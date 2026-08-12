Bei Rückkehr nach Velden: FCVE empfängt Dietfurt am Freitagabend

Zuletzt hatte der FCVE ein Heimspiel in Velden am 9 November vergangenen Jahres beim 2:2 gegen Vilsbiburg. Nachdem das erste Heimspiel noch in Eberspoint ausgetragen wurde finden nun die Herrenspiele der Saison 26/27 in Velden statt. – Foto: Thomas Martner

Nach den ersten drei Saisonspielen steht für den FC Velden-Eberspoint am Freitagabend bereits das nächste Punktspiel auf dem Programm. Beim "Heimatwechsel" von Eberspoint nach Velden soll gegen Dietfurt (Anpfiff 18:30 Uhr) der erste Saisonsieg gelingen.

Am vergangenen Sonntag tat sich die Mannschaft dagegen deutlich schwerer. Beim torlosen Auftritt in Dornach fehlte es insbesondere im Spiel gegen den Ball an Wille und Leidenschaft. Positiv: Defensiv stand der FC Velden-Eberspoint über weite Strecken stabil und konnte die Null halten.

Die bisherigen Wochen hatten für den FCVE einiges zu bieten. In den ersten beiden Partien wusste die Mannschaft vor allem mit Ball zu überzeugen und zeigte ansprechende Auftritte - einzig die fehlende Effizienz und individuelle Fehler standen dem FCVE im Weg.

Trainer Andreas Kirschner blickt entsprechend mit gemischten Gefühlen auf den vergangenen Auftritt zurück: „Nachdem wir in den ersten beiden Partien mit Ball richtig starke Auftritte hinlegen konnten, fiel es uns Sonntag enorm schwer zu unseren Stärken zu finden.“

Mit Robert Nitzl kehrte gegen Dornach/Roßbach eine wichtige Säule der Vilstallöwen zurück in die Startelf. Gegen Dietfurt soll aus einer stabilen Defensive heraus endlich dreifach gepunktet werden. – Foto: Thomas Martner

Dabei sieht Kirschner auch einen mentalen Faktor: „Man merkte uns mental die ersten beiden Partien an - das machte was mit den Köpfen der Spieler.“ Gleichzeitig nimmt der Trainer das Positive mit: „Aber positiv hervorzuheben ist, dass wir defensiv stabil und fehlerfrei agierten und die Null halten konnten.“

Mit Dietfurt wartet nun allerdings ein Gegner, der die Mannschaft vor eine andere Aufgabe stellen dürfte. „Jetzt kommt am Freitag mit Dietfurt der nächste Gegner, der über den Kampf und die Physis ins Spiel kommen will“, weiß Kirschner. Die Marschroute ist deshalb klar: „Da heißt es dann: Zweikämpfe führen und gewinnen!“

Gerade in diesem Bereich erwartet der Trainer eine deutliche Steigerung gegenüber dem vergangenen Wochenende. „In Dornach ließen wir vor allem gegen den Ball Wille und Leidenschaft vermissen - dies muss gegen Dietfurt wieder besser werden.“

Gleichzeitig soll die Partie aber auch dazu genutzt werden wieder mehr Leichtigkeit ins eigene Spiel zu bekommen. Vor heimischer Kulisse möchte der FCVE seine Stärken im Ballbesitz wieder besser zur Geltung bringen. „In unserem Wohnzimmer in Velden wollen wir unsere Stärken im Ballbesitz wieder besser ausspielen und besonders unser Passspiel wieder präziser und sicherer etablieren.“

Nach den intensiven ersten Saisonwochen geht es für Kirschner deshalb auch darum, den Kopf wieder frei zu bekommen: „Nach den harten ersten Wochen gilt es wieder eine gewisse Leichtigkeit zu finden - wieder unbeschwert aufzuspielen ohne sich selbst unnötig Druck zu machen und damit fangen wir am Freitag dann gleich an.“

Personell gibt es dabei gute Nachrichten: Kadertechnisch sind voraussichtlich alle Mann an Bord.