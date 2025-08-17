RWE setzt auf eine geschlossene Mannschaftsleistung gegen den BVB. – Foto: Markus Verwimp

Bei RWE müssen "alle an ihre Leistungsgrenze gehen" Rot-Weiss Essen hat im DFB-Pokal das Hammerlos Borussia Dortmund gezogen. Am Montag kommt es zum Showdown.

Es ist das Traum-Los vieler Vereine in der ersten Runde des DFB-Pokals. Borussia Dortmund garantiert ein volles Haus, internationale Aufmerksamkeit und ein packendes Spiel. Einzig die Chancen auf ein Weiterkommen sind wohl eher gering. Das weiß auch Uwe Koschinat. Der Trainer von Rot-Weiss Essen hat eben jenes "Traum-Los" gezogen und steht am Montag mit seiner Mannschaft gegen den BVB auf dem Rasen (20.45 Uhr, FuPa-Liveticker).

Morgen, 20:45 Uhr Rot-Weiss Essen RW Essen Borussia Dortmund Bor.Dortmund 20:45 live PUSH "Es ist ein riesengroßes Spiel für den Verein und wir wollen alles dafür tun, dass es auch für die Menschen hier ein tolles Erlebnis wird", betont Koschinat. Vor dem Pokal-Hit gegen den BVB kann der Trainer zumindest beim Personal Entwarnung geben. "Die Personallage entspannt sich weiter", sagt der 53-Jährige, was ihm einige Optionen bietet. Mit Blick auf den Opponent hält sich Koschinat weitestgehend bedeckt. "Sie haben unter Niko Kovac ein tolles Saisonfinale gespielt, sich für die Champions League qualifiziert und noch ein starkes Turnier in Übersee gespielt. Insgesamt haben wir eine gute Orientierung, was uns erwartet. Wir stellen uns auf ein sehr intensives Spiel ein und bauen auf die uneingeschränkte Unterstützung unserer Fans. Die Hafenstraße kann der 12. Mann sein", erläutert er.

Kollektiv muss funktionieren Standards sind für Koschinat ein wichtiges Mittel auf beiden Seiten. "Für uns dienen sie zur Entlastung, aber wir müssen auch sehen, dass wir durch sie zu guten Chancen kommen", sagt er. "Auch beim BVB werden sie in der Trainingswoche eine Rolle gespielt haben", führt er weiter aus und verweist auf die kompakte Defensive, die er der spielfreudigen BVB-Offensive entgegenstellen will.