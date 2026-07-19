Bei SF Baumberg: Bayer gewinnt ersten Test unter Martinez souverän

Nur vier Tage nach dem ersten Training mit der Mannschaft durfte sich Bayer Leverkusens neuer Trainer Carles Martinez im Testspiel bei den Sportfreunden Baumberg einen ersten Eindruck von seinem Team verschaffen. Beim Oberligisten setzte sich die Werkself in zweimal 35 Minuten souverän mit 7:0 (3:0) durch. Sommerzugang Afonso Moreira traf vor 1.800 Zuschauern ebenso doppelt wie Victor Boniface.
Für die erste Halbzeit hatte Trainer Martinez ein Team ins Rennen geschickt, das von Edmond Tapsoba als Kapitän angeführt wurde. In Jeanuel Belocian (VfL Wolfsburg) und Noah Mbamba (FCV Dender EV) standen zudem zwei Leih-Rückkehrer in der Startelf. Die WM-Teilnehmer der Werkself fehlten hingegen ebenso im Kader wie Sommerzugang Kennet Eichhorn von Hertha BSC (Trainingsrückstand). Direkt mit von der Partie war dafür der von Olympique Lyon verpflichtete Moreira. Er hatte den kurzfristig ausgefallenen Eliesse Ben Seghir in der Startelf ersetzt.
Auf dem Rasen des Mega-Stadions, zu dessen Einweihung die Werkself nach Monheim gekommen war, brauchten Bayers Profis eine Zeit, um sich zu akklimatisieren. Coach Martinez war vor allem damit beschäftigt, seinen Spielern aufzuzeigen, in welche Räume sie sich bewegen und welche sie bespielen sollten. Das funktionierte mal mehr, mal weniger gut. Der Fünftligist aus der Nachbarschaft hielt gerade zu Beginn gut dagegen und kam selbst zu ein, zwei Abschlüssen.
Mit der ersten gelungenen Offensivaktion ging die Werkself dann aber prompt in Führung. Jonas Hofmann schickte auf der rechten Seite Arthur, der den Ball zentral vors Tor flankte. Dort war Moreira schneller als sein Gegenspieler und köpfte den Ball aus vollem Lauf ins Netz (19.). Nur drei Minuten später erhöhte Bayer auf 2:0. Arthur entschied erneut ein Laufduell auf der Außenbahn für sich und spielte den Ball fest vors Tor, wo Christian Kofane zielsicher durch die Beine des SFB-Torwarts verwandelte.
Nach Zuspiel von Aleix Garcia war es dann wieder Moreira, der sich feiern lassen durfte - 3:0 (27.). Eine weitere Chance ließ der Portugiese aber liegen (30.). Nach 35 Minuten - darauf hatten sich beide Klubs im Vorfeld geeinigt - ertönte bereits der Halbzeitpfiff.
Martinez wechselte einmal komplett durch, das Team agierte in Ballbesitz aber weiter im 4-2-3-1, und Robert Andrich übernahm die Kapitänsbinde von Tapsoba. Trotz veränderten Personals ging es auf dem Platz so weiter wie vor dem Seitenwechsel. Nachdem Nathan Tella zuvor noch aus aussichtsreicher Position am stark parierenden Torwart gescheitert war, war es Boniface, der unter großem Jubel der Bayer-Fans und nach Zuspiel von Ezequiel Fernández auf 4:0 erhöhte (49.).
Wenig später traf der Mittelstürmer dann erneut aus kurzer Distanz, dieses Mal nach einem Pass von Farid Alfa-Ruprecht. Das halbe Dutzend machte in der 57. Minute Andrich mit einem gut platzierten Schuss aus der Distanz voll. Den Schlusspunkt setzte Tella mit seinem Tor zum 7:0-Endstand (67.).
Bereits am kommenden Samstag, 15 Uhr, steht für Bayer der nächste Test beim Regionalligisten Kickers Offenbach an. Danach folgen Partien beim FC Carl Zeiss Jena, gegen den FC Sevilla sowie bei Nottingham Forest und Newcastle United. Zum Pflichtspielauftakt gastiert die Werkself am 22. August ab 13 Uhr im Pokal beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden. Eine Woche später startet Bayer bei Aufsteiger SV Elversberg in die Bundesliga-Saison.
Bayer 04, 1. Halbzeit: Blaswich - Arthur, Tape, Tapsoba, Belocian, Poku, Mbamba, Garcia, Moreira, Hofmann, Kofane.
Bayer 04, 2. Halbzeit: Lomb - Kir, Badé, Oermann, Faye, Vazquez, Fernández, Andrich, Tella, Alfa-Ruprecht, Boniface.