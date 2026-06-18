Bei RB Leipzig geformt: Bayreuth holt neuen Offensivmann Pierre Weber kommt vom Nordost-Regionalligisten Hallescher FC von PM/mwi · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Pierre Weber kommt aus Halle nach Bayreuth. – Foto: Imago Images

Pünktlich zum Vorbereitungsstart am heutigen Donnerstag um 18 Uhr kann die SpVgg Bayreuth einen weiteren Neuzugang bekanntgeben: Pierre Weber verstärkt die Offensive der Altstädter.

Der 22-jährige Offensivspieler wurde am 4. Februar 2004 im sächsischen Bautzen geboren und kann im Angriff flexibel eingesetzt werden. Ausgebildet wurde Weber im Nachwuchs von RB Leipzig, wo er unter anderem in der U19-Bundesliga sowie in der UEFA Youth League Erfahrung sammelte. Anschließend führte sein Weg über die U23 des 1. FC Magdeburg zum Halleschen FC, für den er zuletzt in der Regionalliga Nordost aktiv war. Über die Jokerrolle kam er in Halle aber meistens nicht hinaus. "Mit Weber gewinnt die SpVgg einen jungen, gut ausgebildeten Offensivspieler, der Tempo, Dynamik und Entwicklungspotenzial mitbringt. Der schnelle Außenbahnspieler soll dem Bayreuther Angriffsspiel zusätzliche Optionen und weitere Qualität geben", wird der neue Angreifer von der Medienabteilung der "Oldschdod" angepriesen.

Pierre Weber lässt zum Einstand die branchenüblichen Worte ausrichten: "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe in Bayreuth. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr positiv und haben mir gezeigt, welchen Weg der Verein gehen möchte. Ich will mich hier einbringen, hart arbeiten und der Mannschaft mit meinen Qualitäten helfen." Cheftrainer Lukas Kling sieht in Weber einen Spieler mit viel Potential: "Pierre ist ein junger Offensivspieler, der eine sehr gute Ausbildung genossen hat und bereits Erfahrung im Herrenbereich gesammelt hat. Er bringt Geschwindigkeit, Dynamik und Zug nach vorne mit. Für ihn geht es jetzt darum, bei uns den nächsten Schritt zu machen, konstant zu arbeiten und seine Qualitäten in unser Spiel einzubringen."