Bei Nikita Ebel platzt der Knoten – FC Denzlingen siegt mit 4:3

Der FC 08 Villingen hat seinen Aufwärtstrend fortgesetzt und blieb erneut ohne Gegentreffer. Gian-Luca Feißt besaß bereits in der achten Minute eine sehr gute Torchance, brachte den Ball aber nicht unter. Kevin Müller vergab in der 28. Minute bei Schneeregen. Zwei Zeigerumdrehungen weiter dann eine Riesenmöglichkeit für Feißt, FV-Torwart Ramon Castellucci konnte aber spektakulär retten. Bei den Oberschwaben ging in der ersten Halbzeit nach vorne gar nichts. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.