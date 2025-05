Bei Punktgleichheit: Wann die Entscheidungsspiele stattfinden

In vielen Ligen geht es am Niederrhein eng her, Entscheidungsspiele sind fast in allen Spielklassen möglich - selbst in der Oberliga. Warum? Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat den direkten Vergleich abgeschafft! Im Auf- oder Abstiegsfall zählt auch nicht die Tordifferenz, sondern es kommt zur Entscheidungsrunde mit Hin- und Rückspiel! FuPa erklärt euch das Vorgehen, die Konstellationen und zeigt euch die Termine.