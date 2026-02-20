Bei Viktoria Goch muss endlich der Knoten platzen

Viktoria Goch steckt derzeit in einer Krise. Der Erfolgsdruck ist hoch –auch am Samstag (14 Uhr), wenn das Team in der Landesliga den SC Werden-Heidhausen empfängt. Trainer Kevin Wolze fordert angesichts der Lage klipp und klar: „Es wird Zeit. Wir wollen endlich wieder einen Sieg einfahren.“
Der Wunsch des Trainers ist durchaus verständlich, denn seine Mannschaft legte als Aufsteiger aus der Bezirksliga zwar einen Saisonauftakt nach Maß hin, doch seit einigen Monaten befindet sich die Elf in einer sportlichen Talsohle und findet sich – nachdem sie zwischenzeitlich kurzzeitig sogar die Tabelle anführte - nun auf dem achten Platz wieder. Seit sechs Spielen wartet Viktoria Goch mittlerweile auf einen Sieg. Die magere Ausbeute aus den Partien war lediglich ein schmaler Zähler.
Aber optimal verläuft die Vorbereitung auf die Partie gegen die Mannschaft aus Essen nicht. Etliche Akteure aus dem Kader sind angeschlagen beziehungsweise erkrankt. „Bei den bislang in dieser Woche durchgeführten Übungseinheiten waren jeweils nur elf Spieler dabei. Das schränkt den Trainingsbetrieb schon ordentlich ein. Eine optimale Vorbereitung sieht anders aus“, sagt Wolze.
Wer gegen den SC Werden-Heidhausen auflaufen wird, lässt der Trainer offen. „Erst mal abwarten, wer sich bis Samstag gesund meldet. Dann werde ich mir Gedanken über die Aufstellung machen“, sagt der Coach.
Eigentlich müsste Viktoria Goch mit verhaltenem Optimismus in die Begegnung mit dem SC Werden-Heidhausen gehen, da das jüngste Testspiel am Karnevalswochenende recht ordentlich war. Gegen den ambitionierten Oberligisten KFC Bayer Uerdingen reichte es für die Gocher zu einem mehr als respektablen 3:3.
In dem freundschaftlichen Vergleich stand die Defensive endlich wieder äußerst kompakt und ließ nur wenige Gelegenheiten zu. Auch die so oft gescholtene Offensive präsentierte sich in einer ansprechenden Verfassung und hatte maßgeblichen Anteil am Remis. Die verdiente Belohnung gab es durch die Torerfolge von Levon Kürkciyan, Florian Ortstadt und Luca Plum. „An diese Leistung müssen wir anknüpfen, dann ist für uns alles möglich“, sagt Wolze.
Doch auch der Gast will wieder zurück in die Erfolgsspur. Zumal weist der sportliche Weg des SC Werden-Heidhausen einige Parallelen zu dem von Viktoria Goch auf. Auch die Essener spielten in der vergangenen Saison noch in der Bezirksliga und machten vorzeitig den Sprung in die Landesliga perfekt. Das Team startete respektabel in die laufende Spielzeit, doch auch beim SC gibt es seit einiger Zeit eine Leistungsdelle. Nur einen Sieg gab es in den vergangenen fünf Partien zu feiern, sodass die Abstiegszone nicht mehr weit entfernt ist.
Eines steht fest: Der Erfolgsdruck im Kessel ist bei beiden Mannschaften enorm hoch.