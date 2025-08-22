„Bei uns muss jeder mitmachen“ – SV Erlbach stellt seit fünf Saisons die beste Defensive der Liga

Defensive gewinnt Titel. Mit dieser Marschroute will der SV Erlbach auch diese Saison wieder erfolgreich sein. Nur offensiv gibt es Nachholbedarf.

Erlbach - Wer ein Tor-Spektakel sehen will, der ist in Erlbach oftmals fehl am Platz. Das liegt aber vor allem an der Defensive der Mannschaft aus dem oberbayerischen Landkreis Altötting. Denn seit der Aufstiegssaison 2021/22 von der Landesliga hoch in die Bayernliga stellen die Erlbacher jährlich die beste Defensive ihrer Liga.

Vor drei Jahren ließen die Defensiv-Künstler lediglich 18 Treffer in 34 Spielen zu sicherten sich vor dem FC Unterföhring mit großem Abstand die Meisterschaft. In ihrer ersten Bayernliga-Saison seit 2015/16 erkämpften die Erlbacher den Klassenerhalt mit der erneut besten Defensive der Liga, zusammen mit den beiden Regionalliga-Aufsteigern aus Memmingen und Schalding.

Die Marschroute des SVE unter der Leitung von Trainer-Duo Johann Grabmeier und Lukas Lechner zahlte sich in den letzten Jahren stets aus. Das ausgesprochene Ziel, die wenigsten Gegentreffer zu kassieren, verfolgt der SV aber nicht. „Wir wollen das alles nicht zu hoch hängen. Aber natürlich legen wir Wert auf die Defensive. Bei uns muss jeder mitmachen. Der Stürmer ist der erste Verteidiger“, sagt Grabmeier im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern.

SV Erlbach scheitert in der Relegation zur Regionalliga knapp an der SpVgg Hankofen-Hailing

In den vergangenen zwei Spielzeiten bewiesen die Erlbacher, dass auch in der Bayernliga der Titel mithilfe ihres Abwehr-Bollwerks möglich ist. 2023 kürte sich der SVE mit der Meisterschaft, verzichtete jedoch auf den Aufstieg in die Regionalliga. Dieser sollte im Jahr darauf folgen. Als Tabellendritter ging die Elf des Trainer-Duos Grabmeier und Lechner, durch die Nicht-Aufstiegs-Berechtigung der Junglöwen, in die Relegation. Dort unterlag musste sich der SVE schließlich der SpVgg Hankofen-Hailing knapp geschlagen geben.

In dieser Saison bleibt der Erfolg jedoch bisher noch aus. Zwar blieb Erlbach nach dem Toto-Pokal-Fight gegen den SV Kirchanschöring trotz des Umbruchs mit elf Neuzugängen sechs Pflichtspiele in Folge ohne Gegentreffer (Zwei Pokalspiele, vier Ligaspiele), belegt in der Bayernliga derzeit aber nur Platz acht. Grund dafür ist die noch nicht so treffsicher wirkende Offensive des Teams.

Offensive Ladehemmung: Erlbachs Angriff kommt noch nicht ins Rollen

Nur vier Tore konnten die Erlbacher in fünf Ligaspielen bisher erzielen. Zudem setzte es vergangene Woche beim Toto-Pokal-Rematch gegen Spitzenreiter Kirchanschöring eine 0:2-Auswärtsniederlage. Trotz der unglücklichen Pleite ist der SVE zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf.

Vom Aufstieg oder weiteren großen Zielen wollen die Erlbacher zu diesem Zeitpunkt der Saison nicht sprechen. „Wir wissen, dass wir nicht der Abstiegskandidat Nummer eins sind. Wir wollen trotzdem erst einmal einfach so viele Punkte wie möglich sammeln. Im Winter können wir uns dann nochmal neu-orientieren“, so Grabmeier. Die nächste Chance zum Sammeln gibt es am Freitagabend, wenn der TSV Landsberg um 19:30 Uhr zu Gast ist. (seb)