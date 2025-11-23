Bei TuRa Brüggen herrscht vor dem Kracher gegen Neuwerk Optimismus

Über die vergangenen Jahre ist TuRa Brüggen ohnehin eine absolute Konstante im oberen Tabellendrittel der Bezirksliga, teilweise fehlte sogar bis zu den jeweiligen Aufstiegsrängen nicht viel. Im derzeit breit gefächerten Feld der Meisterschaftsanwärter wird es über die lange Sicht gerade in den Top-Duellen die richtigen Ergebnisse brauchen, um auch bis zuletzt ganz oben mitzumischen. Die jüngere 0:3-Pleite gegen Mitkonkurrent OSV Meerbusch war dahingehend ein Negativbeispiel.
"Gegen den OSV kann man verlieren", sagt Brüggens Trainer Markus Müller mit etwas Abstand. "Wir sind an dem Tag nicht an unser Leistungslimit herangekommen. Nur die Art und Weise wie wir dort verloren haben war nicht zufriedenstellend."
In bislang 14 Spielen war es die einzige Partie, wo die Offensive von TuRa komplett leer ausging. Wie auch wenige Wochen zuvor gegen die SpVg Odenkirchen (1:3) kam diese jedoch kaum zum Zuge. Angeführt von Top-Torjäger Nils Bonsels (19 Tore) stellen die Brüggener nämlich den zahlenmäßig erfolgreichsten Angriff: "Wir sind aber auch, und das darf man nicht vergessen, die drittbeste Abwehr in der Liga", führt Müller die 18 Gegentreffer seiner Schützlinge auf. "Wir wollen einen sehr guten Mix zwischen defensiver Kompaktheit und Offensivfußball finden."
Rein ergebnistechnisch ist TuRa dahingehend nach der Pleite in Meerbusch und auch dem 2:2 vom vergangenen Wochenende gegen den TSV Krefeld-Bockum etwas ins Stocken geraten. So fehlen plötzlich wieder fünf Zähler auf Tabellenführer Sportfreunde Neuwerk. Dennoch, bekräftigt Müller, sei die Stimmung weiterhin sehr positiv: "Wir sind da trotzdem guten Mutes, dass wir bisher eine sehr gute Saison gespielt haben und auch weiterhin spielen werden."
35 Punkte nach der ersten Saisonhälfte waren das teaminterne Ziel, welches mit fünf weiteren Zählern in den verbleibenden drei Spielen auch erfüllt würde. Der bisherige Saisonverlauf dürfte schon eindrucksvoll aufgezeigt haben, dass das Team qualitativ in der Lage wäre, den Schritt in die Landesliga zu wagen, aber gleichzeitig auch sehr viel zusammen kommen müsste.
"Die Konkurrenz schläft nicht", weiß auch Müller. Den Standort Mönchengladbach und den dort vorhandenen, große Spielerpool sieht er deshalb auch als zweischneidiges Schwert. "Finanzielle Mittel haben wir nicht so groß zur Verfügung. Wir sind da aber sehr kreativ und versuchen die Spieler mit einem sportlichen Konzept zu überzeugen, was uns auch ganz gut gelungen ist."
TuRa Brüggen sieht er in dem Kontext auch als "kleines gallisches Dorf", das mittlerweile eine zuverlässige Anlaufstelle für talentierte Spieler aus dem Umfeld darstellt. Als ehemaliger Drittliga-Stürmer möchte der inzwischen 37-jährige Müller auch keinem seiner Schützlinge im Weg stehen, seine aktive Laufbahn sieht er auf dem Niveau entsprechend als beendet: "Da muss ich tatsächlich echt ein bisschen schmunzeln. Mit 37 ist man doch auch reif, irgendwann den Jüngeren den Vortritt zu lassen. Wohlwissend auch, dass meine Spieler mich da auch schon qualitativ überholt haben. Da bin ich auch selbstkritisch genug, um auch zu wissen, wann mein Zenit erreicht ist, wann es Zeit ist, aufzuhören."
Ambitioniert und demütig geht es also in die weitere Phase des Aufstiegskampfs. Gegenüber der Konkurrenz herrscht aus Sicht von Müller auch keine bittere Animosität, sondern vielmehr aufrichtiger Respekt: "An dieser Stelle möchte ich ein großes Lob an alle meine Trainerkollegen auch einfach mal loswerden", führt er aus. "Ich weiß, was auch an Arbeit dahinter steckt und wir brennen für den Amateurfußball und geben alles dafür, auch viel Freizeit. Das ist schon aller Ehren wert und ich glaube, das ist auch die Grundlage unseres deutschen Fußballs."
Zunächst heißt es allseits also noch einmal Kräfte sammeln, bis es wieder ernst wird. Die nächste Aufgabe hat es für Müller und Brüggen jedenfalls in sich. Es geht gegen Tabellenführer Sportfreunde Neuwerk (30. November, 15 Uhr).