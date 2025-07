Bei Lauchringen II sind die alten Hasen noch die größten Feierbiester

Welcher Satz fasst die Saison am besten zusammen? Der Angriff gewinnt Spiele, die Abwehr gewinnt Meisterschaften – diese Weisheit hat sich bei uns in der besten Abwehr der Liga widergespiegelt.

In einer Serie porträtieren wir Aufsteiger im Amateursport. Heute: der SC Lauchringen II − Aufsteiger in die Kreisliga B. Die SC-Fußballer entschieden das spannende Meisterrennen der Kreisliga C, Staffel V, für sich. Kapitän Oliver Vogler blickt auf die Saison zurück.

Welchen Moment der Saison werden Sie in besonderer Erinnerung behalten?

Die gewonnene Meisterschaft am letzten Spieltag. Dieser Erfolg vor so vielen Zuschauern in unserem heimischen Stadion – das war für alle etwas sehr Besonderes.

