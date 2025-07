Bei Fola Esch beginnt einen neue Ära

In einer vierseitigen Pressemitteilung (s.u.) gab Fola Esch Anfang Juli seine neuen Vereinsstrukturen bekannt und stellte zahlreiche neue Gesichter vor.

Nach dem Abstieg in die Ehrenpromotion werden bei Luxemburgs ältestem Fußballverein gleich mehrere neue Kapitel aufgeschlagen. So folgt Emil Adrovic als neuer Vereinspräsident auf Josy Dilk.

Wie FuPa bereits am 1.Juli berichtete werden Henrqiue Da Silva Gomes und Jessy Sulprizio neue Cheftrainer der 1.Herren-Mannschaft der „Doyenne“ werden. Weiter gab man die Neuzugänge für sein Ehrenpromotionsteam bekannt, unter denen sich bekannte Namen wie Achraf Drif, Brian El Hamer, Tarek Nouidra oder Jonathan Hennetier befinden.

Auch in der sportlichen Leitung kommt es zu Änderungen. Die ehemalige Schifflingerin Sophie Lamorté ersetzt Pascal Welter als Sportdirektorin. Welter hatte diesen Posten nach 15 Jahren zur Verfügung gestellt. Er wird der Escher Fola in Zukunft aber weiter als Vizepräsident dienen.

>> All Spielerwechsel bei Fola Esch

Mit Julien Klein, Emanuel Cabral und André Ferreira wurden die Verträge verlängert. Und auch der Hauptsponsor wird laut dem Presseschreiben an Bord bleiben.

Die Pressemitteilung

Le CS Fola Esch entame une nouvelle ère : nouvelle direction, nouveaux visages, nouvelles ambitions

Le CS Fola Esch est fier d’annoncer l’ouverture d’un nouveau chapitre ambitieux de son histoire, marquée par une profonde réorganisation sportive et administrative. Dans le but d’initier un projet sportif durable et compétitif, une série de décisions majeures a été prise en ce début de saison.

Une nouvelle gouvernance

À la tête du club, Emil Adrovic a été nommé président lors de la récente assemblée générale. Fort d’une expérience solide dans le secteur des finances et ancien joueur du Fola, il succède à Josy Dilk, et ambitionne de moderniser la gestion du club tout en renforçant les valeurs et l’image. Le club tient à adresser un immense merci à Josy Dilk pour son engagement inlassable durant ses deux années de présidence, exercée dans un contexte difficile.

Dans cette dynamique, Sophie Lamorté rejoint également le club en tant que directrice sportive. Bénéficiant d’une riche expérience en gestion sportive et en recrutement, elle jouera un rôle central dans la structuration du projet. Directrice générale du FC Schifflange 95 depuis 2018, Sophie Lamorté a su transformer le club, en l’amenant de la Division 1 jusqu’à la BGL Ligue. Elle succédera à Pascal Welter, qui après 15 années d’engagement en tant que directeur sportif, a proposé sa démission à ce poste suite à la relégation du club en Promotion d’Honneur. Il continuera toutefois à œuvrer pour le club en tant que vice-président au sein du Conseil d’Administration.

Un nouveau staff technique pour accompagner la transition

Le club a également procédé à la recomposition de son staff technique. L’équipe sera désormais dirigée par Henrique Da Silva Gomes et Jessy Sulprizio.

Ancien joueur professionnel au parcours solide, Henrique Da Silva Gomes apporte une connaissance approfondie du haut niveau, tant sur le plan technique qu’humain. Présent la saison dernière en tant qu’entraîneur adjoint de l’équipe première, il a su s’imposer comme un repère au sein du vestiaire, alliant pédagogie et proximité avec les joueurs.

Fort de plusieurs années passées au sein du Racing en tant qu’entraîneur des jeunes, Jessy Sulprizio s’est forgé une solide réputation dans la formation et l’accompagnement des talents en devenir. Il a ensuite poursuivi son parcours en tant qu’adjoint d’Arnaud Bordi à la Jeunesse d’Esch, où il a confirmé sa polyvalence et sa lecture stratégique du jeu au plus haut niveau national.

Ils seront accompagnés de :

• Steve Gomes, préparateur physique

• Fabio Cabral, entraîneur des gardiens

• Sandro Jorge, analyste vidéo

Dans cette optique, le club souhaite adresser ses plus sincères remerciements à l’ensemble de

l’ancien staff technique pour leur travail, leur engagement et leur dévouement tout au long de leur passage au sein du club :

• Ronny Souto, entraîneur principal

• Paulo Patricio, entraîneur adjoint

• Alvaro Caravalho, entraîneur des gardiens

• Rahmane Lahmar, préparateur physique

Le club leur souhaite pleine réussite pour la suite de leur parcours.

Des renforts ambitieux pour l’équipe première

Le Fola est heureux de présenter ses nouvelles recrues qui viendront renforcer l’effectif pour la saison à venir :

• Thomas Buschmann, attaquant en provenance du FC Beckerich

• Cristophe Cunha, attaquant en provenance de l’Alisontia Steinsel

• Achraf Drif, attaquant en provenance de la Jeunesse d’Esch

• Brian El-Hamer, attaquant en provenance de l’SC Bettembourg

• Mikael Garos, milieu de terrain en provenance de la Jeunesse d’Esch

• Fernando Gomes, défenseur en provenance du FC Schifflange 95

• Jonathan Hennetier, défenseur en provenance du FC Schifflange 95

• Marvin Nibigira, gardien de but en provenance de la Jeunesse d’Esch

• Tarek Nouidra, milieu de terrain en provenance de la Jeunesse d’Esch

• Denis Stumpf, milieu de terrain en provenance du FC Kehlen

Ces arrivées s’inscrivent dans une volonté claire de bâtir une équipe compétitive et équilibrée.

Des prolongations de contrat stratégiques

Le club a également sécurisé l’avenir de plusieurs de ses cadres en prolongeant les contrats de joueurs essentiels au projet :

• Julien Klein

• Emanuel Cabral

• André Ferreira

Ces prolongations reflètent la confiance réciproque établie entre les joueurs et la nouvelle direction, ainsi que leur engagement total en faveur du projet de renouveau.

Marque de confiance

Le Fola est fier d’annoncer la prolongation de son partenariat avec son sponsor principal, Ehrmann GmbH.

Ce renouvellement témoigne de la confiance mutuelle et de l’engagement partagé entre le Fola et Ehrmann, qui travaillent ensemble depuis des années pour soutenir le développement et la visibilité de la marque.

Acteur reconnu dans le domaine de l’ameublement et de l’aménagement intérieur, Ehrmann

continuera à s’afficher fièrement sur les maillots de l’équipe fanion, affirmant ainsi son engagement fort aux côtés de notre club.

Un message fort à nos supporters

Le Fola tient à remercier ses supporters, dont la fidélité et la passion ne cessent de nous porter. Cette nouvelle ère se veut ambitieuse, mais surtout collective. C’est ensemble que nous construirons le futur.

Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour la reprise officielle des entraînements et les premiers matchs de préparation. D’autres annonces suivront dans les prochaines semaines.