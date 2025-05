Bei weitem kein Derby: Mehr als 400 Zuschauer sehen Kreisoberliga-Kick

In der Bördeoberliga gehört der SV Concordia Rogätz für gewöhnlich ohnehin zu den Mannschaften, die sich bei Heimspielen über ein reges Interesse der Zuschauer erfreuen können. Am Freitagabend aber wurde es selbst für Rogätzer Verhältnisse voll am heimischen Kapellenberg - mehr als 400 Zuschauer sahen die Partie gegen den Flechtinger SV.

Die besondere Kulisse kam allerdings nicht von ungefähr - und dabei war es bei weitem kein Derby. Fast 50 Kilometer trennen die Sportplätze beider Vereine. Doch war das Duell aus einem anderen Grund besonders: Die Bördeoberliga-Begegnung fand nämlich im Rahmen des Blütenfestes statt, welches in der 2000-Einwohner-Gemeinde bereits zum 62. Mal ausgetragen wurde. Und die Fußballer des SV Concordia trugen ihren Anteil dazu bei, dass die Stimmung bei den Feierlichkeiten am Freitagabend bis in die Nacht und in den folgenden Tagen gut war.