"Bei mir geht nur 100 Prozent": Necirwan Mohammad hat noch nicht genug

Mohammad spielt sein erstes Landesliga-Jahr für Gnadental. – Foto: Andreas Bornewasser

Necirwan Mohammad hat in seiner Laufbahn schon einiges erlebt. Regionalliga West und 3. Liga bei traditionsreichen Standorten wie den KFC Uerdingen, Alemannia Aachen oder die Jugend von Borussia Mönchengladbach. Heute geht der 34-Jährige für die DJK Gnadental in der Landesliga auf den Platz. Und auch dort merkt man schnell: Der Fußball bedeutet ihm noch immer enorm viel.

Dabei blickt Mohammad auf eine bewegte Laufbahn zurück. In der Jugend spielte er unter anderem für Borussia Mönchengladbach und galt dort zeitweise als Kandidat für höhere Aufgaben. "Damals war Max Eberl noch Jugendsportdirektor“, erinnert sich Mohammad. "Da hieß es schon, dass Zweitligisten Interesse haben.“ Der ganz große Durchbruch blieb zwar aus, doch es folgten Jahre in der Regionalliga mit Stationen in Wattenscheid und Aachen.

Bereits im dritten Jahr spielt Mohammad inzwischen für Gnadental, machte zwischenzeitlich auch den Aufstieg aus der Bezirksliga mit. Dass der Mittelfeldmann trotz seines inzwischen fortgeschrittenen Fußballeralters noch längst nicht ans Aufhören denkt, macht er im Gespräch deutlich. "Ich fühle mich mega fit“, sagt der 34-Jährige. Verletzungen hätten ihn in dieser Saison praktisch gar nicht ausgebremst. "Bei mir gibt es nicht diese 70 oder 80 Prozent. Bei mir geht irgendwie nur 100.“

Vor allem die Zeit bei der SG Wattenscheid mit "Weltklassetrainer" Farat Toku ist ihm bis heute besonders im Gedächtnis geblieben. "Geld war nicht viel da, dafür war der Spaßfaktor besonders groß“, erzählt Mohammad.

Gnadental als Wohlfühlort

Aktuell fühlt sich Mohammad in Gnadental weiterhin sehr wohl. Das Trainerteam um Coach Sebastian Michalsky hebt er dabei positiv hervor. "Unser Trainerteam macht das echt überragend“, schwärmt Mohammad. "Es wird viel Fußball gespielt und viel über Systeme gesprochen und analysiert. Das ist in den unteren Ligen nicht selbstverständlich.“

Deshalb kann sich Mohammad grundsätzlich auch vorstellen, bei der DJK zu bleiben. Eine Entscheidung für die kommende Saison ist allerdings noch nicht gefallen. "Ich habe noch nichts unterschrieben“, erklärt er. Gespräche sollen zwar noch stattfinden, Klarheit gebe es bislang aber nicht.

Sportlich sieht Mohammad jedenfalls weiterhin Potenzial. Nach dem ersten Landesliga-Jahr der Vereinsgeschichte traut er der Mannschaft künftig sogar noch mehr zu. "Wenn wir hier und da noch ein paar Spieler dazubekommen, können wir nächstes Jahr vielleicht oben mitmischen“, sagt er. Sein eigener Anspruch sei ohnehin klar formuliert: "Wenn ich auf dem Platz stehe, will ich gewinnen.“

Dass er sich weiterhin auch höhere Aufgaben zutraut, daraus macht Mohammad ebenfalls keinen Hehl. Ein Wechsel in die Oberliga wäre für ihn grundsätzlich denkbar. Aktuelles Interesse aus der Ober- und Landesliga an seiner Person besteht jedenfalls. Details zu seiner Zukunft lässt sich Mohammad aber nicht entlocken.

Langfristig soll der Fußball ohnehin Teil seines Lebens bleiben. Einen Einstieg ins Trainergeschäft kann sich der 34-Jährige gut vorstellen. "Ich war sogar kurz davor, bei Borussia Mönchengladbach im Jugendbereich einzusteigen“, verrät Mohammad. Aktuell liege der Fokus aber zunächst auf seiner Selbstständigkeit im Garten- und Landschaftsbau. Der Trainerschein soll später folgen.