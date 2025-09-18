Bei TuS Eintracht Bielefeld II

Kreisliga B Staffel 2: TuS Eintracht Bielefeld II – TuS Quelle II (Sonntag, 15:00 Uhr)
Der Zweitvertretung von TuS Quelle steht bei der Reserve von TuS Eintracht Bielefeld eine schwere Aufgabe bevor. TuS Eintracht Bielefeld II gewann das letzte Spiel gegen SpVg. Heepen II mit 2:1 und nimmt mit 18 Punkten den ersten Tabellenplatz ein. Der letzte Auftritt von TuS Quelle II verlief enttäuschend. Vor heimischem Publikum setzte es eine 2:3-Niederlage gegen Türkgücü Sennestadt.
Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, das Team von Coach Tomislav Tadic zu stoppen. Von den sechs absolvierten Spielen hat TuS Eintracht Bielefeld II alle für sich entschieden.
In dieser Saison sammelte die Elf von Yannick Bollweg bisher zwei Siege und kassierte drei Niederlagen.
Aufpassen sollte TuS Quelle II auf die Offensivabteilung von TuS Eintracht Bielefeld II, die durchschnittlich mehr als dreimal pro Spiel zuschlug. Ob das Spiel so eindeutig endet, wie die Tabelle vermuten lässt? TuS Quelle II schafft es mit sechs Zählern derzeit nur auf Platz zwölf, während TuS Eintracht Bielefeld II zwölf Punkte mehr vorweist und damit den ersten Rang einnimmt.
TuS Quelle II geht eindeutig als Außenseiter in die Partie. Im Verlauf der Saison holte TuS Quelle II nämlich insgesamt zwölf Zähler weniger als TuS Eintracht Bielefeld II.