Bei müdem Sommerkick in Ohlstadt: Schiedsrichter im Mittelpunkt

Nach einem passablen Saisonstart empfing der Aufsteiger aus Ohlstadt den VfL Denklingen – ein Spiel, das viele Fragen offen lässt.

Der zweite: Irgendwie liefen beide Mannschaften herum, als hätte man vergessen, ihre Batterie vorher aufzuladen. Bei Ohlstadt war das einigermaßen verständlich angesichts der Personallage, die ist, wie sie ist. Beim VfL Denklingen hingegen beklagte Spielertrainer Christoph Schmitt ein Team „ohne Saft und ohne Power“. So wälzte sich die Partie von einer unbefriedigenden Szene zur anderen – und endete folgerichtig 1:1.

Ohlstadt – Der Schlusspfiff erfolgte ohne eine Sekunde Nachspielzeit. Und das passte auch zu diesem seltsamen Fußball-Nachmittag. Schiedsrichter Felix Wolf ließ zwei verdutzte Teams zurück, die sich über sich selbst, vor allem aber auch über ihn ärgerten. Schließlich war seine völlig unbegreifliche Linie samt Strafenfestival und aberkanntem Tor doch einer der Störfaktoren, die dieses Spiel aus jeglichem Rhythmus rissen.

Immerhin: Die Ohlstädter nahmen den Punkt gerne auf, gerade in der jetzigen Lage. Wobei Trainer Rudi Schedler klarstellt: Die Ausfälle dürfen nicht zum Alibi werden. „Wir können nicht immer sagen, dass wir viele Verletzte haben.“ Ergebnisse werden in der Bezirksliga nicht mit Fußnoten versehen.

Es müssen eben andere abliefern wie Startelf-Debütant Leonhard Jais, einer der ganz Jungen, eingesetzt auf der rechten Außenbahn. „Ohne große Eingewöhnung wirklich 60 gute Minuten“, lobt Schedler. Kollege Anton Geiger und er waren prinzipiell zufrieden mit dem Auftritt, die Phasen am Anfang und Ende einmal ausgeklammert.

Gleiche Meinung über die Leistung des Schiedsrichters

Zu Beginn fanden sich die Ohlstädter einmal im VfL-Karussell wieder, hatten Riesenglück, dass sie nur 0:1 hinten lagen. „Da müssen wir drei Tore machen, dann ist die Sache gegessen“, hadert Schmitt. Kurioserweise sorgte eine Zeitstrafe für Ohlstadt für den Bruch. Die Sanktion gegen Simon Nutzinger, er diskutierte mit dem Referee, war einzuordnen in einen Katalog an Banalitäten, die der Referee ahndete.

Und keiner wusste, warum? Der Höhepunkt der Grausamkeit waren zwei Pfiffe, die dann wiederum Denklingen betrafen. Einmal ließ er ein Tor nach einem Eckball nicht zählen. „Fraglicher Pfiff, da sind zwei Ohlstädter zusammengelaufen“, erkannte Spielertrainer Schmitt aus guter Position auf dem Feld.

Bezirksliga-Leckerbissen bleibt aus

Danach stellte er Johannes Mayr mit Rot vom Platz, obwohl der bei einer – zugegeben recht harten Grätsche – zunächst den Ball getroffen hatte. „Völlig übertrieben“, fand’s der VfL-Coach. „Da gehe ich mit, das ist keine Rote Karte“, pflichtet ihm Kollege Schedler bei.

Aus der halben Stunde Überzahl machte sein Team ebenso wenig wie Denklingen in Hälfte eins mit einem Mann mehr. Nach den Gründen suchten beide Coaches vergebens. Setzte man sich selbst zu sehr unter Druck? Schaltete der Gegner in Unterzahl ein paar Schlagzahlen hoch? War man sich zu sicher? Alles blieb ein Rätsel.

Zu wenig spielerische Aspekte: Ohlstadt hadert mit eigenem Spiel

Die Gäste vom VfL kassierten in dieser Phase vor der Halbzeit gar den Ausgleich. Erst leistete sich Trainer Schmitt selbst einen Fehler, dann ließ Torwart Manuel Seifert den Schuss, abgefeuert von Jonas Marggraf von rechts mit rechts, auch noch in die kurze Ecke. Wobei sein Coach ihn frei spricht von aller Schuld. „Wenn er die kurze Ecke zu macht, geht er halt in die lange.“

Es blieb Ohlstadts einzige wirklich gute Gelegenheit aus dem Spielfluss. Nach Standards war der SVO sehr wohl gefährlich. Denklingen kam einen Tick öfter vors Tor, Schmitt gefiel aber gar nicht, dass seine Mannen viel mit langen Bällen hantierten. So verließen beide mit einem komischen Gefühl die Anlage.