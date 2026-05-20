 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Bei Klassenerhalt: Swift würden 12 Punkte abgezogen

Hesperingen und Niederkorn bekommen keine UEFA-Lizenz

von Paul Krier · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Symbolbild
Symbolbild – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

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Nach elf Vereinen in der ersten haben drei Vereine in der zweiten Instanz die UEFA- und BGL-Ligue-Lizenz für die Saison 2026/2027 erhalten, ergo vierzehn von sechzehn Clubs aus dem Oberhaus. Keine UEFA-Lizenz erhalten haben Swift Hesperingen und Progrès Niederkorn, beide erhalten aber die nationale Lizenz für die BGL Ligue. Dies geht aus einer Pressemitteilung der FLF hervor (s.u.).

Was für Niederkorn eine Geldstrafe von 1.500 Euro nach sich zieht, sieht in Hesperingen ganz anders aus: insgesamt wurde der FC Swift wegen verschiedener Verfehlungen zu insgesamt 20.000 Euro Strafe verurteilt. Noch schlimmer dürften die sportlichen Folgen sein: sollte man den Klassenerhalt in der BGL Ligue schaffen, würde der Verein vom „Holleschbierg“ die Spielzeit 26/27 mit minus zwölf Punkten beginnen, so viele werden einem nämlich für das Oberhaus abgezogen.

Dreizehn von sechzehn Vereinen aus der Ehrenpromotion haben die nationale Lizenz in erster bzw. zweiter Instanz erhalten. Feulen hat sie nicht bekommen, die mittlerweile als Absteiger feststehenden Clubs aus Schifflingen und Steinsel hatten sich nicht für die Lizenzprozedur angemeldet.

Das Presseschreiben der FLF