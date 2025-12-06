Weihnachten steht vor der Tür. FuPa Sachsen-Anhalt möchte die Zeit nutzen, um jeden Tag einen Verein aus der Kreisklasse und Kreisliga vorzustellen. Im sechsten Teil blicken wir auf den MSV Eintracht Halberstadt, der seit dem Sommer wieder in der Harzklasse vertreten ist.

Am Ligabetrieb des KFV Harz hatte der MSV Eintracht Halberstadt in den vergangenen Jahren nicht mehr teilgenommen. Während der Saison 2022/23 musste die Herrenmannschaft aus dem Spielbetrieb zurückgezogen werden. Gekickt wurde bei der Eintracht aber weiterhin. So richtete der Club zum Beispiel im vergangenen Jahr (wie auch in diesem Herbst) ein Fußballturnier im Rahmen der Interkulturellen Woche aus - und legte damit gewissermaßen einen Grundstein für die Rückkehr in den Ligabetrieb.

Die Resonanz war größer als vermutet. "Erst waren es fünf, sechs Mann", berichtet die Abteilungsleiter. "Inzwischen sind es sogar zehn. Ohne die Jungs aus der ZASt hätten wir vermutlich jetzt kein Männerteam." Mit Spielern aus dem Senegal, Dschibuti, Gambia, Kamerun, Somalia oder Syrien ist das Team sehr international angehaucht. "Das sind alles liebe Menschen", sagt Handorf.

"Wir hatten damals eine Mannschaft von der ZASt dabei", erzählt Abteilungsleiterin Stefanie Handorf. Die "ZASt" ist die Zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber in Halberstadt. "Da waren einige Jungs dabei, die richtig gut kicken konnten", erinnert sich Handorf. Weshalb die Verantwortlichen des MSV Eintracht nach dem Turnier auf diese zugingen. "Wir hatten ja sowieso den Wunsch, wieder eine Mannschaft zu stellen und wollten ihnen die Chance bei uns geben", ergänzt Handorf.

Gleichzeitig fanden einige ehemalige Spieler, die zuvor schon für den MSV Eintracht gespielt hatten, den Weg zurück. Weitere kamen aus anderen Vereinen der Region hinzu. So wuchs der Kader immer weiter, so meldete sich der Club im Sommer im Spielbetrieb der Harzklasse zurück. "Bei uns in der Mannschaft wird Integration gelebt", sagt Handorf: "Inzwischen sind wir personell gut aufgestellt."

Eintracht Halberstadt nimmt die Harzliga in den Blick

Das zeigt auch der Blick auf die Tabelle. Mit 26 Zählern aus elf Partien stehen die Halberstädter auf Rang zwei - punktgleich mit dem Tabellenführer SG Rodersdorf/Wegeleben. "Wir würden schon gerne den Versuch starten, in die Harzliga aufzusteigen", sagt Uwe Handorf, der Trainer der Mannschaft und Präsident. Über die generelle Entwicklung im Club freut sich der 56-Jährige: "Die Zusammenarbeit von allen funktioniert, der Verein lebt wieder", attestiert er.

Geht es nach Handorf und seiner Frau, soll auch die Jugendarbeit im Verein künftig eine größere Rolle spielen - und zwar gerne auch integrativ. "Wir haben den Wunsch, im Nachwuchs etwas aufzubauen", erklärt Uwe Handorf. Zunächst aber liegt der Fokus noch auf dem Herrenteam und darauf, dass die Entwicklung weiterhin so positiv vorangeht wie in den vergangenen Monaten. Was den MSV Eintracht Halberstadt besonders macht? "In unserer Mannschaft haben alle eine große Freude am Fußball", antwortet Uwe Handorf: "Es macht Spaß, mit diesem Team zu arbeiten und zu sehen, wie die Jungs zusammen Spaß haben."

