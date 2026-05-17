Bei Pokalsieger Biebrich 02 war die Luft raus

Wiesbaden. Ohne Chefcoach Nazir Saridogan, der im Kurzurlaub weilte, war der frischgebackene Wiesbadener Pokalsieger FV Biebrich 02 beim 3:6 gegen Breidenbach von der Rolle. Außerhalb des Platzes gibt es erfreuliche Nachrichten im 02-Lager.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Biebricher Defensiv-Blackouts gegen den Vorletzten, dessen Torjäger-Routinier Felix Baum seine Saisontore 14 und 15 zur 2:1-Führung erzielte. 02er Nikos Iosifidis zeigte sich inspiriert, drehte per Doppelpack mit seinen Treffern 15 und 16 noch vor der Pause auf 3:2. Im zweiten Abschnitt folgten vier Treffer der konsequenten Gäste, die Haltung bewiesen.
Nach Pokalsieg und langer Saison sei „die Luft raus gewesen“ und die Einstellung habe gefehlt, räumte 02-Sportchef David Schug ein. Auf dem Spielfeld blieb der Erfolg aus, hinter den Kulissen tat sich derweil Erfreuliches: Auch Nikos Iosifidis, Tim Emmel, John Reith, Pascal Koch, Aiman Tahiri und Noel Acun bleiben Biebrich treu. Damit ist es gelungen, die etablierten Jungen, die bei anderen Clubs Begehrlichkeiten geweckt hatten, zu halten.
Biebrich 02: Neumann, Meurer, Waldraff, Emmel, Nuernberg, Siefert (65. S. Oukouiss), Amoako, Acun (79. Puchalla), Reith, Pinger, Iosifidis (78. A. Tahiri).
Tore: 0:1 Baum (3.), 1:1 Acun (34.), 1:2 Baum (36.), 2:2 Iosifidis (38.), 3:2 Iosifidis (43./Handelfmeter), 3:3 Hirsi (60.), 3:4 Vielwock (63.), 3:5 Hirsi (74.), 3:6 Moog (85.). – Zuschauer: 100.