Bei Türkspor Augsburg platzt der Knoten

Die letzten Minuten waren etwas wild. Torhüter Tobias Werdich musste sich zweimal mächtig strecken, um den möglichen Anschlusstreffer durch Vincent Sommer und beim Kopfball von Sebastian Hofmaier zu verhindern, kurz danach war Schluss. Der FC Gundelfingen hatte mit dem 2:0 gegen den FC SF Schwaig den dritten Sieg in Folge eingefahren.

Entsprechend groß war die Freude beim FCG, der eine Stunde lang das Spiel beherrscht hatte. Yannick Maurer verpasste die frühe Führung, doch nach 36 Minuten war es schließlich so weit. Schon zum zweiten Mal in der noch jungen Saison düpierte Verteidiger Elias Weichler einen gegnerischen Keeper mit seinem „Zauberfuß“, wie es sein Trainer Thomas Rudolph später formulierte. SF-Keeper Maximilian Huber hatte auf einen Diagonalball Weichlers spekuliert, und als er gegen die tief stehende Sonne erkannte, dass Weichler aus rund 45 Minuten nicht diagonal, sondern den Ball kerzengerade Richtung Tor beförderte, war es auch schon zu spät. Die Kugel landete unter der Latte im Schwaiger Netz.

Kurz nach dem Seitenwechsel legten die Grün-Weißen nach. Janik Noller hatte an der Strafraumkante Jeremias Seibold bedient, der flach abzog. Torhüter Huber konnte zwar zunächst abwehren, gegen den nachsetzenden Simon Achatz war er machtlos – 2:0. Doch Schwaig gab sich noch nicht geschlagen, warf in der letzten halben Stunde alles nach vorne. In der 68. Minute landete der Schuss von Tobias Jell am Gundelfinger Pfosten. Ansonsten aber hielten die Grün-Weißen den Ball vom eigenen Tor fern, nur kurz vor Schluss wurde es bei der Doppelchance von Sommer und Hofmaier noch einmal brenzlig.

Schiedsrichter: Benjamin Mignon (Loderhof/Sulzbach) - Zuschauer: 515

Tore: 1:0 Elias Weichler (36.), 2:0 Simon Achatz (53.)