Bei „gefühlten 15 Minuten Nettospielzeit“: Planegg unterliegt Aufsteiger MTV

Nach einer schwachen Leistung in einem über weite Strecken zerfahrenen Spiel hat der SV Planegg-Krailling die erste Saisonniederlage kassiert. Die Bezirksliga-Fußballer unterlagen Aufsteiger MTV München am zweiten Spieltag zu Hause 0:2 – und nahmen auch den Schiedsrichter ins Gebet.

Dabei ging es dem Planegger Routinier gar nicht darum, eine Benachteiligung seiner Mannschaft gesehen zu haben. Zwar verwies Bauer auf zwei entscheidende Szenen zu Ungunsten des SVP. So sei Verteidiger Mirza Zahirovic in der Entstehung des Tores zum 2:0 durch MTV-Spielertrainer Alexander Kaltner (36.) ganz klar gefoult worden, und zudem habe kurz vor Schluss ein Gäste-Feldspieler ungestraft einen Kopfball von Joker Antonio Matic mit der Hand auf der Torlinie – oder sogar bereits dahinter – pariert. Andererseits sei aber etwa auch die Gelb-Rote Karte für den Münchner Lukas Ahrend in der Schlussphase völlig überzogen gewesen. Für zwei „Allerweltsfouls“ sei der Gegner vom Platz geflogen.

Woran es lag, dass sich auch seine Mannschaft am Sonntagnachmittag alles andere als mit Ruhm bekleckerte, wusste Bauer unmittelbar nach der Partie noch nicht so recht einzuordnen. „Wir hatten in der ersten Halbzeit wenig Zugriff, gerade im Zentrum, und sind schwer in die Zweikämpfe gekommen“, sagte der 35-Jährige, hob aber auch die Qualität des MTV um Ex-Profi Mario Erb hervor. Der Aufsteiger hat sich nach zwei Spieltagen vorerst auf Rang drei geschoben. Nachdem sich die Planegger in der Entstehung eines Freistoßes mit einem Boden-Zweikampf laut Bauer „ziemlich ungeschickt“ angestellt hatten, nutzten die Gäste den ruhenden Ball zur Führung: SVP-Keeper Marijan Krasnic konnte den Freistoß noch parieren, Elsjan Duraj drückte den Abstauber aber über die Linie (29.). Wenig später erhöhte Kaltner auf 2:0.

In der zweiten Halbzeit wurden die Hausherren griffiger, viele Torchancen erspielten sie sich aber nicht. Stattdessen schaukelte sich das Geschehen auf dem Platz mit vielen Fouls und Nickeligkeiten immer höher. Die Spielunterbrechungen nahmen überhand. „Gefühlt 15 Minuten Nettospielzeit“ sah Bauer in der zweiten Hälfte. Die konnte seine Mannschaft nicht mehr zu etwas Zählbarem nutzen und rutschte in der Tabelle mit nun einem Sieg und einer Niederlage auf Rang sieben ab.