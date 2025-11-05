Bei Todesandrohung soll sofortiger Abbruch möglich sein

Es hatte einige Zeit gedauert, bis das Sportgericht des Hessischen Fußball-Verbands (HFV) den Abbruch der Partie FC Bierstadt gegen Türk Kelsterbach zum Gruppenliga-Rundenstart am 3. August in einem Urteil akribisch aufgearbeitet hatte. Jetzt haben die Verantwortlichen von Türk mit Clubchef Cihan Sahin an der Spitze Einspruch gegen die verhängte 20-Spiele-Sperre ihres Spielers eingelegt. Zudem äußert der aus dem Rheingau stammende Klaus Holz als Vorsitzender des HFV-Schiedsrichterausschusses Kritik am Urteil.

Für welche klare Linie und mögliche Anpassungen der HFV-Statuten Klaus Holz eintritt und warum Türk Kelsterbach gegen die Dauer der Sperre, die der Spieler bereits zum überwiegenden Teil abgesessen hat, in die Berufung gegangen ist, erfahrt ihr im Plus-Text des Wiesbadener Kurier. Darin äußert sich Kelsterbachs Vorsitzender auch dazu, wie die Angelegenheit den gesamten Verein getroffen hat und führt Gründe an, warum er die Sperre für zu lange hält. Den Vorfall selbst beschönigt Cihan Sahin in keiner Weise.