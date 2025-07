Bei Stätzling und Ehekirchen hat es Klick gemacht

Das wird der Erholung von Trainer Thomas Hanselka, der gerade auf der griechischen Insel Kreta urlaubt, sicher nicht förderlich sein. Im dritten Saisonspiel setzte es für den SV Cosmos Aystetten mit dem 0:1 bei der SG Niedersonthofen/Martinszell die erste Niederlage. Im Allgäuer Schnürlregen kamen die Cosmonauten zunächst besser ins Spiel. Die größte Gelegenheit hatte Fabian Krug. Nach einem Foul an David Schwab scheiterte der Aystetter Kapitän jedoch an SG-Torhüter Lukas Frasch (15.). Den Nachschuss donnerte er über den Kasten. Einen Schreckmoment gab in der 38. Minute. Ohne gegnerische Einwirkung verletzte sich Niedersonthofens Tobias Lask schwer am Knie. Aystettens Ersatztorhüter Arthur Mayer leistet als ausgebildeter Rettungssanitäter auf dem Spielfeld Erste Hilfe. Schiedsrichter Xaver Fabisch schickte beide Mannschaften vorzeitig zur Pause in die Kabinen und ließ die Minuten später nachspielen. Als die Seiten dann gewechsel twaren, fiel das alles entscheidende 1:0 durch den Kopfball von Simon Frasch frei. (oli) Lokalsport Labo Schiedsrichter: Xaver Fabisch (München) - Zuschauer: 120 Tor: 1:0 Simon Frasch (56.) Bes. Vorkommnis: Fabian Krug (SV Cosmos Aystetten) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Lukas Frasch (15.).

Der FC Stätzling belohnte sich für eine starke Leistung mit einem 3:0-Erfolg gegen den FV Illertissen II. Richtig deutlich wurde der erste Erfolg des Aufsteigers erst in der Schlussphase. Es war eine umkämpfte Partie, das Geschehen spielte sich meist im Mittelfeld ab. Doch es gab eine Ausnahme. Nach einem Steilpass von Vinzent Stegmiller war Mert Sert nicht mehr zu stoppen und erzielte die Stätzlinger Pausenführung. Die Illertisser, die durch Altin Kasamuaj (42.) und Orges Brahaj (60.) zwei Alutreffer zu verzeichnen hatten, bemühten sich um den Ausgleich, doch die Stätzlinger Defensive arbeitete konsequent und sehr erfolgreich. Eine Vorentscheidung war das 2:0 durch Vincent Stegmiller. In der Nachspielzeit sorgte der eingewechselte Elia Giordanelli noch für zwei sehenswerte Aktionen. Bei einem Seitfallzieher berührte der Ball als Aufsetzer nur die Querlatte und in der Nachspielzeit erzielte der Joker nach Vorlage von Sert das 3:0. (bidi) Lokalsport FA Schiedsrichter: Farin Münchhoff (Gaimersheim) - Zuschauer: 110 Tore: 1:0 Mert Sert (26.), 2:0 Vincent Stegmiller (72.), 3:0 Elia Giordanelli (90.+3)

Der TSV Aindling ging beim TSV Jetzendorf nicht nur tor-, sondern auch punktlos aus. Mit 0:1 verloren die Schützlinge von Trainer Florian Fischer. Nach gut einer halben Stunde hatte Julius Donnert das Tor des Abends für die Oberbayern erzielt. Er schloss eine Freistoßvariante erfolgreich ab, indem er flach an der Mauer vorbei traf. Nicht unwesentlich für den Ausgang der Partie war der Platzverweis für Ibrahim Neziri, sodass seine Kameraden die letzte halbe Stunde in Unterzahl zu bestreiten hatten. Wobei Fischer dazu meinte: „Aus meiner Sicht war das kein Foul. Das war ein normaler Zweikampf.“ (jeb) Lokalsport AN Schiedsrichterin: Marina Bachmann (Putzbrunn) - Zuschauer: 352 Tor: 1:0 Julius Donnert (32.) Gelb-Rot: Ibrahim Neziri (65./TSV Aindling)

Als Nilas Eggensperger in der Nachspielzeit zur Stelle war und zum 3:1 einnetzte, war der Sieg des VfB Durach gegen den SV Manching perfekt. Und der Erfolg gegen die hoch gehandelten, aber weiterhin sieglosen Manchinger war durchaus verdient. Denn schon in der ersten Halbzeit lag der VfB-Treffer mehrfach in der Luft. Nach der Pause war es dann soweit, Patrick Littig traf mit einem Volleyschuss zum 1:0 und als Gregor Mürkl auf 2:0 stellte, schien die Partie schon entschiedne. Doch kurz vor Schluss gab es Elfmeter für Manching, den Fabian Neumayer verwandelte. Es wurde nochmal kurz spannend, bis Eggensperger alles klar machte. Schiedsrichter: Felix Wolf (Dietramszell) - Zuschauer: 250 Tore: 1:0 Patrick Littig (64.), 2:0 Gregor Mürkl (81.), 2:1 Fabian Neumayer (89./Foulelfmeter), 3:1 Niklas Eggensperger (90.+3)

Dass der TSV Hollenbach ohne Punkte dastand, war einem unaufmerksamen Moment geschuldet. So ging der defensive Matchplan der Krebsbachkicker nur bis zur 85. Minute auf, dann war Jonas Veh zur Stelle und erzielte den 1:0-Siegtreffer für den TSV Rain.

In den ersten 30 Minuten entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit wenig Torraumszenen. Rain hatte allerdings die Spielkontrolle, daran änderte sich im zweiten Abschnitt wenig. Gefährliche Abschlüsse in Richtung Hollenbachs Keeper Jozo Derek ergaben sich durch Dennis Lechner (53.) und Markus Lohner (81.). Gefährlichster Nadelstich der Heimischen war der Abschluss von Michael Schäfer (79.). Kurz vor Schluss war es nach einem von Talla getretenen Eckball der eingewechselte Jonas Veh, welcher den Kopfball unter die Latte ins Netz beförderte. In den Schlussminuten warf Hollenbach noch einmal alles nach vorne, es blieb aber beim 0:1. (AZ) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Felix Albegger (München) - Zuschauer: 395

Tor: 0:1 Jonas Veh (85.)

Maxmilian Koschig (rechts) hatte mit dem FC Ehekirchen endlich Grund zur Freude. Koschig erzielte sein erstes Landesliga-Tor und der FCE holte gegen Oberweikertshofen den ersten Dreier. – Foto: Roland Geier

Es war eine „Achterbahn der Gefühle“, wie Maximilian Käser, Coach des FC Ehekirchen, nach dem 3:2-Sieg gegen den SC Oberweikertshofen sagte. Nach einer „komplett verschlafenen“ ersten Hälfte, in der beiden Teams nahezu kein Abschluss gelang – erst recht kein torgefährlicher, zeigte die Kabinenansprache bereits direkt nach der Pause Wirkung.

Maximilian Koschig erzielte sein erstes Landesligator zum 1:0. Oberweikertshofen setzte sich die Oberweikertshofer in der FCE-Hälfte fest und kamen schließlich durch Felix Hallmaier zum Ausgleich. Nun ging es Schlag auf Schlag. Ehekirchens Neuzugang Jakob Schmid beidente Christoph Hollinger, der zum 2:1 einschob. In der letzten regulären Minute staubte dann Andreas Volk zum 2:2 ab. Doch die Nachspielzeit war noch für eine Überraschung gut. Nachdem ein SCO-Spieler nach einem Zweikampf zu Boden ging, wurde es kurz laut unter den angereisten Zuschauern. Doch der Schiedsrichter ließ weiterspielen und ermöglichte so Florian Ettenreich eine Vorlage für Jakob Schmid, der mit dem 3:2 den Deckel draufmachte. (mik) Loklasport NR

Schiedsrichter: Gürkan Günebakan (München) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Maximilian Koschig (50.), 1:1 Felix Hallmaier (69.), 2:1 Christoph Hollinger (78.), 2:2 Andreas Volk (90.), 3:2 Jakob Schmid (90.+7)