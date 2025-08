Bei Grün-Weiß Vernum ist der „Alte“ immer noch da

Eine ruhige Saison zum Abschied?

Aber Sascha Heigl scheut sich nicht davor, den Umbruch fortzusetzen, den er in der abgelaufenen Spielzeit in die Wege geleitet hat. „Den jungen Spielern fehlt es noch an der nötigen Konstanz. Deshalb waren die Leistungsschwankungen so groß. Aber ich bin zuversichtlich, dass die Mannschaft inzwischen begriffen hat, dass sie auch gegen vermeintlich schwächere Gegner alles geben muss, um am Ende erfolgreich zu sein“, so Heigl.

In der vergangenen Saison mussten die Grün-Weißen den Blick in der Tabelle lange Zeit nach unten richten. Das Gegenmittel verabreicht der erfahrene Trainer seinen Schützlingen in der Vorbereitung. Etwas mehr Stabilität in der Abwehr, eine Portion mehr Konzentration im Abschluss – dann sollten beim Traditionsverein auch wieder ruhigere Zeiten anbrechen können.

Sascha Heigl bringt die sportliche Zielsetzung auf den Punkt: „Wir wollen so schnell wie möglich dafür sorgen, dass wir gar nicht erst um den Klassenerhalt bangen müssen.“ Falls das gelingt, sollten die Vernumer Verantwortlichen rechtzeitig einen geeigneten Nachfolger präsentieren können. Damit die Freizeitplanung des Vernumer Trainer-Urgesteins für den Sommer 2026 gesichert ist.