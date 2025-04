Bei Klassenerhalt: Ennepetal holt Dauerbrenner vom Tabellennachbarn

Der TuS Ennepetal hat die ersten Neuzugang der Saison 2025/26 unter Dach und Fach gebracht. Wie die "Westfalenpost" berichtet, wird Abwehrspieler Tomislav Simic von der SpVgg Erkenschwick in die Klutertstadt wechseln – sollte der TuS denn auch den Klassenerhalt in der Oberliga Westfalen schaffen.

"Ich bin aber fest davon überzeugt, dass das Team das sportlich schaffen wird", ist sich Simic bei seinem zukünftigen Club sicher. Auch für ihn sei es "keine einfache Situation", dass er ausgerechnet zu einem direkten Konkurrenten im Abstiegskampf wechselt. "Aber ich werde bis zum letzten Tag alles in Erkenschwick geben", so der gebürtige Kölner.

Tomislav Simic, der in der Jugend des Wuppertaler SV, der TSG Sprockhövel und SSVg Velbert spielte, marschierte in seinen ersten zwei Seniorenjahren mit dem TVD Velbert aus der Bezirks- in die Oberliga Niederrhein und schloss sich nach dem Aufstieg 2019 dem Ligakonkurrenten Cronenberger SC an, den er nach einem Jahr Richtung SC Velbert, damals ebenfalls Oberligist, verließ. Nach weiteren zwei Jahren in Velbert wechselte der Deutsch-Kroate zurück ins Gebiet Westfalen, zum ASC 09 Dortmund. Erst im Sommer 2024 war Simic dann zur SpVgg Erkenschwick gewechselt, den er nun nach einem Jahr wohl wieder verlassen wird.

"Ich freue mich sehr darauf. Beim TuS Ennepetal tut sich was, das habe ich in den vergangenen Jahren intensiv beobachtet", so Simic, der in der aktuellen Saison hinter Torjäger Arda Nebi die zweitmeisten Oberliga-Minuten im Kader der Schwicker gesammelt hat.