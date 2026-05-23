Bei Sieg Meister: Minderlittgen hat’s selbst in der Hand

Eine kuriose Situation bietet sich zum Saisonfinale in der Kreisliga B15: Tabellenführer SV Lüxem II hat ausgerechnet jetzt spielfrei – und muss tatenlos zusehen, wie die um einen Punkt schlechter notierte SpVgg Minderlittgen-Hupperath mit einem Sieg am Sonntag ab 14.30 Uhr bei der SG Mittelmoseltal Lieser (gespielt wird in Maring-Siebenborn) an ihm vorbeiziehen könnte. Ein Remis hätte ein Entscheidungsspiel um den direkten Aufstieg zur Folge. Nach aktuellem Stand würde der Punkteschnitt des Tabellenzweiten der B15 knapp reichen, um über die Quotientenwertung aufzusteigen.
Im letzten Heimspiel der Saison machte es die von dem scheidenden Trainer Tim Pesch trainierte Spielvereinigung – auf ihn folgt im Sommer Yannick Schon von der SG Alftal Kinderbeuern – beim 2:1 über die SG Ellscheid II äußerst spannend. „Nach einem starken Start bekamen wir irgendwie die Flatter. Klare Chancen gingen nicht rein. Sogar unser Torjäger Christoph Merges zeigte auf einmal Nerven, was total untypisch für ihn ist“, berichtet Vorsitzender Matthias Simon.
Die extrem motivierten Gäste gingen – begünstigt durch einen Torwartfehler von Tim Reuland – in der 45. Minute sogar durch Enrico Strunk mit 1:0 in Führung. Kurz danach schoss Marc Lieser zu allem Überfluss auch noch einen Elfmeter über das Tor.
Für großen Ärger sorgte in der zweiten Hälfte eine umstrittene Szene nach einem Eckball. „Es war ein Ellscheider Eigentor. Das sahen 150 Zuschauer auf dem Platz. Schiedsrichter Joshua Himmes gab den Treffer aber nicht. Aus seiner Sicht war der Ball offenbar nicht hinter der Linie“, berichtet Simon.
Merges traf dann zum Ausgleich (57.), ehe Lieser in der zehnten Minute der Nachspielzeit das erlösende 2:1 markierte. Vorausgegangen waren zunächst eine Rote Karte gegen Gästeakteur Leon Clever wegen groben Foulspiels (82.) Der zu Fall gebrachte Julian Pick musste längere Zeit behandelt werden, ehe die Partie fortgesetzt werden konnte. In Überzahl häuften sich die Chancen der Hausherren, ehe Lieser mit der letzten Aktion nach einer Flanke aus dem Halbfeld von Nikolas Pauli per Kopf zur Stelle war. Wegen Meckerns sah Ellscheids Torwart Leon Zimmer anschließend ebenfalls noch die Rote Karte.
Damit ist das Tor zur A-Klasse nach drei Jahren Abstinenz sperrangelweit geöffnet. „Die Geschlossenheit ist groß bei uns. Die Mannschaft möchte unbedingt hoch. Teilweise haben wir sehr souveräne Auftritte hingelegt. Wirklich glücklich war aus unserer Sicht zuletzt nur das 1:1 Ende April in Lüxem“, berichtet Simon.
Druck verspürt er vor dem letzten Spiel am Sonntag nicht: „Nach dem späten Siegtreffer am Sonntag herrschte bei uns Ekstase. Aufzusteigen wäre doch etwas Schönes. Wenn es nicht klappt, geht die Welt bei uns aber nicht unter.“ Skeptikern, die die Mannschaft nicht als stark genug für die A-Klasse ansehen, entgegnet der Clubchef: „Wenn du Meister werden kannst, willst du es auch schaffen.“ Personelle Fragen sollen erst in der Woche nach Pfingsten geklärt werden.
Für Tim Pesch wäre der Aufstieg nach rund sechseinhalb Jahren der perfekte Abschied als Trainer der Spielvereinigung. Doch er warnt: „Wir haben gegen Ellscheid II gesehen, dass einem am Saisonende keiner etwas schenkt. Das sollte auch nicht so sein. Wir müssen aufpassen.“ Mittelmoseltal schätzt er nach einer starken Rückrunde ebenfalls als schwierigen Gegner ein. „Mit Kalle Gräfen haben sie zudem einen super Trainer, der sie gut einstellen wird – das wird ein hartes Stück Arbeit.“
Auf eigenen Wunsch übernimmt der Wallscheider ab Sommer beim Verein eine neue Aufgabe: „Ich brauche erst mal eine Pause vom Trainersein, bringe mich aber gerne weiterhin anders ein. Ich freue mich nun auf meine Tätigkeit als sportlicher Leiter, die ich gemeinsam mit Mario Pauli ausübe.“ Gleich bei einem A-Ligisten die Fäden ziehen zu können, wäre der perfekte Einstieg für den 39-Jährigen.