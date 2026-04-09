 2026-04-09T03:39:01.720Z

Allgemeines

Bei SW Alstaden: GSG Duisburg kann Meiderich-Sieg vergolden

Bezirksliga: Die GSG Duisburg gastiert am Freitag bei Schwarz-Weiß Alstaden. Nach einem Sieg in Meiderich braucht das Kellerkind jetzt einen Erfolg in Alstaden. Außerdem: Meiderich gegen Rhenania Hamborn im großen Kellerduell.

von André Nückel · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
GSG Duisburg spielt schon am Freitag.
GSG Duisburg spielt schon am Freitag. – Foto: Burak Annac

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Bezirksliga 5
VfL Repelen
Asterlagen
FC Neuk.-Vlu
SC Oberhaus.

Spieltag 27 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: Der Abstiegskampf steht im Fokus! Die GSG Duisburg braucht am Freitag drei Punkte bei Schwarz-Weiß Alstaden, am Sonntag steigt das große Kellerduell zwischen Meiderich 06/95 und Rhenania Hamborn.

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

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Morgen, 19:30 Uhr
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
19:30
Spieltext SW Alstaden - GSG Duisburg

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Meiderich 06/95
SpVgg Meiderich 06/95SpVgg 06/95
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhen Hamborn
15:00live
Spieltext SpVgg 06/95 - Rhen Hamborn

So., 12.04.2026, 15:15 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
15:15live
Spieltext VfB Homberg II - SC Oberhaus.

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr
TuS Viktoria Buchholz
TuS Viktoria BuchholzV. Buchholz
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-StyrumMH-Styrum
15:30live
Spieltext V. Buchholz - MH-Styrum

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
15:30
Spieltext SuS 21 Oberh - Mülheimer SV

So., 12.04.2026, 15:15 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
15:15
Spieltext Dinslaken 09 - Duisb. FV 08

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
15:30
Spieltext FC Neuk.-Vlu - Asterlagen

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
15:30live
Spieltext VfL Repelen - Rheinland

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
15:30live
Spieltext DSV 1900 - Genc Osman

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Das sind die nächsten Spieltage

28. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SuS 09 Dinslaken
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SC 1920 Oberhausen - 1. FC Mülheim-Styrum
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 19.04.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - VfB Homberg II
So., 19.04.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - TuS Viktoria Buchholz
So., 19.04.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 19.04.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SpVgg Meiderich 06/95
So., 19.04.26 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - Duisburger SV 1900
So., 19.04.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - VfL Repelen

29. Spieltag
So., 26.04.26 15:00 Uhr SpVgg Meiderich 06/95 - Rheinland Hamborn
So., 26.04.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SV Genc Osman Duisburg
So., 26.04.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - SV Rhenania Hamborn
So., 26.04.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - SuS 21 Oberhausen
So., 26.04.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - GSG Duisburg
So., 26.04.26 15:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz - SC 1920 Oberhausen
So., 26.04.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Mülheimer SV 07
So., 26.04.26 15:30 Uhr VfL Repelen - Duisburger FV 08
So., 26.04.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - TuS Asterlagen

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