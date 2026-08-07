Bei Vorbach vs. Dießfurt will ein jeder den Bock umstoßen

Spitzenreiter TSV Eslarn (in Blau) begibt sich am Wochenende auf die weite Reise nach Oberfranken, um in Haidenaab die nächsten drei Zähler ins Heimgepäck zu schnüren. – Foto: Creativ-Action.de

Runde 3 steht in der Kreisliga Nord am Plan, dabei kommt es in Vorbach (13./0) - es gastiert der Neuling FC Dießfurt (12./0) - zum Aufeinandertreffen zweier Teams, die in den beiden ersten Partien der jungen Saison noch nichts auf die Habenseite bringen konnten. Um nicht gleich im Tabellenkeller festsitzen zu müssen und den Kontakt zu den Rängen davor zu halten, trachtet ein jeder der beiden Konkurrenten danach, endlich Zählbares einzufahren.

Schauen wir noch auf die Teams, die bislang alle sechs zu vergebenden Punkte einfahren konnten und die damit die Liga anführen. Da geniessen der FC Weiden-Ost II (2./6 - gegen bisher noch punktlosen TSV Reuth) und die SV Grafenwöhr (3./0 - gegen Tremmersdorf-Bezwinger SV Kulmain) Heimrecht, die weite Reise von fast 80 Kilometer nach Oberfranken tritt der aktuelle Primus TSV Eslarn (1./6) an, er gastiert beim Rangzehnten ASV Haidenaab. Alle drei Spitzenteams gehen favorisiert ins Match, "schaun mer mal" (frei nach Franz Beckenbauer), wessen Weste am Sonntagabend noch unbefleckt ist. Im Überblick die Paarungen des dritten Spieltags mit Vorschau und Stimmen der Trainer:

Die Ausgangslage ist eindeutig: Hier der Gastgeber, mit zwei Siegen gestartet und sicherlich selbstbewußt, dort der Gast, dem die hohe Derbyniederlage in Erbendorf ohne Zweifel weh getan hat und der alles dafür tun wird, schnellstens in die Spur zu kommen. Ein Punkt soll mindestens mit in den Steinwald genommen werden.

Ostler-Coach Tim Schlesinger: "Der TSV Reuth bei Erbendorf ist für uns ein weitgehend unbekannter Gegner. Deshalb sind wir gut beraten, den Fokus auf unser eigenes Spiel zu legen. Vor allem defensiv wollen wir uns im Vergleich zum ersten Heimspiel deutlich stabiler präsentieren und diesmal keine unnötigen Geschenke verteilen."

Gästespielercoach Martin Bächer: "Mit Weiden-Ost erwartet uns eine junge hungrige Truppe, die mit zwei beachtlichen Siegen in die Saison gestartet ist. Wir bereiten uns in einer kurzen Trainingswoche bestmöglich darauf vor."

Während der FC trotz einer Reihe bester Chancen in Kulmain den Kürzeren ziehen musste, holte der Aufsteiger zuletzt gegen einen der Topfavoriten ein beachtliches Remis. Die Heimelf ist also gewarnt beim Vorhaben, den zweiten Heimsieg einzutüten. Die Rosenquarzstädter hingegen würden zu gerne dem nächsten Favoriten ein Schnippchen schlagen.

FC-Coach Robert Schäffler: "Grundsätzlich waren wir mit der gezeigten Leistung im letzten Spiel zufrieden, auch wenn wir unsere Chancen konsequenter hätten nutzen müssen. Mit dem TSV Pleystein erwartet uns nun ein motivierter Gegner, der vor allem offensiv über viel Qualität verfügt. Die zuletzt gezeigten Ergebnisse sprechen für sich und zeigen, dass uns eine anspruchsvolle Aufgabe bevorsteht. Wir wissen, was auf uns zukommt, müssen deshalb über die gesamte Spielzeit konzentriert, diszipliniert und mit der nötigen Intensität auftreten, um etwas Zählbares mitzunehmen."

Gästetrainer Alex Schön: "Wir fahren zu unserem nächsten Auswärtsspiel nach Tremmersdorf. Wir wissen über den Gegner sehr wenig, erwarten - betrachtet man die Platzierungen der zurückliegenden Spielzeiten - einen starken Gegner. Wir reisen ohne Druck an und wollen einfach gutes Spiel machen mit Spaß und viel Engagement, so wie in den ersten beiden Spiele auch. Meine Mannschaft freut sich auf die Spiele in der Kreisliga und so spielen wir auch Fussball. Wir werden gut trainieren und uns intensiv auf den Gegner vorbereiten."

Nach dem Auswärtsspiel in Pleystein, wo sich die SpVgg mit einem Remis begnügen musste, stehen die Zeichen für die Liermann-Elf beim Heimspiel am Freitag gegen den nächsten Neuling ganz klar auf Sieg. Der Gast ist mit den vier Punkten aus den ersten beiden Matches sicherlich zufrieden, mit einem aus den verschiedensten Gründen ausgedünnten Kader reist man nun zu einem der Ligafavoriten und will sich bestmöglich verkaufen. SpVgg-Teammanager Christian Recht: „Wir freuen uns auf das nächste Heimspiel und hoffen erneut auf eine stattliche Kulisse in Trabitz. Die Unterstützung unserer Zuschauer ist für uns ein wichtiger Faktor und wir wollen gemeinsam alles daransetzen, die drei Punkte zu Hause zu behalten. Mit dem SV Altenstadt erwartet uns eine Mannschaft, die vor allem über eine offensive Qualität verfügt. Darauf haben wir uns unter der Woche intensiv vorbereitet. Gleichzeitig wollen wir aber unser eigenes Spiel durchsetzen, gerade zuhause über die gesamte Spielzeit unangenehm zu bespielen sein. Wir wollen unsere Heimstärke ausspielen und den Heimvorteil für uns nutzen. Die Trainingswoche verlief insgesamt gut und die Mannschaft hat konzentriert gearbeitet. Personell müssen wir allerdings einen Rückschlag hinnehmen. Die Verletzung von Daniel Tesar hat sich leider bestätigt, sodass er uns länger fehlen wird. Zudem sind weitere Spieler verletzungs- und urlaubsbedingt nicht einsetzbar. Nichtsdestotrotz sind wir überzeugt, dass wir genügend Qualität im Kader haben, um die Ausfälle zu kompensieren. Unser Ziel ist klar: Wir wollen vor unseren eigenen Fans eine starke Leistung zeigen und die drei Punkte in Trabitz behalten." Gästetrainer Marvin Häffner: "Am Freitag geht es für uns nach Trabitz zum Abendspiel. Leider reisen wir mit sehr großem Personalmangel an. Nichtsdestotrotz werden wir versuchen, selbstbewußt aufzutreten alles reinzuwerfen, was geht. Aufgrund des Fehlens einiger Spieler können wir nicht so an das Spiel herangehen, wie wir uns es gewünscht hätten. Aber wir werden uns diese Woche im Training bestmöglich vorbereiten und schauen dann, was am Ende dabei herauskommt."

Noch greift beim ASV nicht jedes Rädchen in das andere, eine gute zweite Hälfte beim letzten Auswärtsspiel, in der man schon das ein oder andere auf den Platz brachte, was der Trainer sehen möchte, macht Mut vor dem Gastspiel des bislang ungeschlagenen Tabellenführers. Der reist bei bislang voller Punktzahl mit breiter Brust an und möchte die weite Heimreise bestenfalls mit drei Zählern im Gepäck antreten. ASV-Coach Michael Kaufmann: "Die zweite Halbzeit in Altenstadt hat gezeigt, dass wir schon können, wenn wir bereit sind die Zweikämpfe anzunehmen und Fehler abstellen. Es war zu erwarten, dass der Start nach den vielen Veränderungen und neuen Umständen etwas holprig verlaufen könnte. Trotzdem waren es nahezu ausschließlich absolut vermeidbare Gegentore, die uns bisher die Punkte kosten, das muss einfach aufhören, dann kann man sich auch belohnen. Mein Tor muss ich schon mit einer anderen Präsenz und Leidenschaft verteidigen, als das bisher der Fall war. Leider werden wir durch Urlauber und Verletzte - unter anderem zog sich Konstantin Rieß einen Kreuzbandriss gegen Pleystein zu, hier nochmal gute Besserung auf diesem Wege - einige Spieler ersetzen müssen, was gerade in unserer neuen Konstellation nicht zuträglich ist. Aber dennoch erwarte ich, dass wir dem stark gestarteten Tabellenführer ordentlich Paroli bieten. Und das auch mal über die vollen 90 Minuten. Der Gegner besteht nicht nur aus Striegl, was fünf verschiedene Torschützen nach zwei Spielen auch deutlich machen. Daher wird es eine Steigerung brauchen um was Zählbares zu Hause zu behalten. Trotzdem können auch wir jedem Gegner weh tun, wenn wir unsere Stärken ausspielen und Fehler abstellen." Gästespielercoach Peter Rackl: "Nach den beiden Siegen zum Saisonauftakt wollen wir den positiven Schwung natürlich mitnehmen. Uns erwartet die längste Auswärtsfahrt der Saison und ein anspruchsvoller Gegner, aber wir fahren mit dem klaren Ziel dorthin, etwas Zählbares mitzunehmen. Dafür brauchen wir erneut eine konzentrierte und geschlossene Mannschaftsleistung. Wenn wir unsere Stärken auf den Platz bringen, können wir auch auswärts punkten."

Heute, 19:00 Uhr SC Eschenbach 1923 Eschenbach TSV Erbendorf Erbendorf 19:00 PUSH

Nach dem Auswärtsspiel in Eslarn, wartet auf die Rußweiherstädter nun gleich das nächste ambitionierte Team. Die hohe Niederlage an der Landesgrenze ist abgehakt, der Blick geht nach vorne, eine Leistungssteigerung in allen Bereichen wird allerdings nötig sein, um im Match gegen den Ex-Verein von Coach Benny Scheidler Zählbares einzufahren. Dass die Gäste in die Rogers Arena kommen, um den vollen Ertrag abzugreifen, ist klar. Kann man die im Derby gegen Reuth gezeigte beeindruckende Leistung erneut auf den Platz bringen, sind drei Punkte kein utopisches Ziel. SCE-Spielertrainer Benny Scheidler: "Bei unserem Heimspiel gegen den TSV Erbendorf wollen wir mutig auftreten und unseren Fußball auf den Platz bringen. Wir wissen, dass uns ein starker Gegner erwartet, trotzdem werden wir uns nicht verstecken. Wir müssen geduldig bleiben, auf unsere Chancen warten und den Gegner mit einer konzentrierten Leistung zu Fehlern zwingen. Vor dem Tor wünsche ich mir, dass wir die sich bietenden Möglichkeiten konsequenter und kaltschnäuziger nutzen als zuletzt. Wir gehen ohne großen Druck in die Partie, denn wir haben nichts zu verlieren. Die Mannschaft kann befreit aufspielen und sich hoffentlich am Ende auch belohnen. Wenn wir unsere Leistung abrufen, ist einiges möglich. Unser Ziel ist klar: Wir wollen zuhause punkten und im besten Fall die drei Punkte in Eschenbach behalten." Gäste-Übungsleiter Roland Lang: "Am Freitag geht’s nach Eschenbach, wir stehen vor einer schwierigen Aufgabe, ohne Frage. Ziel ist es, an das gute Spiel zuletzt anzuknüpfen und zu punkten. Personell schaut’s ordentlich aus, auch wenn man wegen Urlaub und Verletzungen nicht ganz vollzählig ist. Aber diese Probleme haben alle Mannschaft im August."

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr FC Vorbach FC Vorbach FC Dießfurt FC Dießfurt 15:00 PUSH

In der Partie zweier bislang punktloser Teams darf ein Kampf um jeden Zentimeter des grünen Geläufs erwartet werden. Hüben wie drüben hat man zuletzt klare Niederlagen einstecken müssen, die gilt es aus den Köpfen zu bekommen, man will endlich punkten. Eine spannende und enge Partie dürfte auf die wieder zahlreichen Fans zukommen. FCV-Coach Manuel Lautner: "Für uns gilt es, die 0:4-Heimniederlage abzuschütteln, nach vorne zu schauen und uns auf das kommende Spiel zu konzentrieren. Es wartet auf uns in einem weiteren Heimspiel der FC Dießfurt, die Spiele gegen unseren Gast waren in der Vergangenheit immer enge und kampfbetonte Partien, deshalb gilt es, eine hundertprozentige Einstellung zu zeigen, den Kampf anzunehmen, um die drei Punkte in Vorbach zu lassen." Henry Schraml, Spartenleiter der Gäste: "Nach zwei Niederlagen gegen starke Gegner sind wir nun gefordert. Es hat sich phasenweise gezeigt, dass man in der Kreisliga mithalten kann, es muss nur über die gesamte Spielzeit passieren. Vorallem muss wieder daran gearbeitet werden, dass man die vielen Gegentore vermeidet. Das Spiel in Vorbach wird richtungsweisend sein, denn der Gegner hat auch schon zwei Niederlagen einstecken müssen. Man muss sich im Klaren sein, dass man auf eine kampfstarke Mannschaft trifft. Chancen haben wir auf jeden Fall, Punkte mitzunehmen. Bislang haben wir uns in jedem Spiel Chancen herausgespielt, die müssen aber noch besser genutzt werden."