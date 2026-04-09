Bei SW Alstaden: GSG Duisburg kann Meiderich-Sieg vergolden

GSG Duisburg spielt schon am Freitag. – Foto: Burak Annac

Spieltag 27 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: Der Abstiegskampf steht im Fokus! Die GSG Duisburg braucht am Freitag drei Punkte bei Schwarz-Weiß Alstaden, am Sonntag steigt das große Kellerduell zwischen Meiderich 06/95 und Rhenania Hamborn.

Spieltext SW Alstaden - GSG Duisburg

Spieltext VfB Homberg II - SC Oberhaus.

Spieltext V. Buchholz - MH-Styrum

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen SuS 21 Oberh Mülheimer SV 07 Mülheimer SV 15:30 PUSH

Spieltext SuS 21 Oberh - Mülheimer SV

Spieltext Dinslaken 09 - Duisb. FV 08

Spieltext FC Neuk.-Vlu - Asterlagen

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr VfL Repelen VfL Repelen Rheinland Hamborn Rheinland 15:30 live PUSH

Spieltext VfL Repelen - Rheinland

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 DSV 1900 SV Genc Osman Duisburg Genc Osman 15:30 live PUSH

Spieltext DSV 1900 - Genc Osman

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Das sind die nächsten Spieltage

28. Spieltag

Fr., 17.04.26 19:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SuS 09 Dinslaken

Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SC 1920 Oberhausen - 1. FC Mülheim-Styrum

Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - Schwarz-Weiß Alstaden

So., 19.04.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - VfB Homberg II

So., 19.04.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - TuS Viktoria Buchholz

So., 19.04.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

So., 19.04.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SpVgg Meiderich 06/95

So., 19.04.26 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - Duisburger SV 1900

So., 19.04.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - VfL Repelen



29. Spieltag

So., 26.04.26 15:00 Uhr SpVgg Meiderich 06/95 - Rheinland Hamborn

So., 26.04.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SV Genc Osman Duisburg

So., 26.04.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - SV Rhenania Hamborn

So., 26.04.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - SuS 21 Oberhausen

So., 26.04.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - GSG Duisburg

So., 26.04.26 15:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz - SC 1920 Oberhausen

So., 26.04.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Mülheimer SV 07

So., 26.04.26 15:30 Uhr VfL Repelen - Duisburger FV 08

So., 26.04.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - TuS Asterlagen