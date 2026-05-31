Bei Viktoria Goch ist allmählich die Luft raus Landesligist Viktoria Goch verliert das letzte Heimspiel der laufenden Saison mit 2:3 gegen den 1. FC Lintfort. Die Abwehr ist etwas zu nachlässig, und der Gegner hat einen überragenden Spieler in seinen Reihen. von RP / Nils Hendricks · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Pleite für Goch. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Landesligist Viktoria Goch hat sich in seinem letzten Heimspiel der Saison nicht mit einem Erfolgserlebnis von den eigenen Fans verabschieden können. Vor gerade einmal 70 Zuschauern musste sich der Aufsteiger dem 1. FC Lintfort am Freitagabend mit 2:3 (1:1) geschlagen geben. Für die Gocher, die den Klassenerhalt bereits vorzeitig und souverän perfekt gemacht hatten, war es die zweite Niederlage gegen den Kontrahenten in dieser Spielzeit. Bereits das Hinspiel Anfang Dezember war mit dem gleichen Ergebnis geendet.

Jacob Falkhofen sorgt für die frühe Führung Anders als damals schien zunächst alles für die Viktoria zu laufen. Gerade einmal fünf Minuten waren gespielt, als Jacob Falkhofen die Gastgeber nach Vorarbeit von Luca Palla in Führung brachte. „Wir sind gut reingekommen und machen folgerichtig das 1:0. In der Folge haben wir jedoch zu billig verteidigt“, sagte Kevin Wolze. Was der Gocher Trainer meinte: Gerade einmal zwei Minuten nach dem Führungstreffer kombinierten sich die Gäste über die rechte Seite in den Strafraum. Dort musste Carlos Pin eine Hereingabe von Jonas Haub nur noch zum 1:1-Ausgleich über die Linie drücken (7.). „Wir haben einen Tiefenlauf nicht angenommen und dann ging alles viel zu einfach“, kommentierte Wolze diese Szene.