Raschka spielte stark. – Foto: Jens Terhardt

Bei Ratingen 04/19 zeigt nur Dennis Raschka eine gute Leistung Beim 1:2 von Ratingen 04/19 gegen ETB Schwarz-Weiß Essen verhindert Torwart Dennis Raschka eine höhere Niederlage. Seine Vorderleute sind von ihrer „Normalleistung sehr, sehr weit entfernt“, urteilt Trainer Peter Radojewski. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein ETB SW Essen Ratingen Dennis Raschka Peter Radojewski

Ein Beginn im Konjunktiv: Wäre der Freistoß von Emre Demircan in der 82. Minute des Oberligaspiels zwischen Ratingen 04/19 und ETB Schwarz-Weiß Essen aus etwa 28 Metern nicht an die Latte geknallt, sondern wenige Zentimeter tiefer im Tor eingeschlagen, wäre es das 1:2 gewesen – dem dann Ali Can Ilbay mit seinem Traumtor in der fünften Minute der Nachspielzeit den 2:2-Ausgleich hätte folgen lassen.

Fr., 25.04.2025, 19:30 Uhr Ratingen 04/19 Ratingen ETB Schwarz-Weiß Essen ETB SW Essen 1 2 Abpfiff Das wäre ein nicht mehr für möglich gehaltener Punkt gewesen. Doch ging der Freistoß eben nicht rein: Das 1:2 war die vierte Niederlage in den jüngsten fünf Spielen von 04/19.

Zum Anschlusstreffer weit in der Nachspielzeit sagte Gäste-Trainer Julian Stöhr: „Dass so ein Sonntagsschuss am Freitagabend reingeht, kann passieren“, richtete seiner Mannschaft aber auch gleich „den einzigen Vorwurf“ aus, den er ihr machen musste: „Dass wir den Sack nicht früher zugemacht haben.“ Chancen dazu hatte es reichlich gegeben, doch zumeist fanden die Essener ihren Meister in 04/19-Torwart Dennis Raschka. Nichtsdestotrotz konnte Stöhr konstatieren: „Die ersten 20 Minuten waren mit das Beste, was wir in dieser Saison geleistet haben. Es war ein verdienter Auswärtssieg, der etwas zu knapp ausgefallen ist. Aber der letzte in Ratingen war 2013, und jetzt haben wir das 2025 wieder geschafft.“ Nur Raschka zeigt eine starke Leistung