Bei Türkspor Augsburg platzt der Knoten

Glück war auch dabei, doch das war den Kickern des Bayernligisten Türkspor Augsburg letztlich egal. Gegen den TSV Nördlingen gelang dem Kellerkind mit 2:1 der erste Saisonsieg. Den dritten Dreier in Folge landete der FC Gundelfingen im Aufsteigerduell mit dem FC SF Schwaig, während der TSV Kottern beim Spitzenreiter SV Kirchanschöring leer ausging.
„Wir hatten das Spiel absolut unter Kontrolle und fangen uns aus dem Nichts die Gegentore“, konnte es Daniel Kerscher nicht glauben. Mit 1:2 unterlag der von ihm trainierte TSV Nördlingen beim bis dato sieglosen Türkspor Augsburg. Während sich Türkspor-Interimscoach Servet Bozdag über den Erfolg freute, den Neuzugang Ibrahim Capar mit seinem Doppelpack sicherte.
Nördlingen legte im Augsburger Süden sofort gut los, hatte viel Ballbesitz. Allerdings bemängelte Trainer Kerscher, dass sich seine Schützlinge oft in Klein-Klein-Aktionen verzettelten und die Zielstrebigkeit zum Tor vermissen ließen. Und so ging Türkspor durch den Kopfball von Capar im Anschluss an eine Ecke überraschend in Führung. Noch vor der Pause hatte Hazem Ibrahim sogar das 2:0 auf dem Fuß, nachdem es wegen eines Handspiels von Jens Schüler Elfmeter für die Augsburger gab. TSV-Keeper Daniel Martin ahnte jedoch die Ecke und parierte.
Als kurz nach Wiederbeginn der eingewechselte Julian Bosch den Pfosten traf und TSV-Torjäger Simon Gruber den Abpraller verwertete, schien die Partie den erwarteten Verlauf zu nehmen. Doch Türkspor setzte immer wieder Nadelstiche wie beim Lattentreffer von Mert Akkurt (52.) oder dem 2:1, das Capar nach einem weiten Zuspiel und gewonnenem Laufduell mit Schüler erzielt. Chancen auf den erneuten Nördlinger Ausgleich warne zwar durchaus vorhanden, doch Türkspor-Keeper Michael Loroff ließ sich nicht mehr überwinden. (jais, red) Lokalsport RN
Schiedsrichter: Jakob Putz (Perlesreut) - Zuschauer: 160
Tore: 1:0 Ibrahim Capar (11.), 1:1 Simon Gruber (47.), 2:1 Ibrahim Capar (64.)
Bes. Vorkommnis: Hazem Ibrahim (Türkspor Augsburg) scheitert mit Handelfmeter an Torwart Daniel Martin (41.).
Die Auswärtsserie des TSV Kottern hat nicht gehalten. Beim Spitzenreiter SV Kirchanschöring unterlagen die Oberalllgäuer erstmals in einem Auswärtsspiel. Wobei die Partie nach Meinung von Kotterns Trainer Martin Dausch enger war als es das 4:1 letztlich aussagte. „Nach dem Rückstand rannten wir an und Kirchanschöring wartete ab. So kamen sie dann zu den Toren drei und vier.“
Zunächst sah es sehr gut aus für den TSV Kottern. Erst hatte Roland Fichtl die Führung auf dem Fuß, wenig später flankte Kevin Haug vors Tor und Christopher Duchardt köpfte zum 0:1 ein. Doch die Freude darüber hielt nicht lange, bereits acht Minuteen traf David Lobendank nach einem schönen Spielzug zum 1:1. Dann kam es zu einem Kontakt im Kotterner Strafraum und der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt. Jonas Kronbichler verwandelte sicher zum 2:1.
Zu Beginn der zweiten Hälfte hatte Fichtl die Riesenchance zum Ausgleich, aber SVK-Keeper Egon Weber bekam noch irgendwie eine Hand an den Ball. Kottern drückte weiter auf den Ausgleich, aber es waren wieder die Oberbayern, die mit ihrem ersten Angriff in Hälfte zwei auf 3:1 erhöhten, Torschütze war erneut Jonas Kronbichler. Kottern gab nicht auf, bot dem SVK jedoch Möglichkeiten für Konter. Einen schloss Nick Schreiber in der Nachspielzeit zum 4:1 Endstand ab. (beß)
Schiedsrichter: Julian Perl (Pullach i. Isartal) - Zuschauer: 518
Tore: 0:1 Christopher Duchardt (12.), 1:1 David Lobendank (20.), 2:1 Jonas Kronbichler (35./Foulelfmeter), 3:1 Jonas Kronbichler (65.), 4:1 Nick Schreiber (90.+2)
Die letzten Minuten waren etwas wild. Torhüter Tobias Werdich musste sich zweimal mächtig strecken, um den möglichen Anschlusstreffer durch Vincent Sommer und beim Kopfball von Sebastian Hofmaier zu verhindern, kurz danach war Schluss. Der FC Gundelfingen hatte mit dem 2:0 gegen den FC SF Schwaig den dritten Sieg in Folge eingefahren.
Entsprechend groß war die Freude beim FCG, der eine Stunde lang das Spiel beherrscht hatte. Yannick Maurer verpasste die frühe Führung, doch nach 36 Minuten war es schließlich so weit. Schon zum zweiten Mal in der noch jungen Saison düpierte Verteidiger Elias Weichler einen gegnerischen Keeper mit seinem „Zauberfuß“, wie es sein Trainer Thomas Rudolph später formulierte. SF-Keeper Maximilian Huber hatte auf einen Diagonalball Weichlers spekuliert, und als er gegen die tief stehende Sonne erkannte, dass Weichler aus rund 45 Minuten nicht diagonal, sondern den Ball kerzengerade Richtung Tor beförderte, war es auch schon zu spät. Die Kugel landete unter der Latte im Schwaiger Netz.
Kurz nach dem Seitenwechsel legten die Grün-Weißen nach. Janik Noller hatte an der Strafraumkante Jeremias Seibold bedient, der flach abzog. Torhüter Huber konnte zwar zunächst abwehren, gegen den nachsetzenden Simon Achatz war er machtlos – 2:0. Doch Schwaig gab sich noch nicht geschlagen, warf in der letzten halben Stunde alles nach vorne. In der 68. Minute landete der Schuss von Tobias Jell am Gundelfinger Pfosten. Ansonsten aber hielten die Grün-Weißen den Ball vom eigenen Tor fern, nur kurz vor Schluss wurde es bei der Doppelchance von Sommer und Hofmaier noch einmal brenzlig.
Schiedsrichter: Benjamin Mignon (Loderhof/Sulzbach) - Zuschauer: 515
Tore: 1:0 Elias Weichler (36.), 2:0 Simon Achatz (53.)
Beim 0:2 gegen den TSV 1860 München II hatten die Kicker des FC Pipinsried noch mit den zwei gegen sie verhängten Elfmetern gehadert, eine Woche später waren es zwei Strafstöße, die den Gelb-Blauen den 2:0-Erfolg beim Neuling TuS Geretsried brachten. Wobei der Zeitpunkt kurios war, denn bis weit in die Nachspielzeit hinein hatte es noch 0:0 gestanden.
Pipinsried war lange Zeit angerannt und hatten angesichts des aufziehenden Gewitters immer wieder bange Richtung Himmel geblickt. Doch Blitz und Donner zogen vorbei, lediglich ein kräftiger Regenguss sorgte für Abkühlung. Und machte den Platz tief. Doch der FCP trat dominant auf. Geretsried lauerte auf Konter, die beste Chance vergab TuS-Torjäger Srdan Ivkovic (51.). In der Schlussphase flog der Geretsrieder Lukas Kellner nach einer Notbremse gegen Florian Gebert vom Platz. Und noch ein Foul an Gebert blieb nicht ohne Folgen. TuS-Schlussmann Cedomir Radic kam in der fünften Minute der Nachspielzeit gegen Gebert zu spät und verursachte den ersten Elfmeter. Nico Karger schnappte sich die Kugel und verwandelte - genauso wie 60 Sekunden später. Diesmal war Mario Götzendörfer von Linus Falck gelegt worden und Karger nutzte die Chance zum 2:0.
Schiedsrichter: Stefan Treiber (Neuburg/Donau) - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Nico Karger (90.+7/Foulelfmeter), 0:2 Nico Karger (90.+8/Foulelfmeter)
Rote Karte: Lukas Kellner (79./TuS Geretsried)