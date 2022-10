Bei Fußballer Benedikt Heinz läuft es aktuell Teaser KOL WEST: +++ Zusammen mit Teamkollege Kristopher Ulm spielt Reiskirchens Nummer 10 die Gegenspieler derzeit in der Kreisoberliga West schwindelig. Aber jetzt kommt der Spitzenreiter +++

WETZLAR - So ganz glauben kann es Benedikt Heinz eigentlich selber nicht. Der 33-jährige Spieler der SG Reiskirchen/Niederwetz schießt sich in der Fußball-Kreisoberliga West momentan in Rage - und bewahrt seine Teamkollegen bisher vor der Abstiegszone. In neun Einsätzen hat Heinz bereits elf Mal eingenetzt. Zusammen mit seinem Mitspieler Kristopher Ulm (8 Tore) wirbelt er derzeit die Abwehr mancher Gegner komplett durcheinander. Gegen Medenbach traf Heinz dreimal und sorgte mit seinen Treffern für das 3:3-Unentschieden, gegen den VfL Fellerdilln netzte er ebenfalls dreimal ein. Am Ende gewann Reiskirchen/Niederwetz mit 4:1. Gefragt, warum es diese Saison so reibungslos läuft, ist auch der Goalgetter zunächst ratlos. "Ich habe keine Ahnung. Das ist das Interessante. Ich kann es nicht sagen, weil ich es einfach nicht weiß", sagt Heinz.