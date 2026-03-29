Bei Nikita Ebel platzt der Knoten – FC Denzlingen siegt mit 4:3

Der FC 08 Villingen hat durch einen 1:0-Heimsieg gegen den FV Ravensburg die Schwaben in der Tabelle überholt. Gian-Luca Feißt erzielte den Siegtreffer kurz nach der Pause.
Der FC 08 Villingen hat seinen Aufwärtstrend fortgesetzt und blieb erneut ohne Gegentreffer. Gian-Luca Feißt besaß bereits in der achten Minute eine sehr gute Torchance, brachte den Ball aber nicht unter. Kevin Müller vergab in der 28. Minute bei Schneeregen. Zwei Zeigerumdrehungen weiter dann eine Riesenmöglichkeit für Feißt, FV-Torwart Ramon Castellucci konnte aber spektakulär retten. Bei den Oberschwaben ging in der ersten Halbzeit nach vorne gar nichts. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Villingen: Hoxha, Krieger, Busam, Pintidis, Derflinger (87. Glück), Tadic, Hug (66. Ehmann), Müller (80. Yannick Spät), Albrecht, Liserra, Feißt (73. Pfeifhofer). Tor: 1:0 Feißt (48.). Schiedsrichterin: Sina Gieringer (Sinzheim). Zuschauer: 361.
Mit dem Dreier in Neckarsulm tankt der FC Denzlingen Selbstvertrauen für das Pokal-Viertelfinale am kommenden Mittwoch, 17 Uhr, beim Landesligisten FC Radolfzell. "Wir hatten auf einem rutschig-nassen Kunstrasen sehr viel Spielanteile", resümierte FCD-Trainer Marco Dufner die Partie vom Samstag. "Im Gegensatz zu den vergangenen Spielen haben wir unsere Chancen diesmal nutzen können." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 0:1 Ebel (17.), 0:2 Butov (37.), 1:2 Giles Sanchez (59.), 1:3 Ebel (70.), 2:3 Alabas (74.), 3:3 Giles Sanchez (76.), 3:4 Ebel (85.). Schiedsrichter: Wieland (Waldenburg). Zuschauer: 100.