Bei Weiden gibt es gelungene Premieren, bei Düren einen Pechvogel und schweigenden Trainer

FVM-Pokal: Im Duell der Mittelrheinligisten setzt sich Teutonia Weiden nach Rückstand gegen Aufsteiger Sportfreunde Düren mit 3:1 durch.

Auch nach dem Spiel wurde kontrovers diskutiert. Zunächst im Spielerkreis von Teutonia Weiden. „Was singen wir denn jetzt?“, hörte man. Der Schlachtruf „Wir spielen für Teutonia“, den Joeffret Tudilo in der vergangenen Saison nach Siegen immer angestimmt hatte, stand offenbar nicht zur Auswahl.

„Das hat uns kein Glück gebracht“, meinte Meik Kühnel, der als einer der wenigen im Kader die vergangene Saison miterlebt – oder mitgelitten? – hatte. Und in Abwesenheit des verletzten neuen Kapitäns Onur Alagöz auch die Binde an diesem Sonntagmittag trug.

Ein anderer Song

Der selbsternannte gute Sänger Kühnel und Teamkollegen stimmten stattdessen „Derbysieger, Derbysieger“ an. Ein Song, der definitiv nicht zu jedem Gegner passen wird. Und der auch bei den Spielern der Sportfreunde Düren für fragende Gesichter sorgte. Was ein Derby ist und was nicht – da gehen die Meinungen eben auseinander.

Keine zwei Meinungen, sondern ein Ergebnis, gab es bei diesem Erstrundenspiel im FVM-Pokal, das ein Duell zweier Fußball-Mittelrheinligisten war: Die Teutonia drehte gegen den Aufsteiger das Spiel und zog mit einem 3:1 (0:1) in die nächste Runde ein. Zwei offizielle Trainermeinungen zum Spiel gab es auch nicht, weil Gästecoach Marcel Demircan darum bat, nichts sagen zu müssen.

Dafür sprach sein Kollege Sawwas Panagiotidis, der mit Weiden ein gelungenes Pflichtspieldebüt feierte: „Bei dem Ergebnis sind wir natürlich sehr zufrieden. Aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir auch verdient gewonnen. Hinten heraus waren wir deutlich fitter.“ Nicht nur der 39-Jährige feierte seinen Einstand; in der Startelf standen nur drei Spieler aus dem Kader der Vorsaison. Vieles ist neu, manches erinnerte aber an alte Zeiten: Die Teutonia trat mal wieder in den Trikots des Damenteams an.

Zehn Minuten Abtasten und Fehlervermeidung waren nötig, bis das Spiel Fahrt aufnahm. Die Teutonia leistete sich im Aufbau nahe dem eigenen Strafraum zwei Fehler. Sportfreunde-Außenverteidiger Hagen Blohm bedankte sich und zog trocken zum 1:0 ab (11.). „Das war ein sehr leichter Gegentreffer. Ich bin froh, dass wir hintenraus einen Haken hinter setzen können. Ich glaube, dass wir so ein Tor in zwei, drei Wochen nicht mehr kassieren werden“, meinte Panagiotidis.

Von den im 4-1-4-1 startenden Weidenern kam jetzt mehr mit teils schön herausgespielten Angriffen. Argjend Pacollis Versuch von der Strafraumgrenze ging drüber (18.). Sein langer Ball auf Mittelstürmer Berat Gediktas läutete Teutonias beste Chance ein; der Mittelstürmer lupfte den Ball aber nicht nur über Dürens Torwart Raphael Unger, sondern auch über das Tor (21.).

Der Gastgeber blieb bemüht, die Gäste hatten in der 39. Minute die Mehrfach-Chance auf das 2:0 nach einem Konter. Die größte vergab Blohm und verpasste den Doppelpack, sein Schuss knallte an die Latte. „Es war das Spiel auf Augenhöhe, das wir erwartet haben. Die ein oder andere brenzlige Situation ist da gut für uns ausgegangen“, fasste Panagiotidis zusammen.

Offensiv umgestellt

Teutonias Coach stellte in der Pause etwas offensiver um, die Weidener standen zu Beginn des zweiten Durchgangs noch etwas offener. Gegen die sehr luftige Abwehr vergaben die Sportfreunde zu Beginn bei mehreren Kontern die Chance, das 2:0 zu erzielen. Entweder wurden die Angriffe zu ungenau ausgespielt – oder das nicht immer souveräne Schiedsrichtergespann entschied auf Abseits. So auch in Minute 49, als die Sportfreunde schon den zweiten Treffer bejubelten, das Tor aber nicht zählte.

Dann schlug Weiden zurück: Nach einem schönen Angriff über links brachte der sehr agile Pacolli den Ball über links flach rein, Tobias Frohn wurde zum Unglücksraben und bugsierte den Ball ins eigene Netz (57.). Der Gastgeber drückte weiter und belohnte sich: Nach einer Ecke flog der Ball an den zweiten Pfosten. Dort wartete Neuzugang Shadrac Don Futi und köpfte zur Führung ein (62.).

Fünf Minuten später jubelten die Dürener wieder vorschnell, erneut pfiff das Schiedsrichtergespann einen Treffer wegen Abseits zurück. Danach kam offensiv nicht mehr viel von den Sportfreunden; die Weidener verpassten auf der anderen Seite mehrfach die Entscheidung: Der eingewechselte Bekir Gediktas brachte den berühmten frischen Wind und hätte sich fast als Vorbereiter für Zwillingsbruder Berat betätigt. Weidens Neuner scheiterte aber im direkten Duell am Sportfreunde-Torwart Unger (74.).

Sechs Minuten später verpasste Berat erneut das 3:1, kurz darauf stand sein Zwillingsbruder Bekir allein vor dem Dürener Torwart und verlor das Duell ebenfalls (84.). Don Futi hatte beide Male den Ball zuvor stark erkämpft. „In der zweiten Halbzeit dürfen auch mal ein, zwei Tore mehr fallen, das muss man ganz ehrlich sagen“, meinte Panagiotidis.

Die Joker stechen

Bekir Gediktas sorgte dann spät für Beruhigung bei den Gastgebern: Der ebenfalls eingewechselte Rudi Kiambeli setzte sich nach einem Abstoß vom nicht immer souveränen Teutonia-Torwart Souheil Zeddoug über rechts durch, brachte den Ball in den ziemlich verwaisten Strafraum, wo Weidens Joker dieses Mal die Nerven behielt.

Kurz darauf flog Pechvogel Frohn nach einem unterbundenen Konter auch noch mit Gelb-Rot vom Platz. Das Problem: Keiner bei den Sportfreunden konnte sich daran erinnern, dass der Verteidiger Gelb gesehen hatte. Ähnlich klang es auch aus dem Teutonia-Lager. Die Diskussion auf dem Platz dauerte in der Nachspielzeit und darüber hinaus noch etwas länger. Am Platzverweis und Ergebnis änderte das aber nichts mehr.

Die Weidener warten jetzt auf die Auslosung am Dienstag, bevor es am Sonntag zum ersten Ligaspiel bei Bergisch Gladbach geht. Die Sportfreunde bereiten sich jetzt eine Woche auf das Duell mit dem Regionalliga-Absteiger 1. FC Düren vor. Dass das ein Derby ist, dürften nur die wenigsten bestreiten.

