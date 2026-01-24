"Bei uns stehen die Zeichen auf Grün"

Unser Ziel war es, von Beginn an ganz oben mitzuspielen. Dies ist uns leider zu Beginn der Runde nur bedingt gelungen. Gegen Ende der Vorrunde zeigte die Leistungskurve in die gewünschte Richtung und so konnten wir aus den letzten sieben Spielen 19 Punkte ergattern. In Summe stehen nach der ersten Saisonhälfte 28 Punkte. Damit konnten wir uns im Vergleich zum Vorjahr um neun Punkte verbessern. Sicherlich eine schöne Sache, auch wenn fünf, sechs Punkte mehr durchaus möglich gewesen wären.

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Wir können in der Mannschaft auf eine tolle Mischung aus Jung und Alt sowie talentiert und erfahren zurückgreifen. An dieser Konstante wird sich auch in der kommenden Runde nichts ändern, schließlich haben bereits alle Spieler für die nächste Saison ihre Zusage erteilt. Somit stehen die Zeichen weiterhin auf Grün beim TSV.

2) Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Sicherlich Bretten III. Alle anderen Platzierungen in der oberen Tabellenhälfte waren so zu erwarten und somit wenig überraschend.

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Wir können befreit auflaufen und wollen dabei möglichst viele Spiele gewinnen. Ziel muss es sicherlich sein, die Punktemarke aus der letzten Saison (40 Punkte) deutlich zu überbieten. Alles andere wird sich zeigen. Zu verlieren haben wir jedenfalls nichts mehr in dieser Saison (schmunzelt).

5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?

Die Formkurve unserer Nationalmannschaft ist aktuell positiv und hat sich unter Nagelsmann stabilisiert. Es bleibt zu hoffen, dass dieser Schwung mit ins Turnier genommen werden kann. Dann ist sicherlich einiges möglich! Topfavoriten sind m.E. Spanien und Frankreich.