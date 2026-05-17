Bei Pokalsieger Biebrich 02 war die Luft raus 3:6-Blackout gegen den Vorletzten FV Breidenbach+++Die etablierten jungen Spieler bleiben den 02ern treu von Stephan Neumann · Heute, 18:01 Uhr · 0 Leser

Gegen Breidenbach war bei Biebrich die Luft raus. – Foto: EC Fotografie

Wiesbaden. Ohne Chefcoach Nazir Saridogan, der im Kurzurlaub weilte, war der frischgebackene Wiesbadener Pokalsieger FV Biebrich 02 beim 3:6 gegen Breidenbach von der Rolle. Außerhalb des Platzes gibt es erfreuliche Nachrichten im 02-Lager.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Biebricher Defensiv-Blackouts gegen den Vorletzten, dessen Torjäger-Routinier Felix Baum seine Saisontore 14 und 15 zur 2:1-Führung erzielte. 02er Nikos Iosifidis zeigte sich inspiriert, drehte per Doppelpack mit seinen Treffern 15 und 16 noch vor der Pause auf 3:2. Im zweiten Abschnitt folgten vier Treffer der konsequenten Gäste, die Haltung bewiesen.