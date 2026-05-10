Bei Hackenheim ist der Wurm drin Landesligist muss gegen Rieschweiler eine schmerzliche Niederlage hinnehmen von Jochen Werner · Heute, 16:08 Uhr · 0 Leser

Mit Rieschweilers dreifachem Torschützen, Simon Hauk (Nummer 3), hatten die Hackenheimer um Pierre Merkel bei der jüngsten 2:5-Pleite größte Probleme. Foto: Mario Luge

Rieschweiler/Hackenheim. Bei Landesligist TuS Hackenheim ist aktuell einfach der Wurm drin. Bei der ebenfalls abstiegsbedrohten SG Rieschweiler musste die Mannschaft von Tim Hulsey eine schmerzliche 2:5 (0:2)-Niederlage hinnehmen. Mit verantwortlich waren auch zwei, eigentlich fast drei Eigentore. „Wir hatten die Chance, einen Haken unter die Saison zu machen. Jetzt geht alles mindestens eine Woche weiter“, so Hulsey.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Keine zehn Minuten waren gespielt, als eine eigentlich missglückte Flanke von Erik Durm von der TuS-Abwehr abgefälscht und scharf gemacht wurde. Keeper Christoph Grimm ging mit den Fäusten hin und traf bei seiner Abwehr Arash Sadeghi am Hinterkopf, von dem die Kugel ins Netz sprang. Unglücklicher hätte die Partie für den TuS nicht beginnen können. Umso mehr, weil Simon Hauk wenige Minuten später das 2:0 folgen ließ.