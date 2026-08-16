Bei Regionalliga-Meister: FCM-Frauen ziehen in die Hauptrunde ein

– Foto: Frank Hesse

Es war eine erste spannende Standortbestimmung für die Frauen des 1. FC Magdeburg: Zu Gast bei Holstein Kiel, dem amtierenden Meister der Regionalliga Nord, ging es für das Team von Nico Koch am Sonntag um den Einzug in die erste Hauptrunde des DFB-Pokals. Dieses Ziel haben die FCM-Frauen erreicht.

Wenn die ehemalige Nationalspieler Kerstin Garefrekes am Montagmittag um 14 Uhr in den Lostopf greift, ist auch ein Los mit dem 1. FC Magdeburg beschriftet. Nach dem 3:0-Erfolg in Kiel könnten die Magdeburgerinnen im September Besuch von einem Bundesligisten bekommen.

Zu Gast an der Förde war Akane Miyoshi am Sonntag die Wegbereiterin des Weiterkommens. Nach Vorarbeit von Kira Josefin Bölke traf die 22-jährige Japanerin in der zehnten Minute zur Führung. Nach einer guten halben Stunde wurde die Vorbereiterin dann selbst zur Torschützin: Bölke stellte nach Zuspiel von Carlia Johnson auf 2:0 für den FCM. Für die Entscheidung sorgte dann Neele Abraham: In der 68. Minute machte die beste Torschützin der Vorsaison den Einzug in die erste Hauptrunde perfekt.

Anders als in den Playoffs sind dann auch die 14 Bundesligisten gefordert. Diese landen am Montag - gemeinsam mit dem VfB Stuttgart und dem 1. FSV Mainz 05 als die beiden bestplatzierten Zweitligisten der Vorsaison - in einem Lostopf. Die 16 Teams, die sich in den Playoffs durchsetzen konnten, landen in einem anderen Lostopf. Somit ist klar: Der 1. FC Magdeburg wird am Wochenende vom 26. bis 28. September einen höherklassigen Gegner in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals empfangen.