Bei Premiere: FC Atert zeigt nach der Pause mehr Biss(en)! Knappe 1:2-Niederlage auf den Färöern, Strassen mit knappem Erfolg, Differdingen am Mittwoch gegen Ilves Tampere von Paul Krier m. KI · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Champions League 1.Qualifikationsrunde, Hinspiel

In einem spannenden Duell in der ersten Runde der Champions-League-Qualifikation setzte sich KÍ Klaksvík mit 2:1 gegen den FC Atert Bissen durch. Die ersten Chancen gehörten den Gastgebern. In der 12. Minute fiel dann auch schon das erste Tor: nach einem Ballverlust der Bisser Abwehr reagierte KÍ schnell und Oussama Ali köpfte eine präzise Flanke von Jean Carlos de Brito zum 1:0.

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels Kurz nach der Pause, in der 49. Minute, erhöhte Páll Klettskard per Kopf auf 2:0 - beide Gengentreffer waren aus Sicht der Gäste durchaus vermeidbar. Bissen zeigte jedoch Kampfgeist und verkürzte in der 57.Minute durch Tiago Rodrigues, der nach einem schönen Zuspiel und Pass von Pimentel in die Mitte traf. Die Schlussphase wurde hitziger, KÍ hielt jedoch stand, nachdem Bissen alles versuchte, um den Ausgleich zu erzielen. Trotz einer letzten Torchance von Roman Ferber blieb es beim 2:1 für KÍ.

Das Rückspiel findet am kommenden Mittwoch ab 20:15 Uhr im Stade de Luxembourg statt. Statistiken Torabschlüsse: 8:6

Ecken: 2:0

Abseits: 2:1

Gelbe Karten: 2:2 (c) uefa.com Conference League 1.Qualifikationsrunde, Hinspiele

Im Stade Achille Hammerel fand ein relativ einseitiges Spiel zwischen UNA Strassen und La Fiorita aus San Marino statt. Nach überlegenem Strassener Beginn gelang es den Gästen in der Folge, die Sache bis kurz vor der Pause etwas ausgeglichener zu gestalten. Beim FC UNA haperte es am Abschluss und in der zweiten Hälfte agierte man zu zögerlich, wodurch La Fiorita zu mehr Ballbesitzphasen, aber keinen wirklichen Torchancen kam. 👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels Die Gastgeber schalteten gegen Ende wieder einen Gang hoch und konnten in der 85.Minute durch einen abgefälschten Freistoß von Nicolas Perez den entscheidenden Treffer zum 1:0 zu erzielen. Strassen gelang damit der erste Sieg in einem internationalen Wettbewerb. Ein insgesamt verdienter Erfolg, den es nächsten Dienstag in San Marino zu bestätigen gilt. Statistiken Torabschlüsse: 23:1

Ecken: 13:0

Abseits: 0:1

Gelbe Karten: 2:0 (c) uefa.com

Heute, 19:30 Uhr FC Differdingen 03 Differdingen Ilves Tampere Tampere 19:30 live PUSH