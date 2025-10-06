Bei vier Platzverweisen: Palzing trifft gegen München 54 fünfmal

Nach einer Gelb-Roten Karte dreht der SVA Palzing auf und sichert sich mit einem 5:1-Heimsieg wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Palzing – Es war ein seltsames Spiel zwischen den beiden abstiegsbedrohten Aufsteigern SVA Palzing und TSV 54-DJK München . Nach einer zähen ersten Hälfte drehte Palzing auf und legte in Unterzahl den Grundstein zu einem am Ende klaren 5:1 (1:1)-Erfolg. München 54 verlor zunehmend die Lust – und beendete die Bezirksliga-Partie nur noch zu acht.

Der SVA wollte nach vier Punkten aus den vergangenen beiden Spielen seine Englische Woche mit einem Sieg abschließen, der Gegner nach zuletzt vier Niederlagen wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Die Münchner deuteten in der ersten Hälfte ihre spielerische Qualität an, ohne gefährlich zu werden. Denn Palzing hielt dagegen und stand kompakt, erlaubte sich aber in Ballbesitz zu viele Fehler. „Die erste Halbzeit war die schlechteste in den letzten vier Spielen“, kritisierte Trainer Enes Mehmedovic .

Trotzdem gingen die Hausherren durch einen Foulelfmeter von Fabian Radlmaier in Führung (21.). Doch nur zwei Minuten später glich Giuliano Rubenbauer nach einem schnellen Angriff aus (23.). Es blieb bis zur Pause beim 1:1.

In den 20 Minuten nach dem Seitenwechsel entschied Palzing dann die Partie. Zunächst erhielt die Heimelf einen weiteren Strafstoß, den Radlmaier erneut sicher verwandelte (53.). Kurz darauf sah Verteidiger Mirnes Gurbeta nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot (55.).

Palzing-Coach zeigt sich nach dem Spiel zufrieden

Doch statt in Unterzahl zu wackeln, legte der SVA nach: Liam Russo traf zum 3:1 (57.), Marcel Radlmaier erhöhte wenig später auf 4:1 (64.). Die Gäste verloren daraufhin völlig die Kontrolle – Florian Morina, Samet Bastürk und Marcel Scheingraber flogen nacheinander innerhalb von nur sieben Minuten mit Ampelkarten vom Platz. Mit zwei Mann mehr spielte Palzing die Partie souverän zu Ende. Fabian Radlmaier setzte mit seinem dritten Treffer den Schlusspunkt zum 5:1 (85.).

Mehmedovic war zufrieden: „Wir haben uns das Glück diesmal erkämpft, das uns gegen Rohrbach gefehlt hat.“