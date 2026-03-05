Bei Lukas Guschel gibt es kontroverse Debatten am Mittagstisch

Wird bald Vater: Lukas Guschel – Foto: Niklas Lais

Mit dem FC Schönau sorgt Lukas Guschel für Furore in der Fußball-Bezirksliga. In der Familie hat der 23 -Jährige, der für die BZ den Rückrundenstart tippt, seine größten Fans – und den größten Kritiker.

Gute Laune bei Lukas Guschel. Ende April wird der 23-Jährige zum ersten Mal Vater. "Ich freue mich riesig. Es wird ein Junge. Den habe ich mir immer gewünscht", sprudelt es aus dem Bezirksliga-Fußballer des FC Schönau heraus. Mit seiner Verlobten Sophie ist er im Umbaustress. "Wir renovieren unsere neue Wohnung. Da gilt es anzupacken", sagt der angestellte Lagerlogistiker. Alle helfen mit, das Kommando hat Papa Mike, zugleich Betreuer beim Schönauer Bezirksliga-Team, übernommen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.