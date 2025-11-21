Bei Eschenbach vs. Haidenaab geht´s um mehr als drei Punkte

Die Wetterbedingungen aktuell verheißen nichts Gutes. Hier und da schon Schneefall und Minustemperaturen am Wochenende lassen den Untergrund gefrieren. Anders, als im Süden des Spielkreises, wo Stand Freitagfrüh 8.30 Uhr bis auf zwei Partien alle schon abgesagt sind, werden bis auf die schon abgesetzte Begegnung beim SV 08 Auerbach (1./38 - gegen Vorbach) überall die Spiele des 18. Spieltags der Kreisliga Nord angepfiffen. Die beiden verbliebenen Vorderen der Liga geniessen dabei Heimrecht und schlüpfen in Duellen mit Teams aus der zweiten Tabellenhälfte natürlich in die Favoritenrolle. Der mit dem Primus punktgleiche SpVgg Trabitz (2./38 - gegen Kohlberg) und die SV Grafenwöhr (3./37 - gegen Rothenstadt) wollen ihren Ambitionen im "alten Jahr" noch einmal Nahrung geben, danach verfallen Baier- und Bafra-Elf in den "Winterschlaf", während die zum dritten Mal in Folge gezwungenermaßen pausierenden Auerbacher am letzten Novemberwochenende - nach derzeitigem Stand - in Kulmain noch einmal gefordert wären.
Noch ein Blick auf die Mannschaften, die mit Sorgenfalten den Jahreswechsel feiern müssen: Schlußlicht SV Kohlberg (14./4) in Trabitz vor einer Herkulesaufgabe, allerdings hat man dem Favoriten im Hinspiel ja einen Punkt abgeknöpft, was zusätzlich Motivation geben soll. Der Rangdreizehnte aus "Dumba" (13./10) erwartet die "launische Diva" TSV Erbendorf (8./22), die sicherlich nach einer bisher durchwachsenen Spielzeit ein versöhnliches Ergebnis vor der Spielpause noch erzielen möchte. Dennoch wird man alles in die Waagschale werfen, um mit dem erst dritten Saisondreier die Elf um Torjäger Sandro Hösl in die Knie zu zwingen. Und auch das dritte "Sorgenkind" im Bunde, der SC Eschenbach (12./11), steht in der Partie gegen den ASV Haidenaab (10./18) unter dem absoluten Druck des Gewinnenmüssens. Bei der Dal-Truppe geht´s um den Anschluß ans rettende Ufer, die Männer von Michael Kaufmann wollen einen richtigen Befreiungsschlag landen, denn im Erfolgsfalle würde der Abstand zum auf dem Rele-Platz 1 sitzenden SCE dann zehn Punkte betragen. Eine besinnliches Weihnachtsfest wäre damit garantiert.
Über mögliche, noch bis zum Sonntag kommende Absagen informiert FuPa mit dem "oberpfälzer Absagenticker", der die aktuelle Lage ständig aktualisiert.
Beide Mannschaften gehen mit dem Ziel ins Match, den vollen Ertrag einzufahren. Denn nur der bringt einen jeden weiter einen wichtigen Schritt weiter. Die Dal-Elf will ihre Ausgangsposition für den Re-Start im März verbessern und möglichst nah an die gesicherten Plätze rücken, die Gäste trachten danach, den Abstand zum Gastgeber zu vergrößern und damit relativ sorgenfrei zu überwintern.
SCE-Coach Muhammet Dal: "Wieder ein ganz wichtiges Heimspiel für uns. Ein Punkt ist schon fast zu wenig. Der Kader ist, bis auf Arthur Quast, komplett".
ASV-Trainer Michael Kaufmann: "Mit vier Punkten aus den letzten beiden Spielen - es hätten eigentlich sogar verdientermaßen 6 sein müssen - haben wir wieder in die Spur zurückgefunden. Wir haben in beiden Spielen zuletzt sehr wenig zugelassen und gleichzeitig selbst wieder deutlich mehr Torgefahr ausgestrahlt. Mit den personellen Rückkehrern Andi Hübner, Andi Lehner, Daniel Kohl und eventuell sogar jetzt auch Lukas Walter ist halt auch wieder mehr möglich. Daher hoffen wir natürlich nochmal vor der Winterpause Punkte sammeln zu können und mit einem weiteren Dreier in ruhigeres Fahrwasser zu kommen. Ob das Wetter und der Frost es am Ende auch zulassen werden, muss man abwarten. Das können wir nicht beeinflussen. Wir haben Selbstvertrauen getankt und trainieren daher auf jeden Fall nochmal voll die Woche - hier hilft uns auch die große Halle weiter - und bereiten uns ganz normal auf das Spiel am Wochenende vor."
Hüben wie drüben möchte man das Sportjahr 2025 mit einem Erfolgserlebnis abschliessen. Die Heimelf - zuletzt besiegt - möchte nach einer insgesamt bislang beeindruckenden Spielzeit auf einem guten 4. Platz überwintern, der FCT hat auf der Agenda, seine Aufholjagd der letzten Wochen mit dem Auswärtssieg und damit der Übernahme von Rang 4 zu krönen - ein Dreier würde den Gastgeber von dort verdrängen.
"Nach der verdienten Niederlage am Wochenende sind wir natürlich auf Wiedergutmachung aus. Wir hoffen - auch wenn die Prognosen fürs Wochenende Kälte und Frost anzeigen - dass wir unser letztes Heimspiel in dieser Saison spielen können. Bis auf unsere Langzeitverletzten sind alle mit an Bord", sagt TSV-Spielertrainer Peter Rackl.
FCT-Vorstand Wolfgang Seitz: "Nach dem kräftezehrenden Wochenende mit der Maximalausbeute von sechs Punkten und dem Highlight des Derbysiegs gehen die SpVgg Trabitz, muss sich die Mannschaft am Sonntag ohne ihren verhinderten Trainer Robert Schäffler auf den Weg ins Grenzland nach Eslarn machen. Mit einem Sieg könnte man sogar am Gegner vorbeiziehen und vor der Winterpause auf Platz 4 springen, was im FC-Lager nach der Hinspiel-Pleite gegen genau diesen Gegner (0:2) vor knapp drei Monaten niemand für möglich gehalten hätte. Da die Jungs aktuell richtig gut drauf sind, möchte man die weite Heimreise natürlich mit einem Dreier im Gepäck antreten."
Im Mittelfeldduell zweier Tabellennachbarn will eine jede Seite zum Jahresabschluß ein positives Gefühl schaffen. Ein enges Spiel darf erwartet werden, der Heimvorteil lässt den TSV in die Rolle des leichten Favoriten schlüpfen.
TSV-Spielercoach Martin Bächer: "Das letzte Spiel vor der Winterpause steht an. Es ist klar, dass beide Mannschaften mit einem Erfolgserlebnis abschließen wollen. Personell müssen wir verletzungsbedingt auf Michael Sonnberger verzichten."
"Schauen wir mal, ob das Spiel überhaupt stattfindet, die Tendenz, dass das am 30.11. angesetzte Nachholspiel gegen Auerbach noch durchgeführt werden kann, ist eher negativ, denn der Schnee soll ja kommen. Für das Spiel in Reuth gilt es, dieses noch zu gewinnen, um den Gastgeber zu überholen und auf Platz 6 zu überwintern. Wäre eine super Sache, denn mit dann 26 Punkten könnte man den Blick nach der Winterpause nach oben richten, nach hinten wäre dann wohl alles erledigt", so SVK-Coach Oliver Drechsler.
Sechs Zähler beträgt der Abstand zu Rang 11, gegen die Gäste aus dem Steinwald unternimmt der SCK den nächsten Versuch, die Kluft dahin zu verringern. Nach elf Spieltagen ohne Sieg will die Freiberger-Elf zum Jahresfinale den Bock umstossen und endlich wieder einmal voll punkten. Die Scheidler-Crew weiß, was sie bei einem abstiegsgefährdeten Gastgeber erwartet, ein jeder Grashalm wird umkämpft sein. Kann man sich in puncto Genauigkeit beim finalen Pass verbessern, ist es sicherlich möglich, drei Punkte ins Heimgepäck zu schnüren.
"Zum letzten Spiel im Jahr 2025 haben wir den TSV Erbendorf zu Gast. Bei unserer aktuellen Situation gibt es keine zwei Meinungen, nur drei Punkte bringen uns weiter in Richtung rettendes Ufer. Im Hinspiel mussten wir uns in den letzten Minuten noch durch individuelle Fehler geschlagen geben. Heißt, wir haben hier noch etwas gut zu machen. Personell hat sich im Vergleich zu den letzten Wochen nichts geändern", so SCK-Trainer Andreas Freiberger.
"Kirchenthumbach steht natürlich mit dem Rücken zur Wand und wir wissen auch um die Schwere der Aufgabe, so nehmen wir das Spiel sehr ernst! Wir wollen konzentriert und fokussiert auftreten und von der ersten Minute an präsent sein. Unser klares Ziel sind drei Punkte, um danach mit einem guten Gefühl in die Winterpause zu gehen", sagt Gästetrainer Benny Scheidler.
Während die Heimelf im finalen Match des Jahres einzig und allein den vollen Ertrag im Visier hat, würde sich der Gast sicherlich mit einem Zähler anfreunden können. Die Favoritenrolle ist vergeben, der VfB wird versuchen, der Heimelf das Leben so schwer wie möglich zu machen.
SVG-Coach Bobby Bafra: "Schauen wir mal, ob gespielt werden kann, wir wollen auf jeden Fall spielen. Wir bereiten uns vor, als ob gespielt wird. Kurzer Rückblick auf Vorbach: Gegen einen kämpferisch überragenden Gegner mussten wir mit dem Punkt leben, wir haben alles rausgehauen, da war nicht mehr drin. Haken dahinter, Blick geht voraus. Natürlich wollen wir einen schönen Jahresabschluß, wohlwissend, dass es gegen den VfB sehr schwer wird. Rothenstadt hat sich die letzten Wochen gut entwickelt, aber wir haben ein Heimspiel, in dem wir noch einmal alle Kräfte bündeln und natürlich gewinnen wollen. Bis auf einen Ausfall sind alle Mann an Bord".
"Am Sonntag treten wir in Grafenwöhr gegen eine der Top-Mannschaften der Liga an. Das Team verfügt auf mehreren Positionen über hohe spielerische Qualität und ist auch mannschaftlich sehr gut aufgestellt. Es wird eine anspruchsvolle Partie, doch wir möchten den Gegner fordern und versuchen, etwas Zählbares mitzunehmen", so VfB-Spielertrainer Manuel Funk, der nach erfolgreicher Tätigkeit zusammen mit seinem Bruder den Trainerstab in der Winterpause an Roland Lang übergeben wird (FuPa berichtete)
Spiel wurde abgesetzt. Nachholtermin ist offen.
Die Ausgangslage vor der Partie des "Goliath" gegen den immer noch sieglosen "David" ist klar. Hier der haushohe Favorit, der sich als ambitionierter Aufsteiger auf der zweiten Stufe des "Stockerls" für eine beeindruckende Runde bislang mit dem dreizehnten Dreier belohnen möchte und - da das Spiel der Auerbacher abgesagt wurde - am Wochenende sogar die Tabellenführung übernehmen könnte (bei dann allerdings drei mehr absolvierten Partien). Dort der Gast, der nach einer bisher in Gänze unbefriedigenden Saison nach Trabitz kommt, um sich in erster Linie gut zu verkaufen. Sollte wider Erwarten - so wie im Hinspiel - Zählbares herausspringen, wird man das natürlich gerne annehmen.
"Das letzte Heimspiel des Jahres gegen Kohlberg ist für uns eine große Chance: Wir können uns mit einem Sieg für die intensive und großartige Vorrunde belohnen und gesichert auf Platz zwei in die Winterpause gehen. Wir haben letzte Woche gegen Tremmersdorf fantastischen Charakter gezeigt und den Gegner in Halbzeit zwei dominiert. Genau diese Moral und spielerische Klasse nehmen wir mit in unser Wohnzimmer. Uns ist bewusst, dass Kohlberg alles in die Waagschale werfen wird – das 0:0 im Hinspiel hat gezeigt, dass sie sehr kompakt verteidigen. Aber wir sind zuhause. Wir haben einen klaren Plan, um diesen Abwehrriegel zu knacken. Es geht am Sonntag darum, die PS auf den Platz zu bringen und diesen Sieg einzufahren. Und als Dankeschön für die großartige Unterstützung der gesamten Vorrunde geben die Spieler und der Staff der ersten Mannschaft nach dem Schlusspfiff fünf Kästen Freibier für unsere treuen Fans aus. Wir wollen uns mit einem Heimsieg belohnen, überwintern auf dem Silberrang und die Hinrunde gemeinsam feiern", so SpVgg-Coach Thomas Baier ins seinem ausführlichen Statement.
"Am Sonntag geht's nach Trabitz zum Tabellenzweiten. Es wird ein schweres Spiel gegen eine Mannschaft, die sehr gute Einzelspieler hat. Diese müssen wir bearbeiten und nicht ins Spiel kommen lassen. Es zählt eine geschlossene Mannschaftsleistung zu zeigen, den Kampf anzunehmen und mutig zu sein. Wir müssen einfach die Basics auf den Platz bekommen, einfach und schnörkellos spielen", sagt Gästetrainer Eugenio Wild.