Bei Viktoria Goch ist allmählich die Luft raus

Landesligist Viktoria Goch hat sich in seinem letzten Heimspiel der Saison nicht mit einem Erfolgserlebnis von den eigenen Fans verabschieden können. Vor gerade einmal 70 Zuschauern musste sich der Aufsteiger dem 1. FC Lintfort am Freitagabend mit 2:3 (1:1) geschlagen geben. Für die Gocher, die den Klassenerhalt bereits vorzeitig und souverän perfekt gemacht hatten, war es die zweite Niederlage gegen den Kontrahenten in dieser Spielzeit. Bereits das Hinspiel Anfang Dezember war mit dem gleichen Ergebnis geendet.
Anders als damals schien zunächst alles für die Viktoria zu laufen. Gerade einmal fünf Minuten waren gespielt, als Jacob Falkhofen die Gastgeber nach Vorarbeit von Luca Palla in Führung brachte. „Wir sind gut reingekommen und machen folgerichtig das 1:0. In der Folge haben wir jedoch zu billig verteidigt“, sagte Kevin Wolze.
Was der Gocher Trainer meinte: Gerade einmal zwei Minuten nach dem Führungstreffer kombinierten sich die Gäste über die rechte Seite in den Strafraum. Dort musste Carlos Pin eine Hereingabe von Jonas Haub nur noch zum 1:1-Ausgleich über die Linie drücken (7.). „Wir haben einen Tiefenlauf nicht angenommen und dann ging alles viel zu einfach“, kommentierte Wolze diese Szene.
Auch unmittelbar nach der Halbzeitpause wirkte die Viktoria noch nicht voll auf der Höhe. Nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff hatte Carlos Pin keine Mühe, zum 2:1 für die Gäste zu treffen (46.). In der 73. Spielminute ließ der Lintforter Top-Torjäger mit seinem 19. Saisontreffer noch das 3:1 folgen. Zwar verkürzte Luca Palla nach 81 Minuten noch einmal, doch am Ende blieb es bei der knappen Heim-Niederlage.
„Lintfort hat durch ihre körperliche Präsenz und ihren Ausnahmespieler Carlos Pin verdient gewonnen. Wir waren ein bisschen träge und konnten nicht unsere gewohnte Power entfachen. Nach der dreiwöchigen Spielpause war es nicht so einfach, die Spannung aufrechtzuerhalten. Ich mache der Mannschaft keinen Vorwurf“, sagte Kevin Wolze, dessen Mannschaft auf den achten Platz abrutschte.
In einer Woche ist Viktoria Goch gut beraten, noch einmal mit der gewohnten Intensität aufzutreten. Für den kommenden Gegner SV Budberg geht es am letzten Spieltag schließlich noch um den Aufstieg in die Oberliga. Der SVB muss sein Heimspiel gegen die Viktoria unbedingt gewinnen und gleichzeitig auf einen Patzer des SV Scherpenberg hoffen.
Viktoria Goch: Schneider – Möller (52. Zaß), Hitzek (72. Wilbers), Plum, Kürkciyan (80. Miri), Koenen (52. Baumeister), Brilski, Fuchs, El Moumen, Falkhofen (70. Alt), Palla.