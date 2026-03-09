Bei Preussen II gehen die Lichter aus - Inter patzt

– Foto: Frank Arlinghaus

Der 19. Spieltag der Landesliga Staffel 1 bringt eine Überraschung an der Tabellenspitze. Tabellenführer FC Internationale Berlin verliert beim abstiegsbedrohten BSV Hürtürkel. Verfolger SF Johannisthal nutzt die Gelegenheit und verkürzt den Abstand. Auch Friedenauer TSC mischt weiter im Aufstiegsrennen mit. Kurios: Das Spiel zwischen BFC Preussen II und Berolina Mitte findet wegen eines kurzfristigen Flutlichtausfalls nicht statt.

Die Berliner Amateure gehen im ersten Abschnitt durch Joscha Schulte-Holtey in Führung. Nach der Pause baut Paul Linus van Bürck den Vorsprung aus. Pfeffersport kommt erst in der Schlussphase durch Jonathan Grunert zum Anschlusstreffer. Die Amateure verbessern sich damit auf 24 Punkte und Rang neun. Pfeffersport bleibt mit 21 Punkten Zehnter.

Das Spiel zwischen BFC Preussen II und Berolina Mitte findet wegen eines kurzfristigen Flutlichtausfalls nicht statt. Das bestätigt Ali Stolzenberg (stellvertretender Abteilungsleiter Fußball) gegenüber FuPa Berlin.

BSV 1892 legt früh vor: Mateusz Smolarkiewicz trifft im ersten Durchgang zweimal. Nach der Pause verkürzt Eike Barth für den Berliner SC II. In der Schlussphase stellt BSV 1892 jedoch die Weichen endgültig auf Sieg: Arthur Stephan und Niklas Jost erhöhen. BSV 1892 bleibt mit 29 Punkten Fünfter. Der Berliner SC II verharrt mit 18 Punkten auf Rang zwölf.

Schöneberg startet stark und geht früh durch Salih Uzun in Führung. Johannisthal antwortet jedoch schnell: Eric Warncke erzielt zunächst den Ausgleich und bringt die Gäste später auch in Führung. Im zweiten Durchgang baut Lukas Olff den Vorsprung für Johannisthal aus. Schöneberg verkürzt kurz vor Schluss erneut durch Uzun, doch der Ausgleich gelingt nicht mehr. Johannisthal bleibt mit 37 Punkten Tabellenzweiter und verkürzt den Abstand auf Spitzenreiter Internationale. Schöneberg steht mit 25 Punkten auf Rang acht.

Der Tabellenführer geht zunächst in Führung: Leo Heye bringt FC Internationale Berlin im ersten Abschnitt nach vorne. Noch vor der Pause dreht BSV Hürtürkel jedoch die Partie. Zunächst gleicht Süleyman Emre Durmus im ersten Durchgang aus. Kurz vor dem Seitenwechsel trifft Harun Efe Kurnaz zur Führung der Gastgeber. Im zweiten Abschnitt fallen keine weiteren Treffer. Hürtürkel sammelt wichtige Punkte im Abstiegskampf und steht nun bei 16 Zählern auf Rang 14. Tabellenführer Internationale bleibt trotz der Niederlage mit 41 Punkten an der Spitze.

Borsigwalde erwischt den besseren Start: Marvin Teuber trifft früh zweimal für die Gäste. Charlottenburg-Wilmersdorf verkürzt im ersten Durchgang durch Philipp Aufschlag. Nach dem Seitenwechsel erhöht Marcel Knaack zunächst für Borsigwalde. Oskar Dornheim bringt die Gastgeber noch einmal heran. Doch Marcel Bubner und Sabah Mussa sorgen in der Schlussphase für die Entscheidung. Borsigwalde rückt mit 27 Punkten auf Rang sechs vor. Charlottenburg-Wilmersdorf bleibt mit 26 Punkten Siebter.

Neukölln geht zunächst durch Justin Jakob in Führung. Friedenau dreht die Partie noch im ersten Abschnitt: Paul Kleinfeldt gleicht aus, kurz vor der Pause trifft Ihab Al-Khalaf zur Führung. Direkt nach Wiederbeginn gelingt Neukölln durch Julian Kirsch der Ausgleich. In der Schlussphase entscheidet Dominik Plohmann die Partie zugunsten der Gastgeber. Friedenau verbessert sich mit nun 33 Punkten auf Rang drei und bleibt in Schlagdistanz zur Spitze. Neukölln bleibt mit 14 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz.