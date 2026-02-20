Bei Viktoria Goch muss endlich der Knoten platzen Nach einer Durststrecke und einer Trainingswoche voller personeller Sorgen braucht Viktoria Goch dringend ein Erfolgserlebnis in der Landesliga. Gegen den SC Werden-Heidhausen soll der Abwärtstrend gestoppt werden. Geht der Plan von Trainer Kevin Wolze auf? von RP/ Hans Sterbenk · Heute, 21:15 Uhr · 0 Leser

Viktoria Goch braucht Punkte – Foto: Torben Ruitter

Viktoria Goch steckt derzeit in einer Krise. Der Erfolgsdruck ist hoch –auch am Samstag (14 Uhr), wenn das Team in der Landesliga den SC Werden-Heidhausen empfängt. Trainer Kevin Wolze fordert angesichts der Lage klipp und klar: „Es wird Zeit. Wir wollen endlich wieder einen Sieg einfahren.“

Viktoria Goch unter Druck: Sechs Spiele ohne Sieg Der Wunsch des Trainers ist durchaus verständlich, denn seine Mannschaft legte als Aufsteiger aus der Bezirksliga zwar einen Saisonauftakt nach Maß hin, doch seit einigen Monaten befindet sich die Elf in einer sportlichen Talsohle und findet sich – nachdem sie zwischenzeitlich kurzzeitig sogar die Tabelle anführte - nun auf dem achten Platz wieder. Seit sechs Spielen wartet Viktoria Goch mittlerweile auf einen Sieg. Die magere Ausbeute aus den Partien war lediglich ein schmaler Zähler. Aber optimal verläuft die Vorbereitung auf die Partie gegen die Mannschaft aus Essen nicht. Etliche Akteure aus dem Kader sind angeschlagen beziehungsweise erkrankt. „Bei den bislang in dieser Woche durchgeführten Übungseinheiten waren jeweils nur elf Spieler dabei. Das schränkt den Trainingsbetrieb schon ordentlich ein. Eine optimale Vorbereitung sieht anders aus“, sagt Wolze.

Wer gegen den SC Werden-Heidhausen auflaufen wird, lässt der Trainer offen. „Erst mal abwarten, wer sich bis Samstag gesund meldet. Dann werde ich mir Gedanken über die Aufstellung machen“, sagt der Coach. Testspiel gegen KFC Uerdingen macht Viktoria Goch Hoffnung Eigentlich müsste Viktoria Goch mit verhaltenem Optimismus in die Begegnung mit dem SC Werden-Heidhausen gehen, da das jüngste Testspiel am Karnevalswochenende recht ordentlich war. Gegen den ambitionierten Oberligisten KFC Bayer Uerdingen reichte es für die Gocher zu einem mehr als respektablen 3:3.