Bei Premiere: FC Atert zeigt nach der Pause mehr Biss(en)!

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In einem spannenden Duell in der ersten Runde der Champions-League-Qualifikation setzte sich KÍ Klaksvík mit 2:1 gegen den FC Atert Bissen durch. Die ersten Chancen gehörten den Gastgebern. In der 12. Minute fiel dann auch schon das erste Tor: nach einem Ballverlust der Bisser Abwehr reagierte KÍ schnell und Oussama Ali köpfte eine präzise Flanke von Jean Carlos de Brito zum 1:0.
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Kurz nach der Pause, in der 49. Minute, erhöhte Páll Klettskard per Kopf auf 2:0 - beide Gengentreffer waren aus Sicht der Gäste durchaus vermeidbar. Bissen zeigte jedoch Kampfgeist und verkürzte in der 57.Minute durch Tiago Rodrigues, der nach einem schönen Zuspiel und Pass von Pimentel in die Mitte traf. Die Schlussphase wurde hitziger, KÍ hielt jedoch stand, nachdem Bissen alles versuchte, um den Ausgleich zu erzielen. Trotz einer letzten Torchance von Roman Ferber blieb es beim 2:1 für KÍ.
Das Rückspiel findet am kommenden Mittwoch ab 20:15 Uhr im Stade de Luxembourg statt.
Statistiken
(c) uefa.com
Im Stade Achille Hammerel fand ein relativ einseitiges Spiel zwischen UNA Strassen und La Fiorita aus San Marino statt. Nach überlegenem Strassener Beginn gelang es den Gästen in der Folge, die Sache bis kurz vor der Pause etwas ausgeglichener zu gestalten. Beim FC UNA haperte es am Abschluss und in der zweiten Hälfte agierte man zu zögerlich, wodurch La Fiorita zu mehr Ballbesitzphasen, aber keinen wirklichen Torchancen kam.
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Die Gastgeber schalteten gegen Ende wieder einen Gang hoch und konnten in der 85.Minute durch einen abgefälschten Freistoß von Nicolas Perez den entscheidenden Treffer zum 1:0 zu erzielen. Strassen gelang damit der erste Sieg in einem internationalen Wettbewerb. Ein insgesamt verdienter Erfolg, den es nächsten Dienstag in San Marino zu bestätigen gilt.
Statistiken
(c) uefa.com
Am Mittwochabend begrüßt Differdingen 03 den finnischen Traditionsverein Ilves, der nach einer Durststrecke von über 25 Jahren seit 2019 fast jährlich wieder internationalen Fußball spielt, wenn auch wenig erfolgreich. Viermal schied man vorzeitig aus, nur 2025 schaffte man es in die dritte Qualifikationsrunde zur Conference League. Im UEFA-Ranking ist der Verein aus Tampere auf Platz 303 zu finden und liegt damit gut hundert Plätze hinter seinem Gastgeber FC Differdingen 03.
Wie so oft in Europapokalspielen gegen skandinavische Vertreter muss ein luxemburgisches Team dabei gegen einen Gegner antreten, der mitten in der Meisterschaft steht, da in Finnland über das Kalenderjahr gespielt wird. Bei Ilves fehlte es in jener Liga bislang an Konstanz, so dass man erst kürzlich den Trainer gewechselt hat.
👉 Differdingens Sommertransfers
Beim FCD steht Pedro Resende bekanntlich wieder an der Seitenlinie und musste versuchen, während einer kurzen Vorbereitung einige Änderungen im Kader zu einer wettbewerbsfähigen Mannschaft zu formen. Neben Königstransfer Sébastien Thill hat sich Differdingen fast schon wie gewohnt vor allem in Portugal und Lateinamerika nach neuen Spielern umgesehen. Mit Dylan Lempereur und Théo Brusco haben zwei Stützen den Club dagegen erlassen, Artur Abreu fehlt verletzt und Andreas Buch gesperrt. Anstoss in Oberkorn ist um 19:30 Uhr, FuPa berichtet per Liveticker.