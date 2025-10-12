Bei Viktoria Arnoldsweiler platzt der Knoten

Sie haben es alle gewusst bei der Viktoria: Einmal wird der Knoten platzen. Dass dies beim unmittelbaren Tabellennachbarn SV Helpenstein passierte, tut den Kleeblättern ebenfalls gut. Denn nun weiß man beim Dürener Fußball-Landesligisten, dass man es mit Teams aus dem unteren Mittelfeld durchaus aufnehmen kann. Mit 3:1 holte das Team von Trainer Stephan Langen die ersten drei Punkte der noch jungen Spielzeit.

Ganz anders war logischerweise die Stimmungslage beim Gastgeber. Trainer Dominik Hahn sah die Niederlage als vollkommen unverdient an, weil seine Mannschaft das bessere Team gewesen sei und man sich viele gute Torgelegenheiten erarbeitet hätte. „Speziell in der ersten Halbzeit hätten wir drei oder vier Tore machen müssen, denn bei den über fünfzehn Standardsituationen waren große Chancen vorhanden.“

Entweder vereitelte Gästekeeper Aiman Jahic mit guten Paraden Tore oder die Defensive der Kleeblätter warf sich in alles rein. Doch auch die Helpensteiner Colin Rysen, Dominic Sinanoglu und Hendrik Höfels scheiterten mit ihren Versuchen knapp. Gästecoach Stephan Langen konnte diese Vielzahl an gefährlichen Standards absolut bestätigen, war aber seinerseits stolz auf seine Mannschaft, die fast alles konsequent verteidigt habe. „In dieser ersten Halbzeit haben wir etwas die Entlastung nach vorne vermissen lassen, und der letzte Pass in die Box kam überhaupt nicht an. Dass Helpenstein mehr Ballbesitz hatte, war so geplant, doch nach der Pause brachten wir mit Maruyama Shogo einen ballgewandten schnellen Stürmer, dessen Einwechslung heute den Unterschied gemacht hat“, war Langen froh über den funktionierenden Matchplan.

Shogo besorgte nämlich in der 65. Minute mit einem Schuss aus knapp 20 Metern als Aufsetzer in die kurze Ecke die 1:0-Führung für die Kleeblätter, wobei Torhüter Eric Wille etwas überrascht schien. Der SV Helpenstein machte nun noch mehr Druck, Arnoldsweiler besann sich auf die Umschaltmomente. Es dauerte bis zur 83. Minute, ehe dies in einem weiteren Treffer von Shogo endete, als er einen unkontrollierten Rückpass im direkten Zweikampf mit Keeper Wille behaupten konnte und mit dem 2:0 für eine kleine Vorentscheidung sorgte.

Nur eine Minute später schaffte der SV allerdings durch Aaron Allwicker direkt den 1:2 Anschlusstreffer, so dass wieder Hoffnung aufkeimte. Wiederum aber nur zwei Minuten später zappelte das Leder im Kasten der Heimelf, als Marlon Kluth mit einem Kopfball nach Ecke von Lukas Stradza am langen Pfosten zum vielumjubelten 3:1 einnickte und damit die ersten drei Punkte der Saison festmachte.

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de