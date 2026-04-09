Bei SW Alstaden: GSG Duisburg kann Meiderich-Sieg vergolden

Spieltag 27 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: Der Abstiegskampf steht im Fokus! Die GSG Duisburg braucht am Freitag drei Punkte bei Schwarz-Weiß Alstaden, am Sonntag steigt das große Kellerduell zwischen Meiderich 06/95 und Rhenania Hamborn.
28. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SuS 09 Dinslaken
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SC 1920 Oberhausen - 1. FC Mülheim-Styrum
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 19.04.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - VfB Homberg II
So., 19.04.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - TuS Viktoria Buchholz
So., 19.04.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 19.04.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SpVgg Meiderich 06/95
So., 19.04.26 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - Duisburger SV 1900
So., 19.04.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - VfL Repelen
29. Spieltag
So., 26.04.26 15:00 Uhr SpVgg Meiderich 06/95 - Rheinland Hamborn
So., 26.04.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SV Genc Osman Duisburg
So., 26.04.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - SV Rhenania Hamborn
So., 26.04.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - SuS 21 Oberhausen
So., 26.04.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - GSG Duisburg
So., 26.04.26 15:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz - SC 1920 Oberhausen
So., 26.04.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Mülheimer SV 07
So., 26.04.26 15:30 Uhr VfL Repelen - Duisburger FV 08
So., 26.04.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - TuS Asterlagen