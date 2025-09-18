Bei TuS Eintracht Bielefeld II

Der Zweitvertretung von TuS Quelle steht bei der Reserve von TuS Eintracht Bielefeld eine schwere Aufgabe bevor. TuS Eintracht Bielefeld II gewann das letzte Spiel gegen SpVg. Heepen II mit 2:1 und nimmt mit 18 Punkten den ersten Tabellenplatz ein. Der letzte Auftritt von TuS Quelle II verlief enttäuschend. Vor heimischem Publikum setzte es eine 2:3-Niederlage gegen Türkgücü Sennestadt.

Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, das Team von Coach Tomislav Tadic zu stoppen. Von den sechs absolvierten Spielen hat TuS Eintracht Bielefeld II alle für sich entschieden.