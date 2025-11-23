51 Mal durfte Brüggen bereits in dieser Saison Tore bejubeln. – Foto: Markus Verwimp

Bei TuRa Brüggen herrscht vor dem Kracher gegen Neuwerk Optimismus Bezirksliga, Gruppe 3: Am Beispiel von TuRa Brüggen lässt sich hervorragend festmachen, wie eng es im Spitzenkampf zugeht. Nach zwei Punktverlusten in Folge ist die Tabellenführung nämlich dahin, über die zweiwöchige Spielpause hausiert das Team auf Platz vier.

Über die vergangenen Jahre ist TuRa Brüggen ohnehin eine absolute Konstante im oberen Tabellendrittel der Bezirksliga, teilweise fehlte sogar bis zu den jeweiligen Aufstiegsrängen nicht viel. Im derzeit breit gefächerten Feld der Meisterschaftsanwärter wird es über die lange Sicht gerade in den Top-Duellen die richtigen Ergebnisse brauchen, um auch bis zuletzt ganz oben mitzumischen. Die jüngere 0:3-Pleite gegen Mitkonkurrent OSV Meerbusch war dahingehend ein Negativbeispiel.

Punktemäßig voll im Soll "Gegen den OSV kann man verlieren", sagt Brüggens Trainer Markus Müller mit etwas Abstand. "Wir sind an dem Tag nicht an unser Leistungslimit herangekommen. Nur die Art und Weise wie wir dort verloren haben war nicht zufriedenstellend."

In bislang 14 Spielen war es die einzige Partie, wo die Offensive von TuRa komplett leer ausging. Wie auch wenige Wochen zuvor gegen die SpVg Odenkirchen (1:3) kam diese jedoch kaum zum Zuge. Angeführt von Top-Torjäger Nils Bonsels (19 Tore) stellen die Brüggener nämlich den zahlenmäßig erfolgreichsten Angriff: "Wir sind aber auch, und das darf man nicht vergessen, die drittbeste Abwehr in der Liga", führt Müller die 18 Gegentreffer seiner Schützlinge auf. "Wir wollen einen sehr guten Mix zwischen defensiver Kompaktheit und Offensivfußball finden." >>> Das ist Nils Bonsels

Rein ergebnistechnisch ist TuRa dahingehend nach der Pleite in Meerbusch und auch dem 2:2 vom vergangenen Wochenende gegen den TSV Krefeld-Bockum etwas ins Stocken geraten. So fehlen plötzlich wieder fünf Zähler auf Tabellenführer Sportfreunde Neuwerk. Dennoch, bekräftigt Müller, sei die Stimmung weiterhin sehr positiv: "Wir sind da trotzdem guten Mutes, dass wir bisher eine sehr gute Saison gespielt haben und auch weiterhin spielen werden." 35 Punkte nach der ersten Saisonhälfte waren das teaminterne Ziel, welches mit fünf weiteren Zählern in den verbleibenden drei Spielen auch erfüllt würde. Der bisherige Saisonverlauf dürfte schon eindrucksvoll aufgezeigt haben, dass das Team qualitativ in der Lage wäre, den Schritt in die Landesliga zu wagen, aber gleichzeitig auch sehr viel zusammen kommen müsste. TuRa Brüggen als "kleines gallisches Dorf" "Die Konkurrenz schläft nicht", weiß auch Müller. Den Standort Mönchengladbach und den dort vorhandenen, große Spielerpool sieht er deshalb auch als zweischneidiges Schwert. "Finanzielle Mittel haben wir nicht so groß zur Verfügung. Wir sind da aber sehr kreativ und versuchen die Spieler mit einem sportlichen Konzept zu überzeugen, was uns auch ganz gut gelungen ist."

Müller in der Besprechung am Seitenrand. – Foto: Markus Verwimp