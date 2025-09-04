Bei TuS Eintracht Bielefeld II hängen die Trauben hoch

SC Babenhausen trifft am Sonntag (15:00 Uhr) auf die Zweitvertretung von TuS Eintracht Bielefeld . Letzte Woche siegte TuS Eintracht Bielefeld II gegen SpVg. Heepen II mit 2:1. Somit nimmt TuS Eintracht Bielefeld II mit zwölf Punkten den zweiten Tabellenplatz ein. SC Babenhausen gewann das letzte Spiel gegen TuS Quelle II mit 5:2 und belegt mit sechs Punkten den siebten Tabellenplatz.

Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, das Heimteam zu stoppen. Von den vier absolvierten Spielen hat das Team von Coach Tomislav Tadic alle für sich entschieden.

In dieser Saison sammelte die Elf von Trainer Ricardo Alvarez bisher zwei Siege und kassierte zwei Niederlagen.