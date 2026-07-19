Bei SF Baumberg: Bayer gewinnt ersten Test unter Martinez souverän Zum Auftakt der Testspielserie hat Bayer 04 Leverkusen beim Oberligisten SF Baumberg mit 7:0 gewonnen. Für den neuen Trainer Carles Martinez war es der erste Auftritt an der Seitenlinie. Ein Sommerzugang trifft ebenso doppelt wie ein Leih-Rückkehrer. von Sebastian Bergmann · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

So lief der Werkself-Test. – Foto: GeraMedia

Nur vier Tage nach dem ersten Training mit der Mannschaft durfte sich Bayer Leverkusens neuer Trainer Carles Martinez im Testspiel bei den Sportfreunden Baumberg einen ersten Eindruck von seinem Team verschaffen. Beim Oberligisten setzte sich die Werkself in zweimal 35 Minuten souverän mit 7:0 (3:0) durch. Sommerzugang Afonso Moreira traf vor 1.800 Zuschauern ebenso doppelt wie Victor Boniface.

Für die erste Halbzeit hatte Trainer Martinez ein Team ins Rennen geschickt, das von Edmond Tapsoba als Kapitän angeführt wurde. In Jeanuel Belocian (VfL Wolfsburg) und Noah Mbamba (FCV Dender EV) standen zudem zwei Leih-Rückkehrer in der Startelf. Die WM-Teilnehmer der Werkself fehlten hingegen ebenso im Kader wie Sommerzugang Kennet Eichhorn von Hertha BSC (Trainingsrückstand). Direkt mit von der Partie war dafür der von Olympique Lyon verpflichtete Moreira. Er hatte den kurzfristig ausgefallenen Eliesse Ben Seghir in der Startelf ersetzt. Bayer mit drei Toren in acht Minuten

Auf dem Rasen des Mega-Stadions, zu dessen Einweihung die Werkself nach Monheim gekommen war, brauchten Bayers Profis eine Zeit, um sich zu akklimatisieren. Coach Martinez war vor allem damit beschäftigt, seinen Spielern aufzuzeigen, in welche Räume sie sich bewegen und welche sie bespielen sollten. Das funktionierte mal mehr, mal weniger gut. Der Fünftligist aus der Nachbarschaft hielt gerade zu Beginn gut dagegen und kam selbst zu ein, zwei Abschlüssen. Mit der ersten gelungenen Offensivaktion ging die Werkself dann aber prompt in Führung. Jonas Hofmann schickte auf der rechten Seite Arthur, der den Ball zentral vors Tor flankte. Dort war Moreira schneller als sein Gegenspieler und köpfte den Ball aus vollem Lauf ins Netz (19.). Nur drei Minuten später erhöhte Bayer auf 2:0. Arthur entschied erneut ein Laufduell auf der Außenbahn für sich und spielte den Ball fest vors Tor, wo Christian Kofane zielsicher durch die Beine des SFB-Torwarts verwandelte.