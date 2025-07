Bei Fortunas A-Jugend hat sich in der Pause einiges getan

Dort hatte die Mannschaft von Engin Vural in der vergangenen Saison für Furore gesorgt und war letztlich bis ins Achtelfinale um die Deutsche Meisterschaft vorgedrungen, in dem sie sich dem FC Schalke 04 nach Verlängerung beugen musste. Ein Erfolg, den man sicherlich gerne wiederholen würde, der sich aber nicht auf Knopfdruck kopieren lässt.

Denn auch bei der Fortuna tat sich in der kurzen Pause einiges. Aus dem Kader der letzten Saison sind nur noch sieben Akteure übriggeblieben, die nun in ihr letztes A-Jugendjahr gehen. Zu ihnen gesellen sich zehn Kicker aus der eigenen U17, von denen Elias Arden beispielsweise in der vergangenen Saison schon häufiger U19-Luft schnuppern durfte. Komplettiert wird das 26-köpfige Aufgebot für die Spielzeit 2025/2026 von insgesamt neun Neuzugängen.

Alleine drei von ihnen kommen dabei aus der U17 des Wuppertaler SV, der in der vergangenen Saison zu den positiven Überraschungen in der DFB-Nachwuchsliga zählte. Mit Torjäger Marco Karan, Flügelflitzer Majd Almeri und Mittefeldspieler Josua Scheven wagte im Anschluss ein Trio den Schritt zur Fortuna. Einen noch kürzeren Weg als die drei hatten Innenverteidiger Aidan Chikeme und Mittelfeldmann Andrii Honcharenko. Das Duo zählte in der abgelaufenen Runde zu den Schlüsselspielern bei der benachbarten SG Unterrath, die in der Niederrheinliga Platz eins belegte. Bereits eine familiäre Bindung zum Klub haben Darin Quiala Tito (Fortuna Köln) als jüngerer Bruder von U23-Angreifer Mechak Quiala Tito sowie Luis Sinkiewicz (Alemannia Aachen), der Sohn des früheren U23-Assistenztrainer Lukas Sinkiewicz. Komplettiert wird der Reigen der neuen von Abwehrspieler Danil Wostrikow, der von Tennis-Borussia Berlin nach Düsseldorf wechselte.

Auch im Trainerteam gibt es ein neues Gesicht. Als Co-Trainer neben André Panz rückt Ex-Profi Adam Bodzek aus der U15 in die U19 auf.