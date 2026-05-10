Bei Hackenheim ist der Wurm drin

Rieschweiler/Hackenheim. Bei Landesligist TuS Hackenheim ist aktuell einfach der Wurm drin. Bei der ebenfalls abstiegsbedrohten SG Rieschweiler musste die Mannschaft von Tim Hulsey eine schmerzliche 2:5 (0:2)-Niederlage hinnehmen. Mit verantwortlich waren auch zwei, eigentlich fast drei Eigentore. „Wir hatten die Chance, einen Haken unter die Saison zu machen. Jetzt geht alles mindestens eine Woche weiter“, so Hulsey.
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Keine zehn Minuten waren gespielt, als eine eigentlich missglückte Flanke von Erik Durm von der TuS-Abwehr abgefälscht und scharf gemacht wurde. Keeper Christoph Grimm ging mit den Fäusten hin und traf bei seiner Abwehr Arash Sadeghi am Hinterkopf, von dem die Kugel ins Netz sprang. Unglücklicher hätte die Partie für den TuS nicht beginnen können. Umso mehr, weil Simon Hauk wenige Minuten später das 2:0 folgen ließ.
Direkt nach Wiederbeginn beschreibt Hulsey Patzer Nummer zwei. „Wir lassen hinten den Ball laufen, sind total unbedrängt. Dann spielen wir den Ball ins Zentrum, wollen ihn mit der Bewegung nach vorne mitnehmen. Das klappt aber nicht, der Ball wird verstolpert und Hauk läuft allein auf Grimm zu.“ Alles, was sich das Team beim Pausentee vorgenommen hatte, war mit dem 0:3 (47.) obsolet. Mit seinem dritten Treffer des Tages, dem 33. insgesamt, machte der Toptorjäger der Liga alles klar (56.).
Der TuS ließ sich nicht hängen. Pierre Merkel per Elfmeter (70.) und Jasper Schulz aus dem Getümmel (73.) brachten die Gäste noch einmal heran. „Danach ist es uns nicht mehr gelungen, den Ball längere Zeit im Feld zu halten, da hat uns die letzte Dynamik gefehlt“, bedauerte Hulsey. Für die Krönung sorgte stattdessen Schulz in den Schlussminuten, als er den Ball beim Klärungsversuch in den eigenen Winkel traf.
Am kommenden Samstag (17 Uhr) sind die Sportfreunde Bundenthal zu Gast am Felseneck. „Wir müssen uns den Strohhalm nehmen und weitermachen“, gibt Hulsey die Losung aus. Das Positive des Samstags: Die Leistung war weitaus besser als in der Woche zuvor beim 1:4 in Hauenstein. Jedoch schaffte es der TuS wieder einmal nicht, längere Zeit stabil zu bleiben.
TuS Hackenheim: Grimm – Sperling, Dudek, Schulz, Sadeghi (46. Gäns) – Protzel (66. Brede), Dasli (46. Twardawski) – Wollmann (66. Menger), Hulsey (46. Gilles), Steyer – Merkel