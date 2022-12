Bei Fortuna Düsseldorf: Verlässt der 1. FC Bocholt die Abstiegszone? Der 1. FC Bocholt gastiert in der Regionalliga West bei Fortuna Düsseldorf II und kann mit einem Sieg die Abstiegszone verlassen.

Hinter dem 1. FC Bocholt liegt eine turbulente Woche, die sportlich gesehen bei Fortuna Düsseldorf II endet. Am Samstag gastiert der Aufsteiger um 14 Uhr am Flinger Broich und kann mit einem Sieg die Abstiegszone der Regionalliga West verlassen. FuPa berichtet ausführlich im Live-Ticker.

Es ist ein Sechs-Punkte-Spiel vor Weihnachten. Der 1. FC Bocholt rangiert aktuell noch auf einem Abstiegsplatz und hat mit 19 Zählern nur einen weniger als der 1. FC Köln II, der am Freitagmittag bereits deutlich mit 0:5 beim FC Schalke 04 II unterlag. Diese Chance kann die Mannschaft von Marcus John in Düsseldorf nutzen: Mit einem Sieg verlässt der FCB nämlich den Bereich, der am Saisonende die Rückkehr in die Oberliga bedeuten würde.

Schwierige Phase in Bocholt

Allerdings könnten die Vorzeichen besser sein, denn der Fokus hat in dieser Woche nicht unbedingt auf der sportlichen Situation gelegen. Zunächst berichtete der FCB, dass die beiden verbliebenen Heimspiele gegen Preußen Münster (10. Dezember) und Fortuna Köln (17. Dezember) wegen Umbauarbeiten nicht am heimischen Hünting ausgetragen werden können. Unter anderem auch wegen dieser fehlenden Einnahmen sei die aktuelle Lage in Bocholt "Existenz-bedrohend", wie ein Vertreter des Klubs erklärt hat. Während die Stadt Bocholt auf ihr fußballerisches Aushängeschild zugeht und Gespräche anbietet, zieht die Stadtverwaltung Oberhausen dem Regionalliga-Aufsteiger parallel den Stecker, weil das Stadion von Rot-Weiß Oberhausen wohl doch nicht als alternativer Spielort zur Verfügung stehe.