TSV ist er Mitglied. Dort kennt ihn jeder. Und dann dieser Auftritt seines Teams, das dem Rivalen von der Ammer wieder neue Hoffnung im Abstiegskampf der Kreisliga 1 einflößte.

Eigentlich hatte der Coach darauf gesetzt, dass mit dem Mai endlich der Frühling auch beim Fußballclub einkehrt. Seitdem die Saison im März wieder neu gestartet wurde, herrscht jedoch noch gefühlter Winter oberhalb der Ammerschlucht. Von sieben Begegnungen haben die Rottenbucher und Wildsteiger fünf verloren und nur zwei Siege gegen den Tabellenletzten WSV Unterammergau und der mittlerweile völlig fehlgeleiteten DJK Waldram eingefahren. Dass das Thema „Abstiegskampf“ in diesem Frühjahr nicht mehr aktuell wurde, hat die Mannschaft allein ihrer Leistung in der ersten Saisonhälfte zu verdanken. „Wir haben eine Bomben-Vorrunde gespielt“, erinnert sich Jungmann mit Wonne an die 25 Punkte, die sein Ensemble im vergangenen Jahr scheffelte. Das war es dann aber auch. Inzwischen kracht es ganz woanders beim FC.

In der Lage, toll zu spielen

Allerdings lässt sich der Brandherd nur schwer ausmachen, was die Analyse selbst für den Coach zu einem Lotteriespiel macht. Schon seit Wochen beklagt Jungmann, dass es seiner Elf an der nötigen „Leichtigkeit“ fehlt. Dabei ist sein Kader mit feinen Kickern ausgestattet, die in der Lage sind, einen gepflegten Ball zu spielen. In der Tabelle steht die Koalition aus Wildsteig und Rottenbuch auf einem ordentlichen sechsten Platz. Das entspricht in etwa den Leistungen der vergangenen Jahre.

Nur das ist wahrscheinlich das Problem. Der Fußballclub ist viel zu gut, um sich ernsthaft mit dem Abstieg beschäftigen zu müssen. Aber er ist nicht gut genug, um über das Thema „Bezirksliga“ nachzudenken. Weil er gesundes Mittelmaß verkörpert, schleichen sich auf einmal Phänomene ein, die der Trainer alarmierend findet. So vermisst er „Laufbereitschaft und Einsatzwille“. Selbst die Spieler, die er einwechselt, um neuen Schwung zu erzeugen, heben sich in ihren Leistungen von den anderen nicht ab. „Es geht genauso weiter wie vorher auch“, sagt Jungmann. Zu seinem Verdruss herrscht in der Mannschaft noch eine latente Unzufriedenheit. „Es wird vieles hinterfragt“, stellt der Trainer fest. Das ist an sich nichts Verwerfliches. Nur ist er nicht mehr länger überzeugt, dass sich auch alle seine Spieler selbst hinterfragen.

Die Partie in Peißenberg war der bisherige Tiefpunkt in dieser Entwicklung. „Chancen von Rottenbuch habe ich keine gesehen“, konstatierte selbst Adrian Erhart. Sein Zeugnis gilt als verlässlich, schließlich hütet er beim TSV den Kasten. Jungmann wird es deshalb etwas unwohl bei dem Gedanken, was bis zum Saisonende noch auf ihn zukommen wird. Die nächsten Gegner heißen TSV Peiting, MTV Berg, TSV Burggen/Bernbeuren und TuS Geretsried. „Es gilt die letzten vier Spiele sauber zu Ende zu bringen“, appelliert er.

Peiting bedeutet Derby, Berg und Burggen/Bernbeuren zwei Teams, die um den Klassenerhalt kämpfen und Geretsried einen Gegner, der lieber den Titel holen möchte, als als Vize-Meister in die Relegation zu gehen. „Da musst du Charakter zeigen“, fordert der FC-Trainer.